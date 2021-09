Katia Ricciarelli: chi è, età, carriera, vita privata, ex marito, Carreras, figli

Katia Ricciarelli è la nuova concorrente del Grande Fratello vip 6 che inizierà proprio oggi lunedì 13 settembre 2021. La cantante lirica sarà quindi uno dei volti principali di questa sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata?

Katia Ricciarelli chi è

È nata a Rovigo il 18 gennaio 1946 e di conseguenza a 75 anni. Sappiamo tutti che è un’ artista molto importante della musica italiana e che nello specifico è un soprano e dunque specializzata nel canto lirico. Ha avuto un successo strepitoso in tutta la sua carriera e sicuramente ha viaggiato tanto ed ha calcato i principali teatri di tutto il mondo.

Vita privata

È conosciuta anche per essere stata la moglie di Pippo Baudo. I due sono stati insieme per tantissimo tempo e nello specifico dal 1986 fino al 2004 e non hanno mai avuto figli. Pare che la cantante abbia avuto però una storia con un noto tenore ovvero José Carreras, con il quale stato insieme per ben 13 anni. È attiva sui social network e nello specifico su Instagram, dove ha un profilo che conta oltre 2500 follower, numero che sicuramente crescerà ancora di più dopo la partecipazione di Katia al Grande Fratello vip.