Marracash: chi è il rapper fidanzato di Elodie, età, carriera, vita privata

Marracash è un noto rapper italiano ma è anche il fidanzato di una artista molto importante della musica italiana. Stiamo parlando di Elodie, la cantante che abbiamo conosciuto proprio all’interno del Talent Amici di Maria De Filippi. I due stanno insieme da ormai qualche anno e pare che la loro storia d’amore vada a gonfie vele. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?? Chi è davvero Marracash?

Marracash, chi è il rapper fidanzato di Elodie

Il suo vero nome è Fabio Bartolo Rizzo ed è nato in Sicilia, ma è cresciuto a Milano ed esattamente nel quartiere della Barona. Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica rap nel 2005 ed il suo album di esordio è stato pubblicato nel 2008 e si intitola proprio Marracash. Insieme al produttore Shablo, ha fondato nel 2013 l’etichetta discografica indipendente chiamata Roccia Music. Diversi sono stati i dischi da lui pubblicati come “Fino a qui tutto bene”, “King del rap”, “Status”, “Santeria” (con Gué Pequeno) e “Persona”. Pare che il rapper nel corso di una intervista abbia confessato di essere affetto, purtroppo da una forma non grave disturbo bipolare.

La storia d’amore con Elodie

In realtà i due si sono conosciuti e innamorati grazie ad una collaborazione musicale. Era il 12 giugno 2019 quando insieme hanno realizzato un singolo intitolato Margherita che tra l’altro ho avuto un successo davvero strepitoso. Il pezzo era stato prodotto da takagi e ketra ed i due hanno avuto modo di conoscersi. In questo modo è nata proprio la loro storia d’amore.” Avevo già saputo da lui che Marracash aveva accettato il feat e non ci credevo. Qualche giorno dopo una mia amica, che è anche una musicista, mi dice: ‘Sto andando a casa di una mia amica, c’è anche Marracash, che è un mio amico, ti va di venire?’. Inizialmente ho detto che non sapevo, non mi era manco simpatico, così, a pelle, senza motivo, poi dovevamo lavorare assieme, mi vergognavo” . Queste le dichiarazioni di Elodie, parlando proprio dell’inizio della storia con Marracash.

La convivenza

Pare che la loro storia d’amore sia quindi iniziata grazie ad una collaborazione artistica e musicale e continua ancora oggi. I due Pare che siano andati a convivere proprio in occasione del lockdown. Subito dopo però ci sarebbero state alcune voci secondo cui Elodie e Marracash fossero in crisi, sostanzialmente perché dopo un periodo di convivenza la cantante pare fosse tornata nella sua casa di Milano. “A casa di Fabio (Marracash) abbiamo sperimentato per la prima volta la convivenza. Però non viviamo insieme: sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. Ed è lo stesso anche per lui. Lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie. Cerco solidità, ma non per forza una famiglia”. Questo quanto dichiarato da Elodie.