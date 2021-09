Aldo Montano: chi è, età, carriera, medaglie, ex fidanzata, moglie, figli

Aldo Montano è un campione italiano di scherma, medaglia d’oro proprio alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020. È stato anche vincitore del loro individuale ai giochi olimpici di Atene 2004. In tutti questi anni è stato parecchio al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. È stato Infatti fidanzato con diverse donne del mondo dello spettacolo. Oggi si appresta ad iniziare una nuova parentesi della sua vita e sarà il nuovo concorrente del Grande Fratello vip 2021. Ma cosa conosciamo di lui?

Aldo Montano chi è

È nato il 18 novembre 1978 a Livorno e da 42 anni. Ha alle spalle una lunga carriera. La sua è una ricca famiglia di schermidori livornesi e tra questi pare ci sia il nonno, il padre e anche alcuni cugini. Ha fatto parte almeno all’inizio della sua carriera del centro sportivo dei Carabinieri poi ha lasciato l’arma e si è arruolato nella polizia penitenziaria e fa parte del gruppo sportivo Fiamme Azzurre della polizia penitenziaria. Ha debuttato nel mondo della scherma quando era soltanto un ragazzino.

Vita privata

È sposato con Olga Platini una nota atleta russa con cui ha avuto due figli ovvero Olympia e Mario Junior. La moglie di Montano è campionessa della corsa 400 metri. In passato ho avuto una storia con Manuela Arcuri e con Antonella Mosetti.