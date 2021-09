Manuela Arcuri: chi è, età, carriera, vita privata, marito, figli

Manuela Arcuri è una tra le attrici italiane più amate, più attraenti ed anche tra le più sensuali di sempre. Oggi oltre ad essere un attrice di grande successo è anche una mamma e una moglie felice e realizzata. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e di quella che è stata la sua vita?

Manuela Arcuri chi è

È nata nel Lazio ed esattamente ad Anagni in provincia di Frosinone l’ 8 gennaio 1977 sotto il segno del capricorno. È sposata con l’imprenditore edile Giovanni di Gianfrancesco ed i due si sono sposati in gran segreto a Las Vegas il 30 aprile 2013. La loro è stata una bellissima storia d’amore iniziata nel 2010. I due a distanza di tanto tempo sono ancora molto innamorati l’uno dell’altro. Il marito è nato a Monterotondo in provincia di Roma e non appartiene al mondo dello spettacolo e tra l’altro non ama nemmeno stare sotto i riflettori.

Figli

La coppia ha avuto un figlio nato il 8 maggio 2014. “Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me. L’ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più”.