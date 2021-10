Nina Soldano: chi è Teo Bordagni, il marito dell’attrice di Un posto al sole, età, carriera, vita privata

Nina Soldano la conosciamo tutti per essere una nota attrice e volto noto di una delle soap più importanti di Raitre ovvero Un posto al sole. Ad ogni modo, l’attrice è anche conosciuta per aver preso parte ad altre fiction e altri lavori in molto rinomati. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e soprattutto nella sua vita privata? Sapete ad esempio che è sposata con Teo bordagni ormai da diversi anni? Chi è quest’ultimo e cosa fa nella vita?

Nina Soldano, chi è l’attrice di Un posto al sole

È nata il 26 marzo 1963 a Pisa sotto il segno dell’Ariete ed è conosciuta soprattutto per aver interpretato per molti anni un personaggio ovvero Marina Giordano nella fiction Un posto al sole. In realtà però la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della recitazione è iniziata morti anni prima. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo quando era ancora molto giovane. Pare che avesse già le idee abbastanza chiare sin da ragazzina e infatti all’età di 18 anni si è trasferita a Roma per seguire il suo sogno, ovvero quello di diventare una attrice.

Carriera

Come tanti altri suoi coetanei ha cominciato quindi a prendere parte di alcuni fotoromanzi e poi è arrivata in televisione. È stata al fianco di Pippo Baudo a Fantastico e poi anche di Renzo Arbore. La sua massima popolarità però è arrivata nel 2000, quando ho iniziato a prendere parte alla soap di Raitre intitolata Un posto al sole. La sua avventura all’interno della soap è finita nel 2021 non per sua volontà.

Chi è il marito Teo Bordagni

Il marito si chiama Teo bordagni ed ha 42 anni ed è quindi più giovane di lei di circa 14 anni. È originario di Torino ed è un ingegnere. I due si sono sposati dopo essere stati insieme per tanti anni. Esattamente hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2010. Così come ha raccontato la stessa Nina, pare che la loro storia sia nata su Facebook. È iniziato tutto con un like che è stato messo da lei ad un contenuto e pubblicato dal marito con il quale pare avesse una amicizia in comune. A quel like sono poi seguite tutta una serie di conversazioni in chat e poi alla fine i due si sono conosciuti e innamorati. Nel 2016 si sono sposati ed a raccontare ciò è stata proprio l’attrice, la quale ha affermato di avere deciso di dire sì al marito negli USA per non dover mandare inviti. Ha scelto di sposarsi a New York anche perché è quella la città che nel 2013 l’aveva omaggiata di un premio alla sua carriera.