Giampiero Galeazzi: Età, moglie, vita privata, figli, canottaggio, nipoti, malattia e causa morte

09:31:47 11/13/2021

Scudetto è quando Galeazzi ti prendo sottobraccio. Negli anni ottanta, era lui a certificare la vittoria del campionato. Ben prima del tricolore sulla maglia. L’arbitro fischia la fine e Galeazzi aveva già catturato la sua preda. Purtroppo il Grande Giornalista sportivo Giampiero Galeazzi è Morto. In grande professionista sia nel lavoro che nello sport. La sua passione per il canottaggio e le sue telecronache e interviste negli spogliatoi di calcio rimarranno per sempre nella storia.

Al di là della nota fede calcistica, fu proprio con i colori giallorossi che condusse la sua bella carriera agonistica nel canottaggio, custode degli insegnamenti del papà Rino, a sua volta indimenticata guida per tanti canottieri capitolini. Da atleta Galeazzi vinse il campionato italiano nel singolo nel 1967 (che gli valse la medaglia di bronzo al valore atletico) e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968 e in quell’anno partecipò alle selezioni per le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico.

Nel 1971 all’età di 25 anni Galeazzi fu il portabandiera del Circolo alla consegna della Stella d’Oro al Merito Sportivo da parte dell’ex presidente del Consiglio Aldo Moro. A quella onorificenza sarebbe seguito nel 2019 il Collare d’Oro del Coni per i cent’anni di attività del Canottieri Roma.

Gli amori di Giampiero Galeazzi

Giampiero è sposato con Laura, da cui ha avuto Gianluca (1975) e Susanna (1978), entrambi giornalisti. È nonno di Greta (2017), figlia della secondogenita.

La carriera di Giampiero Galeazzi

Comincia la sua carriera in RAI negli anni Settanta come cronista e giornalista sportivo, dapprima in radio poi in televisione. Tra i suoi maestri ricorda Enrico Ameri, Sandro Ciotti e Nando Martellini.

Figlia

“Ho sempre amato scrivere. Ed è sicuramente la migliore promessa per iniziare a fare il giornalista“, in una sua recente intervista aveva confessato così la sua passione innata per la scrittura e spiegando al contempo il perché della scelta intrapresa. Inoltre fu proprio Susanna a raccontare il suo punto di vista su un’ipotetica collaborazione lavorativa con il padre. Affermando in tal modo come, nonostante l’affetto e l’immensa stima che nutre nei suoi confronti, preferisca però maturare il più possibile dal punto di visto professionale prima di affiancarlo in qualsivoglia impresa.

In cima alla hit parade di Giampiero Galeazzi c’era «Il mio canto libero». Quello di Lucio Battisti e anche il suo, che dell’individualismo come unicità e autodeterminazione ha fatto cifra stilistica per tutta la vita, persona e personaggio mai imbrigliati in schemi dettati da qualcun altro ma sempre ispirato dalla propria innata capacità di tirar fuori colpi di scena e di genio, umano e professionale.

La sua carriera giornalistica ne è stata specchio perfetto: laureato in Economia con specializzazione in statistica, un passaggio nell’ufficio marketing e pubblicità della Fiat a Torino, il padre Rino lo vedeva già alla Doxa ma lui puntava la Rai, dove entrò nel 1975 portando bigliettini con le notizie ai tg radio della redazione sportiva, e Gilberto Evangelisti gli appioppò il soprannome leggendario, “Bisteccone”. «Ma dove vai, là dentro sono tutti raccomandati», scuoteva la testa papà. Gli è tornata in mente quella boutade, a Galeazzi, quando alla fine dell’avventura alla conduzione di Novantesimo minuto si è ritrovato «senza più una sedia, una scrivania, un grado: niente, tabula rasa. Alla Rai ti perdonano tutto tranne che il successo».

Vedremo come lo omaggerà la tv di Stato (ieri per Italia-Svizzera neanche un minuto di silenzio: vergogna), mai tradita nonostante Mediaset gli avesse offerto una barca di soldi, ora che Giampiero ha chiuso il microfono e se n’è andato.

Aveva 75 anni, l’ultimo periodo della sua vita è stato afflitto da tanti acciacchi fra diabete, problemi ai reni e alle ginocchia. Nel 2018 Mara Venier, sua compagna di pomeriggi indimenticabili a Domenica In, lo volle di nuovo in trasmissione dove lui si presentò provato, sopra una sedia a rotelle: «Sui social m’hanno già fatto il funerale», spiegò alla Gazzetta, «ma io sono ancora vivo, eh. Ho sbagliato a presentarmi in quel modo. La verità è che sono reduce da un’operazione al ginocchio sinistro, mi muovo con le stampelle. Lo studio era pieno di cavi e, per non rischiare, un assistente ha pensato bene di mettermi su una carrozzina»

LO SCUDETTO DELLA LAZIO

Fiaccato nel corpo ma mai nello spirito, Galeazzi si era goduto le Notti Magiche dello sport italiano di questo schizofrenico 2021 raccontando all’amico Giancarlo Dotto di essersi esaltato più per gli ori di Jacobs e Tortu a Tokyo che per il successo europeo dell’Italia del calcio In Inghilterra, riservando un pensiero per Giovanni Malagò, presidente del Coni fra i più euforici della spedizione: «C’ha un culo grande così, ma se lo merita tutto». Nato a Roma il 18 maggio 1946, i genitori di Galeazzi erano originari del Lago Maggiore e lui non ha mai nascosto di tifare Lazio: «Mio padre mi portava a vedere solo i biancocelesti, mentre a scuola erano tutti romanisti».

Che tripudio lo scudetto del 2000. Giampiero è al Foro Italico, sta facendo la diretta tv di Kuerten-Norman per gli Internazionali di Roma: «Una noia. Quel giorno la Juve èa Perugia, all’Olimpico c’è Lazio-Cremonese. Quando me dicono dello scudetto mollo la postazione e l’ultimo game va in silenzio. Corro allo stadio con cameraman e microfono, so’ l’unico giornalista, gli altri tutti a Perugia: senza di me, al Tg1 delle 20 avrebbero dovuto mandare un western al posto del servizio. Un colpo storico, mi salvo per questo».