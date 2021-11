Imma Battaglia: chi è la moglie di Eva Grimaldi, età, carriera, vita privata

Imma Battaglia il cui vero nome è Immacolata è un’ attivista e politica italiana nonché leader del movimento lgbt in Italia. È conosciuta anche per essere la moglie di una nota attrice ovvero Eva Grimaldi. Le due sono convolate a nozze esattamente nel 2019 e sono molto unite e innamorate. Ma cosa conosciamo in realtà di Imma?

Imma Battaglia, chi è

È nata a Portici in provincia di Napoli il 28 marzo 1960 e come abbiamo già avuto modo di vedere, è un’attivista e politica italiana e leader del movimento lgbt in Italia. E’ stata anche presidente del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli dal 1995 fino al 2000. Dal 2013 al 2016 è stata consigliere comunale a Roma eletta nelle file di sinistra ecologia libertà. È laureata in matematica all’Università degli Studi di Napoli Federico II. È stata una delle protagoniste del Movimento lgbt italiano fin dai primi anni 90 ed è stata anche organizzatrice insieme a Vladimir Luxuria del primo gay pride ufficiale in Italia che si è tenuto a Roma del 1994.

Attività politica

Del 2009 ha accettato la proposta dell’amico Nichi Vendola di candidarsi alle elezioni europee nella lista di sinistra e libertà Ottenendo ben 3586 voti. Purtroppo però il partito pare non abbia raggiunto il numero della soglia dello sbarramento necessario per poter accedere al Parlamento Europeo. Nel 2013 si è candidata alle elezioni regionali del Lazio nella lista civica a sostegno della candidatura alla presidenza di Nicola Zingaretti. Sempre nello stesso anno si è candidata nelle liste di Sel alle elezioni comunali a Roma diventando consigliere. Da un punto di vista politico Imma ha sempre dichiarato di essere aperta al dialogo con varie forze politiche e contraria proprio allo schieramento a sinistra del movimento gay. Per questo motivo in questi anni si è scontrata parecchie volte con un’ampia parte dello stesso movimento.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata, sappiamo che in precedenza ha avuto una relazione con la nota attrice Licia Nunez. Poi in seguito alla fine di questa storia si è legata sentimentalmente alla nota attrice Eva Grimaldi. Le due stanno insieme esattamente dal 2010 ma il 19 maggio 2019 le due si sono unite civilmente in matrimonio. La cerimonia è stata celebrata da Monica Cirinnà che come sappiamo è la prima firmataria della legge sulle unioni civili. Le due sono molto innamorate ed hanno dimostrato In diverse occasioni che il loro è veramente un grande amore.