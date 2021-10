Massimiliano Gallo: chi è la moglie Shalana Santana, età, carriera, vita privata

Massimiliano Gallo lo conosciamo tutti per essere un noto attore italiano, il quale sicuramente ha ottenuto un grande successo in seguito anche alla interpretazione in I bastardi di pizzofalcone. Ha preso parte però anche a tante altre serie televisive ed anche film molto importanti andati in onda sia in TV che al cinema. Se riguardo la sua carriera sappiamo tanto, cosa invece conosciamo della sua vita privata? Sapete che è sposato con una donna di nome Shalana Santana? Chi è quest’ultima e cosa fa nella vita?

Massimiliano Gallo chi è

È un attore molto apprezzato dal grande pubblico e negli ultimi tempi ha riscosso un grande successo con la fiction I bastardi di pizzofalcone. È nato nel 1968 a Napoli in Campania il 19 giugno, sotto il segno dei gemelli. Pare che sin da piccolo abbia avuto una grande passione per il mondo dell’arte, ereditata proprio in famiglia visto che il papà Nunzio è un famoso cantante napoletano. Ha iniziato a muovere i suoi primi passi al teatro e poi è approdato anche al cinema collaborando con alcuni importanti artisti del cinema italiano. Ha recitato al cinema nella pellicola intitolata No problem diretta da Vincenzo Salemme e poi è ritornato nel 2018 con un film intitolato Una festa esagerata.

Chi è la moglie

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è sposato con una donna di nome shalana Santana. Quest’ultima è una modella e attrice nata a Brasilia il 23 aprile 1983. Nel 2011 si è trasferita a Napoli dove ha iniziato a studiare presso la scuola di cinema La Ribalta. Alla carriera di modella, ha affiancato quindi quella di attrice ed ha interpretato il ruolo nel diciottesimo episodio Don Matteo. Successivamente è diventata la professoressa Amina Venturi nel film intitolato Arrivano i prof di Ivan Silvestrini. Poi ha preso parte alle pellicole The Grotto, regia di Giordany Orellana (2014), Ci devo pensare, regia di Francesco Albanese (2015) e Bob & Marys – Criminali a domicilio, regia di Francesco Prisco (2018).

La vita privata di Shantana

In passato la modella è stata legata al dentista napoletano Alessandro Lukacs. Successivamente poi si è sposata con Massimiliano Gallo. “Al di là dell’amore che ci lega ho sempre ammirato il suo lavoro e principalmente il rispetto che ha per questo lavoro. Lui ha fatto tanti anni di gavetta e finalmente ora vieni riconosciuto per la sua bravura. Su questo lavoro la pensiamo in maniera uguale, sappiamo entrambi come è faticoso riuscire a lavorare in un paese non meritocratico”. Questo quanto da lei dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata in questi anni.