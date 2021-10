Ficarra e Picone: chi sono le mogli e figli dei due comici sicialiani, età, vita privata

Ficarra e Picone sono sicuramente gli attori comici italiani e conduttori più amati degli ultimi anni. Sono diventati celebri soprattutto per via della loro partecipazione a programmi come Zelig e anche per la conduzione di Striscia la Notizia. Se è per quanto riguarda la loro vita professionale sappiamo tanto, cosa invece conosciamo della sua vita privata? Chi sono le mogli dei due attori comici siciliani e chi i figli?

Ficarra e Picone, chi sono le mogli e i figli

Salvatore Ficarra è sposato con una donna di nome Rossella Leone da oltre 12 anni. I due si sono sposati con una cerimonia piuttosto riservata che si è svolta a Corato un comune in Sicilia. Proprio per via della massima riservatezza, non si hanno tante informazioni su di lui e sulla sua famiglia. Di lei si sa che ha origini coratine, ma di adozione tranese. La coppia ha avuto due figli ovvero Vincenzo e Tommaso di 13 e 11 anni. Per quanto riguarda Picone invece quest’ultimo è ancora più riservato del socio e su di lui non abbiamo informazioni. Non sappiamo se sia sposato o se abbia dei figli. Pare che il comico non abbia mai voluto fare nessun tipo di accenno alla sua vita sentimentale.