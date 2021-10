Enrico Brignano: chi è, età, carriera, vita privata, ex moglie, compagna, figli

Enrico Brignano lo conosciamo tutti per essere un noto attore, comico e conduttore televisivo. Lo scorso anno lo abbiamo visto proprio al timone di uno show tutto suo andato in onda su Raidue e intitolato Un’ora sola vi vorrei. Ad ogni modo, di lui sappiamo che ha avuto una carriera davvero molto importante. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Enrico Brignano chi è

È nato a Dragona un quartiere a sud di Roma il 18 maggio 1966 sotto il segno del toro. Si dice che sia alto all’incirca 176 cm, mentre non si hanno informazioni sul suo peso. Sin da giovane è stato appassionato alla comicità ed ha frequentato l’ Accademia per giovani comici Gigi Proietti. Sembra che tra i due sia poi, sia rimasto un ottimo rapporto tanto da aver collaborato anche in altre situazioni. Quando purtroppo il maestro è venuto a mancare, per Brignano è stato un duro colpo visto che lo ha da sempre definito il suo padre artistico.

È cresciuto nel nella capitale ed effettivamente sulla sua romanità pare che non ci sia molto da dire. I suoi genitori hanno origini diverse ed effettivamente il padre è originario della Sicilia, mentre la madre è abruzzese e nello specifico di Palombaro in provincia di Chieti. Riguardo le sue origini Enrico pare che ne abbia parlato in diverse occasioni durante i suoi spettacoli.

Carriera

Ad ogni modo, in tutti questi anni è apparso sul piccolo schermo in programmi quali La sai l’ultima e Scherzi a parte. A partire dal 1998 fino al 2000 ha interpretato poi il ruolo di Giacinto nella serie Un Medico in famiglia che gli ha permesso ancora una volta di farsi conoscere meglio dal grande pubblico. Brignano è anche molto attivo nel campo cinematografico ed infatti ha preso parte a diversi film. Tra questi SMS – Sotto mentite spoglie (2007), Asterix alle Olimpiadi (2008). Ed ancora Un’estate ai Caraibi (2009), Ex – Amici come prima (2011), Poveri ma ricchi (2016), e Tutta un’altra vita (2019).

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che Enrico dal 2008 al 2013 è stato sposato con una donna di nome Bianca Pazzaglia che appartiene al mondo dello spettacolo visto che è una nota ballerina. Subito dopo la fine di questa storia d’amore e dopo la separazione, Enrico ha incontrato l’attrice e la showgirl Flora Canto con la quale ancora oggi sta insieme. I due hanno avuto due figli ovvero Martina che è nata qualche anno fa ed il maschietto nato la scorsa estate.