Giorgio Mastrota: chi è, età, carriera, vita privata, ex moglie, compagna, figli

Giorgio Mastrota è conosciuto per essere il re delle televendite e per tanti anni è stato anche il conduttore di alcune trasmissioni che hanno avuto un grande successo. E’ anche un noto personaggio televisivo, che in tutti questi anni è stato anche spesso ospite di varie trasmissioni televisive. Ad ogni modo, cosa conosciamo di lui e della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Giorgio Mastrota chi è

Di lui sappiamo che è nato il 15 maggio 1964 a Milano e che oggi è un apprezzato e stimato personaggio del mondo dello spettacolo e televisivo. Ha origini calabresi e per quanto riguarda il suo percorso di studi, si è laureato alla statale di Milano, in Scienze Politiche. Nel 1988 ha vinto il titolo di uomo ideale nel contesto di il più bello d’Italia e da quel momento è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Carriera

Nello specifico ha esordito in TV al fianco di Gianfranco Funari. Nel 1991 è arrivato poi su Italia 7 iniziando una collaborazione all’interno del magazine TV Usa Today, insieme a Stefano Gallarini. Negli anni successivi ha preso parte poi a tanti altri progetti sul piccolo schermo ed ho avuto alcune esperienze al cinema, nel film “Cient’anne”, di Ninì Grassia. Apparizioni anche in Manuela, Camera Cafè o Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana. Dal 1995 si è occupato principalmente di televendite ruolo che gli ha dato tanta fama. E’ stato anche tronista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, nel 2003.

Vita privata

È stato sposato con la showgirl spagnola Natalia Estrada. I due si sono uniti in matrimonio nel 1992 a Madrid e dalla loro relazione è nata la figlia Natalia Junior. La loro storia poi è finita nel 1998 e Giorgio si è legato poi alla modella Carolina Barbosa dalla quale ha avuto un altro figlio di nome Federico. Successivamente si è legato a Floribeth Gutierrez e da questo amore sono nati altri due figli ovvero Matilde e Lorenzo. “Questo è il momento più bello della mia vita. Sono un ottimo padre, con Flo ho raggiunto la pace con me stesso, sono maturato”. Queste le parole dichiarate da Giorgio parlando della sua relazione con Flo. “Sarà un matrimonio montanaro… Ci trasferiremo da Milano a Bormio. Matilde andrà alle elementari e Leonardo inizierà la materna, abbiamo deciso di andare a vivere in montagna”. Queste ancora le dichiarazioni del conduttore, parlando del matrimonio con Floribeth. Giorgio è anche nonno visto che la sua primogenita Natalia Junior è diventata mamma.