Noemi: chi è, età, carriera, vita privata, album, successi, marito, figli

Noemi la conosciamo tutti per essere una famosa cantante italiana la quale ha avuto un successo davvero strepitoso in questi ultimi anni. Il suo vero nome è Veronica Scopelliti ed è una cantautrice italiana. Si è fatta conoscere esattamente nel 2008 grazie alla partecipazione ad X Factor Italia. E’ stato li che ha dimostrato di avere una grande talento, oltre che un timbro davvero molto particolare e versatile. Ad oggi è una delle cantanti italiane più amate e più apprezzate. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e della sua vita privata? Chi è davvero Noemi?

Noemi chi è

Il tuo vero nome, come già abbiamo avuto modo di anticipare, è Veronica Scopelliti ed è nata a Roma il 25 gennaio 1982. La sua famiglia pare fosse originaria di Reggio Calabria. Sin da piccolina ha avuto una certa predisposizione per la televisione e il mondo dello spettacolo tanto che a 19 mesi è apparsa in uno spot della Pampers. Il padre Armando è un musicista ed è stato lui a trasmettere a Noemi l’amore per la musica e soprattutto per il pianoforte. Ha iniziato a studiare questo strumento all’età di 7 anni e poi ha 11 anni ha preso lezioni di chitarra. Nel 2001 si è diplomata con il massimo dei voti al collegio San Giuseppe Istituto De Merode e poi si è iscritta al corso di laurea al Dams presso la Facoltà di Lettere e Filosofia degli Studi di Roma Tre. Sempre presso la stessa facoltà nel 2006 si è laureata in regia televisiva e cinematografica.

Carriera

Ha partecipato ad XFactor nel 2008 e questa per lei è stata la vera svolta. Non ha vinto il programma, ma è riuscita a farsi notare ed ha acquisito grande popolarità. Successivamente ha preso parte al Festival di Sanremo ed ha vinto diversi riconoscimenti. Ha preso parte anche a diversi videoclip, primo tra tutti quello realizzato insieme alla sorella Arianna nel 2003. Stiamo parlando del videoclip Dimmi Come passi le notti di Pier Cortese dove sono stati coinvolti anche altri artisti come Eleonora Giorgi, Simone Cristicchi. Alessandro Cattelan e gli Zero Assoluto. Negli anni ha collaborato con artisti di un certo calibro tra i quali Irene Grandi, Zucchero, Claudio Baglioni, Gianluca Grignani e Fiorella Mannoia. Tanti gli album dei presentati che hanno avuto un successo davvero strepitoso, contenenti brani come Vuoto a perdere scritto per lei da Vasco Rossi. Nel 2018 ha festeggiato i suoi primi dieci anni di carriera con l’uscita di un nuovo album intitolato La Luna.

Vita privata

Dal 2008 è legata a Gabriele Greco. La coppia non ha ancora avuto figli ma Noemi non vede l’ora di diventare mamma. “Noi donne siamo nate per essere madri; rispetto chi non vuole figli, ma per me il motivo per cui si nasce è proprio questo“. Questo quanto da lei dichiarato nel corso di un’intervista.