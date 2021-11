Bianca Gascoigne: chi è la figlia di Paul il noto ex calciatore, età, carriera, vita privata

Bianca Gascoigne altro non è che la figlia dell’ex calciatore inglese Paul, che recentemente ha preso parte al reality show L’isola dei famosi. In realtà Paul non è il padre naturale di Biancam ma è stata adottata dal calciatore del Newcastle Tottenham e Lazio insieme al fratello Mason. Ma cosa conosciamo di lei e soprattutto della sua vita privata?

Bianca Gascoigne chi è

È nata il 28 ottobre 1986 ed è una modella Glamour. Nel 2006 quando era molto giovane ha preso parte al reality show love Island e poi ad alcuni programmi come ad esempio il Grande Fratello inglese e Gladiators. Pare che negli anni abbia tentato anche un’avventura canora prendendo parte ad X Factor dove ha tenuto anche un’audizione. È stata una delle presenze fisse dei tabloid britannici. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha avuto una relazione con Stephen Martorana, con cui poi si è lasciata. Lo scorso anno ha lasciato Kris boyson un noto personal trainer e attualmente è tornata single. Come abbiamo già anticipato, è la figlia adottiva del noto ex calciatore inglese Paul ed è diventata una vera e propria star del mondo della televisione.