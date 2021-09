Edoardo Vianello: chi è, età, carriera, tre moglie, figli, morte figlia Susanna

Edoardo Vianello lo conosciamo tutti per essere un noto cantante italiano, il quale ha contribuito a scrivere la storia della musica del nostro paese. La sua carriera sicuramente non ha bisogno di alcuna presentazione. Nonostante tutto, ripercorreremo qui di seguito le principali tappe della sua carriera e quelli che sono stati i momenti più importanti della sua vita privata.

Edoardo Vianello chi è

È nato a Roma il 24 giugno 1938 e oggi ha 83 anni. Il padre era il poeta futurista Veneto Alberto Vianello ed è il cugino del grande attore Raimondo. È nato ed è anche cresciuto nel quartiere Romano di San Giovanni e sin da bambino ha mostrato una certa predisposizione per il mondo della musica. Ha infatti suonato la fisarmonica da piccolino. Non ha comunque tralasciato gli studi ed è stato uno studente di ragioneria. Poi ha iniziato a dedicarsi anche alla chitarra ed ha suonato questo strumento in alcune orchestre esibendosi anche come artista e musicista in locali della sua città.

Carriera

Ha debuttato come cantante esattamente il 22 aprile 1956 presentandosi al grande pubblico in occasione di uno spettacolo organizzato dagli alunni dell’Istituto di ragioneria presso il Teatro Olimpico di Roma. Il debutto nel mondo della televisione invece è arrivato a Studio uno ovvero il programma piuttosto noto condotto da Mina, Don lurio e le gemelle Kessler. Poi nell’estate del 1962 ha presentato il singolo intitolato Pinne fucile ed occhiali e poi ancora Guarda come dondolo che hanno decretato il suo successo non soltanto come compositore ma anche come cantante. Nell’estate 1963 ha presentato altri due successi ovvero Abbronzatissima e i Watussi.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata, sappiamo che nel 1967 si è sposato con Wilma Goich, dalla quale ha avuto una figlia di nome Susanna. La moglie per chi non lo sapesse era una nota collega molto stimata nel nostro paese. Insieme decisero di fondare nel 1969 da casa discografica Apollo, lanciando così i Ricchi e Poveri. Ad ogni modo, negli anni 70 poi i due si sono separati, e nel 1980 Edoardo ha sposato una donna di nome Vania dalla quale ha avuto un figlio di nome Alessandro Alberto. Nel 2006 poi si è sposato per la terza volta con una donna di nome Elfrida Ismolli. Purtroppo recentemente Edoardo ho vissuto un vero e proprio dramma, ovvero la morte della figlia Susanna stroncata soli 49 anni da un tumore piuttosto aggressivo.