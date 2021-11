Lady Gaga: Eta, vero nome, studi, canzoni, Soprannome, fidanzato, Michael Polansky e figli

Una delle grandi star del pop americano

Canzoni : Just Dance, Paparazzi, Poker Face…

: Just Dance, Paparazzi, Poker Face… Generi : Pop, rock, elettronica, dance…

: Pop, rock, elettronica, dance… Premi : Brit Awards, Grammy, Songwriters Hall of Fame…

: Brit Awards, Grammy, Songwriters Hall of Fame… Genitori : Cynthia Louise Bissett e oseph Anthony Germanotta Jr.

: Cynthia Louise Bissett e oseph Anthony Germanotta Jr. Partner : Rob Fusari, Christian Carino…

: Rob Fusari, Christian Carino… Nome : Stefani Joanne Angelina Germanotta

: Stefani Joanne Angelina Germanotta Altezza: 1,55 m

Lady Gaga è nata il 28 marzo 1986 al Lenox Hill Hospital di Manhattan,New York.

Famiglia

Figlia maggiore di Cynthia Louise Bissett e dell’uomo d’affari Joseph Anthony Germanotta, Jr. Suo padre gestiva un’azienda che installava il Wi-Fi negli hotel e sua madre era vicepresidente dell’operatore di telefonia mobile Verizon. Gaga ha origini italiane e franco-canadesi e una sorella di nome Natali, nata nel 1992. È cresciuta nell’elegante Upper East Side di Manhattan in una famiglia cattolica e ha studiato alla Sacred Heart School come Paris Hilton.

Fidanzato Michael Polansky

Secondo il suo profilo LinkedIn, Polansky è attualmente CEO del Parker Group di San Francisco. È anche co-fondatore e direttore esecutivo della Parker Foundation, un’organizzazione che “cerca risposte trasformative ai maggiori problemi”, secondo il suo sito web, con “approcci terapeutici innovativi che promettono di curare le malattie”. È anche co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, che mira ad “accelerare lo sviluppo di terapie immunitarie innovative per trasformare tutti i tumori in malattie curabili”. Tutti questi progetti sono aziende con lo stesso nome di Sean Parker, l’imprenditore e filantropo americano noto per essere il co-fondatore di Napster e per essere stato il primo presidente di Facebook, interpretato in modo memorabile da Justin Timberlake nel film del 2010 The Social Network. Polansky è una sorta di uomo di destra di Parker, strettamente coinvolto nella sua attività e nelle sue iniziative filantropiche per più di un decennio, dal 2009.

Prima di questo, il percorso di carriera di Polansky includeva periodi di sty presso la società di gestione degli investimenti Bridgewater Associates, il venture capital focalizzato sulla scienza e la tecnologia e la società di private equity Founders Fund, la startup tecnologica Brigade e l’ONG focalizzata sui giovani Wishbone. Polansky ha continuato a co-fondare un certo numero di aziende proprie, tra cui Able, che crea e gestisce “team tecnologici su misura”; un “laboratorio di pensare” con sede a Washington, l’Economic Innovation Group; e la società di biotecnologie ArsenalBio. Quest’ultimo è ciò che sembra unire Polansky con Parker, poiché ArsenalBio, come il Parker Institute for Cancer Immunotherapy, si concentra sulla “costruzione di un arsenale per sconfiggere il cancro”.

Una traiettoria così impressionante è stata guidata da una brillante carriera accademica. Polansky ha studiato all’Università di Harvard,dove si è laureato in Matematica Applicata e Informatica, prima di laurearsi nel 2006. Sicuramente, un uomo lungimirante e molto intelligente. La sua attività su LinkedIn prevede il gradimento di un post di Google Cloud sui “10 modi più convenienti per utilizzare l’intelligenza artificiale nella vendita al dettaglio”; e un annuncio di David Brown, direttore della misurazione sul campo e della scienza dei dati presso Pivot Bio, su “Project Mineral”, un’impresa incentrata sull’agricoltura dell’innovativa iniziativa “X” di Google. Per quanto riguarda la sua vita personale, Polansky sembra avere una figlia da una precedente relazione. Gli unici due post sul suo account Instagram ormai apparentemente inattivo, dal 2015, sono della sua dolce bambina: ‘Buon secondo compleanno a uno dei grandi amori della mia vita. Xo Mae baby’. Dato che la sua ragazza non ha mai avuto paura di spingersi oltre i confini, dal suo abito di carne del 2020 alla sua acclamata performance in A Star is Born del 2018, non c’è da meravigliarsi che questo filantropo e imprenditore abbia attirato l’attenzione di Lady Gaga.

Studi

All’età di quattro anni imparò a suonare il pianoforte e a tredici anni compose la sua prima canzone. Un anno dopo ha iniziato a partecipare a serate open mic. È cresciuto ascoltando Queen, Michael Jackson, Madonna o David Bowie tra gli altri.

All’età di diciassette anni entrò alla Tisch School of Art della New York University, dove studiò musica. Gelosa del suo successo nei musical di fine anno, alcuni studenti la chiamavano germe, ma, nonostante la leggenda, i suoi compagni di classe la ricordano come una studentessa popolare. Non ha terminato gli studi, li ha abbandonati per iniziare la sua carriera musicale. Con il suo primo stipendio da cameriera ha comprato una bors Gucci, un capriccio che le è stato negato a casa

Cantante

Ha incontrato il produttore e compositore RedOne e la prima canzone che ha prodotto con lui è stata Boys Boys Boys. Non riuscendo a rendere la canzone un successo, tornò dai suoi genitori e iniziò a esibirsi in un club di New York. A quel tempo iniziò a prendere droghe e partecipare a spettacoli di tipo burlesque.



Nel 2007 inizia a collaborare con Lady Starlight. Insieme hanno iniziato a esibirsi nei locali del centro di New York. Sono apparsi al festival musicale americano Lollapalooza. Successivamente ha raggiunto un accordo per pubblicare la sua musica con Sony / ATV.

Canzoni

Ha continuato a scrivere canzoni per Britney Spears,oltre ad essere stata incaricata da Interscope di scrivere per i New Kids on the Block, Fergie e le Pussycat Dolls. Nel 2008 si è tinta bionda dopo essere stata chiamata Amy Winehouse, ha abbandonato i suoi inizi rock, ha abbracciato la danza e il suo debutto, Just Dance, ha spazzato il Canada e l’Australia. Ha lasciato il suo ragazzo il giorno in cui ha registrato il video. In quell’anno pubblicò il suo primo album, The Fame,che raggiunse il numero uno in paesi come Canada, Irlanda,

Austria, Regno Unito, tra gli altri paesi, e il numero due negli Stati Uniti. Ha ottenuto una nomination ai Grammy con la canzone Just Dance,nella categoria Best Dance Song. Nell’ottobre 2009, ha ricevuto il premio Rising Star of 2009 della rivista Billboard. Nel 2009 è stato pubblicato il suo secondo album, The Fame Monster. Con il video dei Paparazzi,in cui Metropolis di Fritz Lang viene resuscitato in una versione robotica, affina finalmente il suo discorso visivo.

Si esibì prima di Elisabetta II. Gaga diventa globale. Le voci infuriano sul fatto che sia un’ermafrodita, qualcosa che la affascina. All’inizio del 2010, Billboard ha annunciato che la canzone Telephone, dall’album The Fame Monster, ha raggiunto il

numero uno nella classifica Pop Songs, essendo l’unica cantante nella storia a raggiungere il suo sesto numero uno consecutivo. Nell’aprile 2010, il video di Bad Romance è stato il video più visto nella storia di YouTube fino ad allora.

Nel giugno 2010, la canzone ha superato i quattro milioni di copie digitali vendute, diventando così il primo artista ad avere tre singoli con oltre quattro milioni di copie digitali vendute.

Superstar

Gaga intende fare della sua vita la sua più grande opera d’arte. Si dice che sia la prima superstar globale del ventunesimo secolo. Le sue esibizioni sono definite come un concerto, un’opera pop o uno spettacolo teatrale con canzoni e il fanatismo che risveglia è innegabile. Tra i suoi più grandi successi ci sono Just Dance, Poker Face, LoveGame, Paparazzi, Bad Romance, Telephone o Alejandro.

Domanda

Nel marzo 2010 il suo ex fidanzato e produttore Rob Fusari l’ha citata in giudizio per trenta milioni di dollari per aver violato il copyright di quattro canzoni. Lady Gaga e Rob Fusari hanno prodotto le canzoni Paparazzi, Beautiful, Dirty, Rich, Disco Heaven e Retro, Dance, Freak tra il 2006 e il 2007. Il caso

è stato archiviato Nell’aprile 2010 Bad Romance supera i 200 milioni di visualizzazioni e diventa il video più visto nella storia di You-Tube. ‘Time‘ sceglie il suo artista dell’anno. Gaga ha pubblicato il suo secondo album in studio, Born This Way,il 23 maggio 2011, un mix di musica elettronica con rock ‘n’ roll e pop.

Ha venduto oltre un milione di copie nella sua prima settimana dopo la sua uscita negli Stati Uniti, in cima alla Billboard 200. Oltre a più di otto milioni di copie vendute in tutto il mondo, Born This Way ha ricevuto tre nomination ai Grammy Award. Il suo successivo album in studio ARTPOP è stato pubblicato il 6 novembre 2013 con recensioni contrastanti, che non gli hanno impedito di diventare il suo secondo album numero uno negli Stati Uniti con vendite della prima settimana di 258.000 copie.

Gaga si è separata dal suo manager Troy Carter per divergenze creative e, nel giugno 2014, lei e il suo nuovo manager Bobby Campbell si sono uniti ad Artist Nation, la divisione di gestione degli artisti di Live Nation Entertainments. Ha collaborato con il cantante Tony Bennett in un album di classici del jazz intitolato Cheek to Cheek che è stato pubblicato il 19 settembre 2014, entrando nella top della Billboard 200, diventando il suo terzo numero uno negli Stati Uniti. Questo album ha ricevuto un Grammy Award.

Soprannome

Il suo soprannome di Lady Gaga gli è stato dato dal produttore musicale Rob Fusari, poiché quando erano in studio per lavorare, lei, invece di salutarlo con un ciao, ha cantato Radio Ga Ga,del gruppo Queen. Così Fusari cambiò Radio in Lady e venne fuori il soprannome di Lady Gaga. Il 6 gennaio 2019, ha vinto un Golden Globe nella categoria Best Original Song per Shallow dal film A Star Is Born. Stupid Love,il singolo principale del loro sesto album in studio Chromatica,è stato pubblicato il 28 febbraio 2020. L’uscita dell’album era prevista per il 10 aprile 2020, ma è stata posticipata a una data successiva a causa della pandemia di coronavirus COVID-19.

Coppie

Legato a Rob Fusari, produttore musicale che si occupò delle sue prime canzoni. Successivamente ha frequentato il cantante Luc Carl per sei anni, con il quale è finita nel 2011, l’anno in cui Gaga ha pubblicato il suo secondo album. Durante la sua relazione con Luc, ha avuto una breve relazione con Speedy Gonzales. Nel 2011 ha iniziato a frequentare Taylor Kinney,

una modella che ha partecipato al video You and I. Anche se sono stati promessi, nel 2015 si sono separati.

Nel corso del 2017, ha iniziato la sua relazione con l’agente Christian Carino. Si sono anche fidanzati, ma prima della cerimonia degli Oscar nel 2019, Gaga ha deciso di separarsi.

Nel 2020, ha iniziato a frequentare il miliardario della Silicon Valley Michael Polansky, che ha incontrato a una festa.

Lo sapevi che… Voga È stata vittima di bullismo a scuola e quando ha fatto la copertina di Vogue, ha twittato: “Ero chiamata denti di coniglio a scuola e ora sono una VOGUE BEAUTY QUEEN”