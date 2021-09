Loredana Bertè: chi è, età, carriera, successi, sorella Mia Martini, matrimoni, figli

Loredana Bertè la conosciamo tutti per essere una nota cantante, la quale ha all’attivo tanti successi. E’ anche la sorella di Mia Martini, una delle artiste più importanti della musica italiana, venuta a mancare ormai tanti anni fa. Ma cosa conosciamo di Loredana e di quella che è stata la sua carriera fino ad oggi? Quali i suoi più grandi successi? Conosciamola meglio.

Loredana Bertè, chi è

È nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra in provincia di Reggio Calabria e oggi ha 70 anni. È alta all’incirca 167 cm, mentre non si hanno informazioni sul suo peso. Il suo vero nome è Loredana Carmela Rosaria Bertè ma è semplicemente conosciuta come Loredana. E’ la terza di quattro figlie femmine, nata tre anni dopo la sorella domenica. I genitori erano Giuseppe Ramades Bertè e la mamma invece si chiamava Maria Salvina Dato ed erano entrambi degli insegnanti. Loredana ha trascorso gran parte della sua infanzia divisa tra Porto Recanati e Ancona. La madre era spesso assente ed il padre invece un uomo piuttosto violento. Dopo la separazione dei genitori Loredana si sarebbe trasferita insieme alla madre a Roma, dove ha frequentato l’istituto d’arte. È stato però in quel periodo che Loredana ha iniziato a frequentare ambienti artistici e e anche quelli dello spettacolo insieme alla sorella Mia.

Carriera

Ha iniziato a partecipare a tutta una serie di trasmissioni televisive e anche radiofoniche come stasera Rita e Bandiera gialla. Poi ha preso parte al corpo di ballo del Piper Club ed è stato lì che ha incontrato Renato Zero. Negli anni 70 la sorella Mia Martini iniziava ad avere un grande successo dopo avere presentato i singoli Piccolo uomo e Minuetto. Loredana invece ha proseguito la sua carriera al teatro e nel campo musicale. Sono arrivati così i successi e tra i brani da lei presentati, divenuti dei veri e propri cult della musica italiana non possiamo non citare “Sei bellissima”. Nel 1982 poi vince il Festivalbar con il brano intitolato Non sono una signora ma ciò di cui si parlava spesso era il suo look piuttosto estroso e soprattutto controcorrente. In questi ultimi anni ha partecipato a diverse trasmissioni ed ha presentato vari brani che hanno avuto tanto successo.

Vita privata

Negli anni Settanta ha avuto tre relazioni una con il tennista Adriano Panetta, e l’altra con il cantante Red Canzian e Mario Lavezzi. Nel 1983 ha sposato Roberto Berger un uomo più piccolo di 10 anni. Il matrimonio è finito dopo 4 anni. Poi ha sposato il campione di Tennis Bjorn Borg. Il loro è stato un amore piuttosto turbolento, che avrebbe portato addirittura il campione a tentare il suicidio e pare sia stato salvato proprio Loredana. Il matrimonio è avvenuto nel 1989 e poi sono separati nel 92. Non ha mai avuto figli.