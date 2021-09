Massimo Giletti: chi è, età, carriera, tv, flirt, moglie, figli

Massimo Giletti, lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo, ma anche giornalista e autore televisivo il quale da diversi anni entra nelle case degli italiani con le sue trasmissioni. Da sempre molto solare, simpatico, affascinante e per questo amato soprattutto dalle donne, ha lavorato per programmi e aziende molto importanti, come la Rai. Adesso è passato a La7 dove conduce da qualche anno il programma intitolato Non è l’Arena.

Massimo Giletti, chi è

È nato a Torino Il 18 marzo 1962 e di conseguenza a 59 anni. Figlio di Emilio, un imprenditore il quale è venuto a mancare recentemente. Massimo è stato da sempre molto legato alla sua mamma che pare lo volesse sistemato da un punto di vista sentimentale ed invece è considerato ad oggi lo “scapolo d’oro della tv”. Si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode, ha esordito nel mondo della televisione intorno alla fine degli anni Ottanta, quando è entrato nella redazione di Mixer un programma condotto all’epoca da Giovanni Minoli.

Carriera

È stato il conduttore di diverse trasmissioni Rai, come Uno mattina, Mattina in famiglia ed i Fatti vostri. Poi è stato per diverso tempo al timone di una trasmissione intitolata L’Arena andata in onda su Raiuno la domenica all’interno di Domenica In. Ad un certo punto, poi per alcune divergenze nate con i vertici dell’azienda Massimo ha deciso di abbandonare la RAI ed è approdato su La7. Da qualche anno proprio su questa rete conduce Non è l’Arena, un Talk Show che va in onda sempre la domenica ma in prima serata. Non è presente sui social network e dunque non ha alcun tipo di account ufficiale.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che Massimo Giletti non si è mai sposato e non ha avuto neanche figli. Ad ogni modo, gli sono stati attribuiti diversi Flirt. Dal 2011 al 2013 sarebbe stato fidanzato con Angela Tuccia, una modella attrice e Valletta. Tutti la ricordano per aver interpretato anche un personaggio nella soap Un posto al sole. Si è parlato anche recentemente di un ritorno di fiamma tra i due che però non è stato confermato. Massimo ha avuto anche una relazione del 2015 con Alessandra Moretti una esponente del PD. Tanti anni fa ha avuto anche una storia con Antonella Clerici quando all’epoca erano entrambi molto giovani e ancora non famosi. Si è anche detto che abbia avuto una storia con Barbara D’Urso anche se in realtà i due hanno confermato che non c’è mai stato nulla di sentimentale, ma soltanto una amicizia.