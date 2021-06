Emilio Solfrizzi: le sue origini, dalla Puglia al suo grande successo al teatro e al cinema

Emilio Solfrizzi è uno dei più grandi attori di sempre e di lui sappiamo tanto. Nella giornata di oggi sarà ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e sicuramente parlerà non soltanto della sua carriera, ma anche della sua vita privata. Sarà intervistato dalla conduttrice Serena Bortone e molto probabilmente parlerà anche del suo ultimo lavoro che vedremo ben presto al cinema ovvero il film intitolato School of mafia. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata?

Emilio Solfrizzi, chi è

Il noto attore è nato ed è cresciuto anche a Bari da padre barese e la madre è originaria di Ruvo del Monte in provincia di Potenza. L’attore ha oggi 59 anni e pare si sia laureato al Dams di Bologna. Ha iniziato a lavorare nel mondo della recitazione negli anni 90 e dopo aver avuto un successo a livello locale con Antonio Stornaiolo, ha iniziato a dedicarsi al teatro. Insieme ad Antonio con il quale ha formato la coppia Toti e Tata, ha fondato anche a Bari il teatro cabaret La dolce vita.

Carriera

Ad ogni modo, sembra che Emilio però abbia ottenuto un grande successo interpretando un personaggio in Striscia la Notizia, ovvero Lino linguetta nella stagione 1995-1996. Da lì è stato un crescendo, ovvero ha preso parte alla fiction Sei forte maestro e poi anche al film intitolato Selvaggi di Vanzina. Ha preso parte anche a tante altre fiction andate in onda sui principali canali Mediaset e Rai e tra questi non possiamo non citare Tutti pazzi per amore, dove è stato protagonista di tre fortunate stagioni di questa serie TV. Nel 2014 è stato anche protagonista del film Gli Anni Spezzati- Il commissario, una serie scritta e diretta anche da Graziano Diana.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è sposato da diversi anni con una donna di nome Renata del Turco dalla quale ha avuto due figli ovvero Francesco e Luca. Nel corso di diverse interviste sembrerebbe che l’uomo abbia fatto sapere di essere molto innamorato della moglie con la quale amo trascorrere diverso tempo libero e soprattutto andare al mare e fare anche dei giri in motocicletta, una delle loro più grandi passioni. I due si sono sposati nel 1994 e da quel momento non si sono più lasciati.