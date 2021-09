Gianni Brezza: chi era il marito di Loretta Goggi, età, carriera, vita privata, figli

Gianni Brezza è stato un ballerino e coreografo davvero talentuoso, il quale è stato legato per tantissimi anni ad una nota showgirl, cantante e attrice Loretta Goggi. I due si sono sposati poi nel 2008 e non hanno avuto figli. Poi purtroppo l’uomo è venuto a mancare all’età di 69 anni e per la moglie è stato un duro colpo, tanto da aver avuto diversi problemi di salute. Ma cosa conosciamo di lui? Chi è stato davvero Gianni? Conosciamolo meglio.

Gianni Brezza, chi era

Era nato a Pola, in Croazia, il 9 novembre 1937. Il suo vero cognome era Brezach, italianizzato poi in Brezza. Nonostante abbia vissuto tutta la sua vita in Italia, è stato sempre legato alla sua terra natale, ovvero la Croazia, anche dopo il trasferimento in Italia. In seguito all’esodo istriano successivo alla seconda guerra mondiale si è poi trasferito con la sua famiglia in Liguria. Ha perso entrambi i genitori e poi ha deciso di arruolarsi nella Marina Militare.

Carriera

Proprio sotto le armi è stato scelto da un regista per prendere parte al film “Ragazzi della marina“. In seguito a questa esperienza, decise di abbandonare la carriera militare e dedicarsi alla recitazione. Poi capì di avere una grande passione anche per la danza tanto da diventare negli anni 60 un ballerino, anzi il primo ballerino di diversi show televisivi. Ha preso parte a diversi film insieme a Rita Pavone. Negli anni 70 ha abbandonato la professione di ballerino e si è dedicato allo skipper. E’ tornato a calcare i palchi fino alla fine degli anni 70 e poi è diventato un coreografo. E’ stato proprio sotto la guida di Brezza che la Goggi ha raggiunto la sua massima maturità artistica, diventando una delle presentatrici di maggiore successo negli anni 80, in varie trasmissioni televisive di grande successo dirette dal compagno. Tra queste Loretta Goggi in Quiz (1984), Il bello della diretta (1986), Canzonissime (1987), Ieri, Goggi e domani (1988), Via Teulada 66 (1988), Festa di compleanno (1991-92), Il canzoniere delle feste (1992-93), Innamorati pazzi (1999).

Vita privata

Ha conosciuto Loretta Goggi nel 1979, sul set di Fantastico. All’epoca però lui era già sposato ed era padre di tre figli. Anche Loretta pare fosse impegnata. Eppure, per loro è stato un colpo di fulmine ed i due si sono innamorati e hanno iniziato una relazione. Sono rimasti insieme per tantissimi anni, poi si sono sposati nel 2008. Purtroppo nel 2011 poi Gianni è venuto a mancare, all’età di 69 anni per via di alcune complicanze dovute ad un tumore al colon.