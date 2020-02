Veronica Pivetti viva per miracolo: “Sono scappata sul terrazzo”

ìL’attenzione mediatica oggi torna a concentrarsi su Veronica Pivetti e un incidente domestico che le è capitato non molto tempo fa nella sua casa di Roma. L’attrice è salva per miracolo in un rogo che ha investito la sua casa e che le sarebbe potuto anche costare cara la vita.

Veronica Pivetti viva per miracolo

Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di vedere Veronica Pivetti in televisione solo da un punto di vista lavorativo, dato che l’attrice ha sempre cercato di proteggere la sua privacy.

La stessa Veronica Pivetti ha spiegato in occasione di un’intervista rilasciata in passato a Chi, in occasione della quale ha spiegato i motivi che hanno spinto la donna a non voler usare nemmeno uno smartphone dato che ha sempre cercato di voler tenere separate la vita professionale da quella privata. Oggi però ecco che troviamo Veronica Pivetti nuovamente protagonista di una protagonista di una notizia che lo riguarda: l’attrice ha davvero rischiato la vita?

“Sono scappata dal terrazzo”

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, oggi a tenere banco nel mondo del gossip troviamo un episodio davvero molto particolare che è capitato da Veronica Pivetti.

A quanto pare la cada dell’attrice è stata travolta dalle fiamme, una cosa che lei stessa ha raccontato al Corriere della Sera: “Non so come sia stato possibile, mi stavo facendo un tè con un pentolino sul fuoco e all’improvviso si è alzata dal fornello una fiammata enorme. Ho avuto la prontezza di spirito di prendere i miei due cani e scappare. Sono sotto choc, viva per miracolo, la mia casa non esiste più, mi rimangono solo i vestiti che ho addosso, una maglietta e un paio di pantaloni. Per fortuna non sono scappata sul terrazzo, mi hanno detto i vigili del fuoco, altrimenti sarei morta”.

Veronica Pivetti: la paura di morire

Veronica Pivetti vive in casa insieme ai suoi due cani, ma anche loto non hanno avuto il tempo per potersi rendere conto di quello che stava succedendo in casa. Non a caso, la stessa Veronica Pivetti parlando della sua esperienza e dei suoi cani ha concludo dicendo: “Uno non mi sentiva perché è un po’ sordo”.

Successivamente, ancora molto spaventata Veronica Pivetti fa la seguente dichiarazione: “Non mi era mai capitato niente del genere in vita mia – dice l’attrice dopo quello che era accaduto nella sua casa-. Se penso che ero a tre metri dalle fiamme…”.