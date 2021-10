Frank Matano: chi è, età, carriera, vita privata, fidanzata, successo, film

Frank Matano lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore comico ed anche youtuber visto che ha iniziato proprio su questa piattaforma la sua carriera. Da tanti anni ormai è un noto personaggio del mondo della televisione, ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?

Frank Matano chi è

Il tuo vero nome è Francesco Matano ed è uno youtuber ,comico e attore italiano il quale è diventato famoso nel 2007-2008. Inizialmente pare pubblicasse dei video relativi a degli scherzi telefonici e tutto è iniziato proprio su YouTube. Questi video hanno iniziato ad avere un grande successo fino a quando poi Matano non è diventato un vero e proprio personaggio del mondo dello spettacolo. Ha 31 anni ed è nato il 14 settembre 1989 a Santa Maria Capua Venere, un piccolo paese della provincia di Caserta, in Campania. Non tutti sanno che la madre è americana e che ha trascorso nel sud dell’Italia gran parte della sua infanzia. Poi Matano si è trasferito negli States dove ha studiato lingue e perfezionato la pronuncia della sua seconda lingua, che è l’inglese. “Mi iscrissi all’università di Lingue ma non ho mai dato un esame, intanto iniziavo a fare gli scherzi telefonici che mi hanno cambiato la vita. Li avrei fatti comunque, per passare il tempo: la mia fortuna è stata che, dopo aver scoperto in America YouTube, ho deciso di metterli in Rete”.

Carriera

Sicuramente di lui sappiamo che è un noto comico un youtuber ed anche personaggio televisivo. In questi anni ha preso parte a molti film tra cui: Fuga di cervelli, regia di Paolo Ruffini (2013). Tutto molto bello, regia di Paolo Ruffini (2014). Ed ancora preso parte al film intitolato Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi nel 2015 eono tornato, regia di Luca Miniero (2018) Tonno spiaggiato, regia di Matteo Martinez (2018) Attenti al gorilla, regia di Luca Miniero (2019). È stato protagonista anche di alcune web serie di grande successo come Lost in Google (2012) Vita tra coinquilini (2013-2015, 2017-2018) Mago Matano (2016). Come già detto, è anche uno dei giudici dell’edizione in corso di Italia’s Got Talent. Nel 2009 è arrivata la prima esperienza in televisione con le Iene e da lì è stato un grande successo perché è passato dalla TV al cinema.

Vita privata

Sappiamo ben poco della sua vita sentimentale così come il fatto che è stato legato ad una ragazza per diverso tempo. Pare che i due avessero intenzione di andare a convivere, anche se Frank Matano non ha mai escluso la possibilità di sposarsi. Pare che la misteriosa ragazza fosse Ylenia azzurretti.