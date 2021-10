Federico Zampaglione: chi è la moglie Giglia Marra, età, carriera, vita privata

Federico Zampaglione lo conosciamo tutti per essere il cantante leader del gruppo Tiromancino e sicuramente è uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo e soprattutto della musica italiana. Di lui sappiamo che è stato in passato legato ad una donna molto importante del mondo della cinematografia italiana, ovvero Claudia Gerini. Dalla loro relazione è nata una figlia. Ad ogni modo, adesso il cantante ha una nuova compagna al suo fianco e quest’ultima è diventata sua moglie. Stiamo parlando di Giglia Marra. Chi è quest’ultima che cosa conosciamo in realtà di lei?

Federico Zampaglione, chi è la moglie Giglia Marra

La donna è nata in provincia di Taranto ed esattamente a Mottola in lei 16 aprile 1982. Pare che sia diplomata al liceo artistico e poi trasferita a Roma dove ha conseguito la laurea in scienze umanistiche ad indirizzo cinema. È entrata nel mondo del teatro ed ha studiato al corso di acting training di Beatrice Bracco. È riuscita dopo aver conosciuto Federico a farlo capitolare ed a far innamorare il cantante di lei tanto da arrivare all’altare.

La carriera

Riguardo la sua carriera, sappiamo bene che Giglia Marra ha iniziato a fare l’attrice proprio grazie ai Tiromancino essendo stato la protagonista del videoclip del brano Noi casomai del gruppo musicale di cui fa parte lo stesso Federico. Recentemente è stata anche protagonista di uno short thriller domestico intitolato Bianca che è stato girato proprio dallo stesso Federico durante il lockdown.

I due si sono sposati nella chiesa di Santa Maria Assunta di Gravina in Puglia e sono stati accompagnati all’altare proprio dalla figlia di Federico, ovvero Linda. Quest’ultima ha 11 anni ed è la figlia che il cantante ha avuto dalla sua ex compagna Claudia Gerini. Secondo quanto riferito da entrambi in alcune circostanze pare che questo matrimonio sia stata organizzato in fretta in furia e nello specifico in un mese e mezzo.

Il rapporto con la figlia di Federico

Pare che però i due dovessero già sposarsi circa 2 anni fa, matrimonio che poi è stato rinviato per via dell’ emergenza covid. Esattamente Federico avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Giglia nel 2018.La donna pare che abbia un ottimo rapporto con Linda la figlia di Federico e Claudia Gerini che lo scorso 28 settembre ha compiuto 12 anni. Proprio in occasione del suo compleanno l’attrice ha voluto condividere su Instagram uno scatto relativo ai festeggiamenti. Ha inoltre pubblicato una fotografia dove appaiono Linda con il suo papà e la sua mamma e nella didascalia si legge “12 anni … sembra ieri che ero in clinica ad allattarti e adesso sei una splendida piccola e meravigliosa ragazza”.