Vanessa Incontrada, avete mai visto la madre? Alicia Soler Noguera, identica alla figlia

Vanessa Incontrada è sicuramente una delle attrici e showgirl più amate non soltanto nel nostro paese, ma anche in Spagna, sua terra d’origine. Reduce da un grande successo ottenuto qualche mese fa con il programma “venti anni che siamo italiani” al fianco di Gigi D’Alessio l’attrice è stata anche protagonista di una fiction di grande successo su Rai 1. Soltanto da poche settimane invece ha concluso la sua esperienza nel programma Amici di Maria De Filippi il serale, in veste di giudice. Insomma nonostante questi siano stati mesi di grandi difficoltà per tutti, Vanessa Incontrada ha continuato a lavorare e sono stati per lei di grande successo.

Molto attiva soprattutto in queste settimane di quarantena sui social, Vanessa Incontrada qualche giorno fa ha annunciato l’arrivo di due cani in famiglia, una notizia che ha fatto davvero molto felice il figlio. Vanessa, nonostante sia originaria di Barcellona e ormai da oltre 20 anni, abita in nel nostro paese e più nello specifico in Toscana insieme al marito Rossano Laurini e al figlioletto. Il padre di Vanessa è italiano, mentre la madre è iberica. Ma avete avuto mai modo di conoscere e vedere proprio la madre della Incontrada? Sapete chi è? Scopriamola insieme.

Vanessa Incontrada, chi è la madre dell’attrice

Forse non tutti sanno che la madre di Vanessa Incontrada è una famosa scrittrice della Spagna. Stiamo parlando di Alicia Soler Noguera, la quale come abbiamo avuto modo di anticipare, è una scrittrice molto affermata in Spagna e vive a Barcellona. Secondo quanto riferito, sembra che la donna collabori con tante case editrici iberiche e sembra ancora che da 5 anni ha iniziato a scrivere con la figlia dando vita a due libri intitolati ‘Insegnami a Volare’ e ‘Le bugie uccidono’. Proprio questo volume è stato presentato dalla Incontrada con una foto che la stessa ha condiviso sul suo account Instagram e anche su quello della madre. Nella didascalia si legge: “Io la mia super Alicia abbiamo deciso di rimettere insieme le nostre due teste e le nostre quattro mani per scrivere un nuovo libro dopo il nostro debutto con Insegnami a volare”. Vanessa e la madre hanno un rapporto davvero meraviglioso, mentre a quanto pare la stessa cosa non si può dire con il padre. Ma perchè?

Vanessa, rapporto difficile con papà Filippo