Albano e Romina, è esploso l’amore? Le dichiarazioni della cantante “Tu soltanto tu…..”

Conosciamo tutti Romina Power per essere una delle donne più amate di sempre ed una cantante anche molto apprezzata. La conosciamo anche per essere la figlia di un noto attore americano Tyrone Power e l’ex moglie del cantante di Cellino San Marco. Quest’ultimo veniva da un paesino della Puglia e sembrerebbe che è una volta aggiunto a Milano abbia trovato davvero fortuna. È stato lì che ho avuto modo di poter conoscere Romina ed i due sono stati legati da un amore davvero molto importante.

Albano e Romina, la loro bellissima storia d’amore

Albano e Romina Power infatti sono stati insieme per tanti anni ed hanno costruito una bellissima famiglia insieme ai loro quattro figli. Nel 1970 si sono sposati e hanno avuto come già abbiamo avuto modo di vedere, quattro figli ovvero Ylenia, Yari Cristel e Romina Junior. Quando si sono conosciuti Albano e Romina erano davvero giovanissimi e il loro primo incontro è avvenuto sul set di un musicarello ovvero un genere di film che negli anni sessanta e Settanta era parecchio in voga e da quel momento non si sono più lasciati. Insieme hanno cantato e hanno emozionato intere generazioni e continuano a farlo ancora oggi. Sono tantissimi i fan che ancora oggi a distanza di tanti anni seguono la coppia e sperano che i due possano tornare ad esserlo anche nella vita privata.

La separazione

Dopo la tragedia che ha sconvolto la famiglia Carrisi, ovvero la scomparsa della primogenita Ylenia, le cose hanno iniziato ad andare male tra i due e alla fine Albano e Romina hanno deciso di separarsi. Il cantante di Cellino dopo un po’ di tempo ha intrecciato una nuova relazione con Loredana Lecciso la sua attuale compagna dalla quale ha avuto altri due figli. Improvvisamente, poi alcuni anni fa Albano e Romina sono tornati a cantare insieme per la gioia dei loro innumerevoli fan. Si sono così esibiti insieme e hanno fatto così sperare che le cose tra di loro potessero essere ricucite e potessero quindi tornare insieme, innamorati come un tempo.

Romina ancora innamorata di Albano?

Ad ogni modo però, non sembra che le cose siano così facili perché lo stesso Albano nel corso di un’intervista ha dichiarato che è molto innamorato della sua attuale compagna e che per Romina rimane comunque sempre un affetto smisurato. Romina invece in alcune occasioni avrebbe fatto intendere di essere ancora innamorata dell’ex marito ed essere anche convinta che lui possa provare la stessa cosa. Queste dichiarazioni hanno fatto ben capire che tra di loro potesse esserci del tenero. Che sia davvero così e che soprattutto Albano avendo una compagna al suo fianco, voglia cercare di reprimere i suoi sentimenti?