Giuseppe Cionfoli: chi è, età, carriera, vita privata, che fine ha fatto?

Giuseppe Cionfoli lo conosciamo per essere un noto cantautore italiano ed anche un ex religioso Francescano. Si è tanto parlato di lui negli anni passati anche perché ha emozionato tutti quanti con la sua bellissima canzone intitolata solo grazie. Si tratta di un brano che ha segnato il suo grande successo e che ha fatto sì che venisse conosciuto da tutti come un grande cantautore. Ma che fine ha fatto oggi Giuseppe Cionfoli il noto è famoso frate che ha conquistato Sanremo grazie alla sua bellissima voce? Cosa conosciamo di lui e soprattutto della sua vita privata?

Giuseppe Cionfoli chi è

È nato a Erchie il 19 ottobre 1952 ed è un cantautore italiano ed ex religioso. E’ entrata a far parte dell’ordine dei Cappuccini della provincia di Bari ed ha conseguito il baccellierato in sacra teologia. Ha fatto il noviziato nel 1978 ad Alessano nei padri Cappuccini della provincia di Lecce. Ha debuttato nel 1982 come cantautore e presentato a Domenica in un brano intitolato Nella goccia entra il mare. In seguito alla vittoria della gara dei nuovi talenti ed ha avuto diritto a partecipare al Festival di Sanremo dove è diventato noto con le partecipazioni del 1982 e 1983 quando ha presentato due brani intitola Solo grazie e Shalom.

Carriera

Nel 1985 poi ha presentato una canzone di nome Marta utilizzata come sigla dell’omonima telenovela che ha avuto un discreto successo.Nel corso degli anni ha inciso diversi brani per i canali del gruppo Norba e sono stati trasmessi proprio su Telenorba. Nel 2006 ha partecipato anche al reality show L’Isola dei Famosi condotto all’epoca da Simona Ventura. In quella occasione però non ebbe molta fortuna perché dovette abbandonare il reality dopo poco tempo per via delle condizioni di vita all’interno della Palafitta. Nel 2011 ha pubblicato una canzone intitolata Dedicato a Sarah Scazzi. Poi nel maggio 2015 si è candidato come consigliere regionale nella lista di centro-destra Puglia Nazionale che appoggia la candidatura di Adriana Poli Bortone.

Che fine ha fatto oggi?

Oggi sappiamo che abita a Bari insieme alla sua famiglia, ovvero la moglie ed i 3 figli che lo hanno anche reso nonno. Adesso il cantante si dedica alla pittura e anche alla scultura, ma non ha mai dimenticato e abbandonato la sua più grande passione, ovvero la musica.