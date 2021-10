Alessandro Merk Ricordi: chi è il figlio di Rita Pavone e Teddy Reno, età, carriera, vita privata

Alessandro Merk ricordi è il figlio di Rita Pavone e Teddy Reno due celebri personalità del mondo della musica italiana. Ma cosa conosciamo di lui e soprattutto della sua vita privata? Chi è Alessandro Merk ricordi e cosa fa nella vita?

Alessandro Merk Ricordi chi è il figlio di Rita Pavone

È nato nel 1969 in Svizzera a Lugano e attualmente vive a Ginevra dove lavora. È un giornalista e attualmente vive proprio Svizzera dove lavora per una televisione locale. Ha rivestito diversi ruoli nel corso della sua carriera come capo edizione e coordinatore per l’attualità presso la redazione di Radio televisione svizzera. In passato è stato inviato anche per servizi esteri ed è stato anche un redattore per la testata di approfondimento Modem.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata non abbiamo molto informazioni perché da sempre il giornalista è stato molto riservato. Non si sa quindi se abbia una moglie o dei figli. Sul web appaiono soltanto poche fotografie di Alessandro insieme ai suoi genitori, ma pare che comunque siano molto legati. È presente su Instagram dove ha un profilo con un discreto numero di follower. Rita Pavone oggi sarà presente nel salotto di Verissimo e sicuramente parlerà anche del suo rapporto con i figli.