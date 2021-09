Lillo: chi è Pasquale Petrolo, età, carriera, Lillo e Greg, Lol, moglie, figli, Covid

Pasquale Petrullo o Lillo, così come abbiamo avuto modo di conoscerlo è un noto attore e comico italiano. E’ anche il vincitore della prima edizione di LOL, dove ha ottenuto inevitabilmente un successo davvero strepitoso con il personaggio Posaman. Ha preso parte a tantissimi programmi televisivi ed ultimamente è stato anche uno degli ospiti di Un’ora sola vi vorrei, ovvero il programma condotto da Enrico Brignano andato in onda ogni martedì sera su Rai 2 in prima serata. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata? Chi è davvero Lillo?

Lillo, chi è Pasquale Petrolo

È nata a Roma il 27 agosto 1962 e da 58 anni. È un attore, un comico, cantante, musicista conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Ma non finisce qui visto che è anche un fumettista italiano di origine calabrese. I suoi genitori, infatti, erano originari di Siderno, un paese in provincia di Reggio Calabria. Ha avuto da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo.

Carriera

Nel 1986 ha conosciuto Claudio Gregori formando così il duo Lillo e Greg. Nello specifico i due pare che si siano incontrati proprio nella casa editrice di fumetti Onmolloemme, che è diventata poi l’ACME. È iniziato così un sodalizio tra i due ed hanno collaborato con la stessa casa editrice, ma ognuno pare che sia andato avanti con le proprie creature. Poi nel 1992 fondano il gruppo rock “Latte & e i suoi derivati”. Insieme hanno anche condotto dal 2003 una trasmissione intitolata 610. Nel corso della loro carriera, poche volte si sono separati, ad esempio quando Lillo ha recitato nel film La grande bellezza del 2013 di Paolo Sorrentino che è stato anche presentato al 66esimo Festival di Cannes e premiato agli Oscar come miglior film straniero. Nell’aprile del 2021 ha partecipato come concorrente al programma di Prime video LOL chi ride è fuori, ottenendo un grande successo con il suo personaggio Posaman.

Vita privata e Covid

Da diversi anni è sposato con una donna di nome Tiziana Etruschi. Di lei non sappiamo molto perché non appartiene al mondo dello spettacolo ed è stata da sempre molto riservata. Pare che la coppia non abbia avuto figli. Lillo sembra aver parlato della sua compagna qualche tempo fa quando ha confessato che sia lui che Tiziana hanno avuto il covid e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram. Tiziana non ha avuto alcun tipo di sintomo grave, mentre Lillo ha accusato una polmonite bilaterale e per questo motivo è stato ricoverato in ospedale.