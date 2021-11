Elena Sofia Ricci: chi è la sorella Elisa, età, carriera, vita privata

Elena Sofia Ricci la conosciamo tutti per essere una nota attrice, tra le più amate ed apprezzate e della cinematografia italiana. Ad ogni modo di lei sappiamo tanto dopo punto di vista professionale e la sua carriera non ha certo bisogno di alcuna presentazione. Sapete però che ha una sorella di nome Elisa? Cosa conosciamo di lei e della sua vita privata?

Elena Sofia Ricci, chi è la sorella

Elena Sofia Ricci è figlia dello storico Pietro barucchello ed anche della sceneggiatrice Elena Ricci poccetto. L’attrice pare che abbia una sorella di nome Elisa anche lei piuttosto famosa. Di lei sappiamo che è nata a Denver in Colorado Il 13 settembre 1967. Si è formata professionalmente in America e poi pare abbia girato tanto per seguire la sua più grande passione, ovvero quella per la danza. Sì e poi trasferita in Russia ed ancora in Brasile e in Kenya e alla fine si è fermata in Puglia. Un po’ di anni fa ha fondato e diretto una compagnia di danza Ovvero la ResExtensa. Poi nel 1999 ha vinto un concorso di perfezionamento coreografico del Balletto di Roma ed ha collaborato coe ballerini molto importanti ed anche coreografi di un certo calibro. Pare che le due sorelle si siano incontrate circa 20 anni fa e da quel momento non si sono più lasciati.