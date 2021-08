Greta Mauro è la moglie del noto geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi?

Mario Tozzi è un noto geologo, divulgatore scientifico e autore conosciuto per aver partecipato al programma di grande successo Geo&Geo ed anche per aver condotto il programma su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?

Mario Tozzi chi è

È nato esattamente il 13 dicembre 1959 sotto il segno del Sagittario a Roma. Ha conseguito una laurea in Scienze Geologiche con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. È stato dottore di ricerca della terra e si è occupato di ricerca sulla evoluzione geologica del Mediterraneo centro orientale ricoprendo anche un ruolo di ricercatore presso il consiglio nazionale di ricerca. E’ stato divulgatore della Federazione Italiana scienza della terra e presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano dal 2006 al 2011. Ha debuttato in televisione nel 1996 prendendo parte ad alcune puntate del programma sopra citato.

Chi è la moglie

Si dice che la moglie di Mario Tozzi sia Greta Mauro ovvero una presentatrice italiana la quale ha un grande seguito in televisione. Però non si sa se effettivamente Greta sia la moglie del noto Tozzi, ma in molti sembrano esserne certi anche per il fatto di averli visti piuttosto complici durante la conduzione di diversi programmi su La7. In realtà però è stato confermato il fatto che Greta non sia la moglie di Mario Tozzi, ma la donna sembrerebbe essere sposata con Giulio Senni, con il quale ha avuto anche due bambini. Attualmente Mario è Divorziato e dalla sua precedente moglie, della quale non si sa praticamente nulla ha avuto un figlio di 17 anni.

Le curiosità su Mario Tozzi

La vita privata del noto divulgatore è molto privata e infatti non si hanno informazioni sulle sue relazioni sentimentali. Nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni ha detto di essere stato sposato e di essersi divorziato. Ha anche confessato di avere un figlio diciassettenne che vuole fare il comico. Di lui sappiamo che è un noto scrittore e autore il quale ha una rubrica chiamata Un pianeta da difendere, pubblicata nella rivista soci Coop Italia. Ha collaborato anche con diverse testate giornalistiche molto importanti come La Stampa, Vanity Fair, National Geographic, Oasis Treccani, Natura, UTET e Newton. Ha scritto anche diversi libri ed in particolare Italia segreta (2008), Pianeta Terra ultimo atto: perché saranno gli uomini a distruggere il mondo (2012), Tecnobarocco (2017) e Com’è nata l’Italia (2019).