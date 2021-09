Rocco Siffredi: chi è, età, altezza, carriera, vero nome, moglie Rosa, figli

Rocco Siffredi lo conosciamo tutti per essere un noto attore hard, il più famoso d’Italia ed anche uno dei più famosi al mondo. E’ anche un noto personaggio del mondo dello spettacolo e lo abbiamo visto prendere parte a diversi reality show in questi anni. Ma cosa conosciamo realmente di lui e della sua vita privata? Chi è Rocco? Conosciamolo meglio.

Rocco Siffredi, chi è

È nato il 4 maggio 1974 a Ortona in provincia di Chieti. È alto all’incirca 185 centimetri è il suo vero nome è Rocco Antonio Tano. Siffredi, è ovviamente un nome d’arte ed è ispirato a Roch Siffredi, che è il protagonista del film gangster Borsalino, interpretato da Alain Delon. All’età di 16 anni ha iniziato a lavorare nella marina mercantile nel 1982 è andato ad abitare a Parigi e dove viveva il fratello. Ha iniziato a lavorare in un ristorante di sua proprietà.

Carriera

Nel 1984, per caso è entrato in un locale a luci rosse, dove ha incontrato Gabriel Pontello, che è il protagonista e produttore porno francese molto popolare negli anni 80. E’ stato proprio lui a presentare Rocco a Marc Dorcel ed anche al regista Michel Ricaud. Ha preso, così, parte al primo film a luci rosse ovvero quello intitolato “Belle d’amour”. Ha continuato ad abitare a Parigi, dove ha incontrato una giovane modella inglese di nome Tina, della quale si è innamorato perdutamente. Per lei avrebbe addirittura lasciato il mondo dell’hard e pare avesse deciso di trasferirsi a Londra per lavorare come modello. Una volta finita la storia d’amore con la giovane modella, però, si sarebbe messo in contatto con Teresa Orlowski che lo fece rientrare nel mondo del porno, dal quale poi non è più uscito. Ha esordito ufficialmente nel mondo del porno nel 1987, quando ha recitato al fianco di Moana Pozzi, nel film Fantastica Moana, per la regia di Riccardo Schicchi. Poi nel 1990 si è trasferito a Los Angeles, dove è stato inserito nel cast del film Curse of the Catwoman del 1991. Tanti i premi ed i riconoscimenti ottenuti in tutti questi anni.

Vita privata

Nel 1993 sappiamo che è convolato a nozze con la collega di origini ungherese Rozsa Tassi. La moglie, ad ogni modo, è conosciuta con il nome di Rosa Caracciolo. Dalla loro unione sono nati due figli, ovvero Lorenzo Tano e Leonardo Tano, nati rispettivamente nel 1996 e nel 1999. La famiglia vive da diversi anni ormai in Ungheria e nello specifico a Budapest. Proprio per amore della moglie, diversi anni fa, ed esattamente nel 2004 e poi ufficialmente nel 2015 ha annunciato il ritiro dal mondo del porno.