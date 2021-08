Oroscopo Branko oggi 7 Agosto 2021, previsioni della giornata

Ariete

Il periodo è poco eccitante. Gli astri sembrano indifferenti alla vostra sorte. Ma c’è una chicca: la Luna che domenica si fa Nuova nel vostro settore del cuore vi invia influssi vivificanti. Soprattutto se di recente siete tornati single, guardatevi intorno: vedrete la persona che fa per voi. Vivrai una tappa speciale in cui dovrai ordinare ciascuno dei tuoi pensieri. Cerca di dedicare del tempo essenziale per elaborare ciascuna delle tue idee. Amare: In questo giorno, riprendi il dialogo e l’incontro intimo con la tua anima gemella per rafforzare il legame d’amore. Dona il tuo cuore alla persona che ami. Ricchezza: Dovrai affrontare i cambiamenti in accordo con il momento economico che vivi. Sii più organizzato nella tua vita professionale, perché potresti commettere un errore. Benessere: Oggi, le tue emozioni sono probabilmente eccessivamente mobilitate a causa di una situazione molto scomoda che devi affrontare. Non disperare.

Toro

Siete stanchi della quotidianità e cercate qualcosa di nuovo ed eccitante? Approfittate di questa ottima settimana nella quale Urano e Venere lavorano di concerto per cambiare la routine nella quale tendete a nascondervi. Ma domenica, con la Luna Nuova in Leone, moderate l’eccitazione. Ricordati di non lasciare a domani la proposta che vuoi fare oggi a quella persona che non vedi da tanto tempo. È tempo che tu agisca senza indugio. Amare: Ogni volta che puoi, trascorri più tempo con la persona che ami. Comprendi che entrambi avete bisogno di ritrovare la passione, guarire quelle vecchie ferite del cuore. Ricchezza: Dovrai modificare il metodo di lavoro che utilizzi per raggiungere gli obiettivi a breve termine. Fallo in questi giorni e senza esitazione. Benessere: Oggi la tua tensione e il tuo nervosismo domineranno il tuo umore. Fai attenzione, poiché lo stress in eccesso potrebbe influire sul tuo corpo. Tempo di rilassarsi.

Gemelli

Un po’ è l’estate, un po’ è la vostra tradizionale monelleria, molto è la Luna Nera nel vostro segno che provoca una grande eccitazione, ma di certo aumenta il vostro desiderio di indipendenza e la tendenza a voler superare i vostri limiti. Ma attenzione: Venere e Marte vi osservano con cipiglio. Oggi risolvi al volo quelle nuove situazioni che vengono alla luce. Sappi che parte delle tue future conquiste amorose dipenderà dalla tua creatività. Amare: Smetti di essere indifferente nelle relazioni affettive. Evita sentimenti confusi e cerca di cambiare atteggiamento di fronte ai disaccordi. Ricchezza: Cerca di essere risoluto e valuta le opportunità che il mercato economico ti offre. È ora di mettere in pratica questo progetto con il tuo partner. Benessere: Cerca rifugio nell’intimità della tua casa, così da ottenere l’armonia di cui hai bisogno. Trova la pace della mente con te stesso e vedrai chiaramente le idee.

Cancro

La Luna, vostro pianeta guida, percorre il vostro segno il 5,6 e 7. Sono giorni in cui si accentua la vostra sensibilità emotiva e le considerazioni personali sono più importanti di qualsiasi altra cosa. È vostro diritto occuparvi di voi stessi ma dovete cercare di rispettare anche i punti di vista degli altri. Sarà un viaggio dove potrai lottare per ottenere tutto ciò che desideri per molto tempo e potrai ottenerlo senza problemi. Non lasciarti sfuggire nessuna opportunità. Amare: Affronterà un familiare molto stretto con cui ha avuto problemi per molto tempo e finiranno per litigare. Se lo incontri in qualsiasi situazione, cerca di evitarlo. Ricchezza: Preparati per le attività legate all’estero, poiché potrebbero rivelarsi una buona fonte di reddito. Mantenere un ritmo di lavoro continuo. Benessere: Se tutto ciò che inizi va in pezzi senza sapere perché, prova a rivitalizzare la tua energia e il tuo corpo. Altrimenti, non sarai in grado di intraprendere cose nuove.

Leone

Auguri a voi che festeggiate il compleanno. Saturno fronteggia il vostro Sole, mentre la Luna si fa Nuova nel segno. Tenetevi pronti per una fine e un nuovo inizio. Inizio di cosa dipende dal vostro oroscopo personale. Se siete nati tra il 2 e il 5 agosto evitate di cadere nello sconforto. Non ne avete motivo. Sicuramente gli impegni quotidiani ti supereranno troppo, eviterai di cadere nella disperazione. Passo dopo passo sarai in grado di completare tutte le attività che ti sei prefissato. Amare: Modifica l’abitudine che hai sempre di confrontare il tuo partner con altre relazioni passate, in modo che non sarai mai in grado di formare un solido legame d’amore. Ricchezza: Avrai l’opportunità di incontrare persone che ti apriranno buone prospettive a livello professionale. Cerca di essere molto attento a chi ti associ. Benessere: Inizia a rispettare i tempi di svago e dedica più tempo al riposo. Diminuire le tensioni, altrimenti potrebbe portare a mal di testa.

Vergine

La Venere appena entrata nel segno e il complice Urano insinuano nella vostra routine un pizzico di follia che vi spinge a fare qualcosa diverso dal solito, soprattutto per i nati tra il 4 e i 7 settembre. Gli amori che nascono sotto questo transito sono elettrici, instabili e brevi. Proprio come siete voi in questo momento. Smetti di aver paura dello sforzo e sii più responsabile nella vita. Dovresti tenere a mente che i risultati spesso richiedono tempo e una maggiore perseveranza. Amare: È ora di mettersi nei panni del tuo partner e cercare di capirlo. Mantieni un dialogo calmo e pacifico quando chatti con la tua anima gemella. Ricchezza: In questo giorno, la Luna farà manifestare al massimo la tua capacità intellettuale in quel progetto economico. Lasciati guidare dall’intuizione quando prendi una decisione. Benessere: Per quanto possa costare, cerca di sbarazzarti di tutto ciò che non usi più. Approfittane, perché vivrai un pieno momento di rinnovamento.

Bilancia

Quando, come ora, gli astri sembrano ignorare la vostra presenza è il momento di ritagliare tempo per se stessi. E vero, voi appartenete al segno dei rapporti, ma qualche giorno di ” buon ritiro” vi farà bene. Avete mai fatto il Cammino di Santiago o la Via Francigena? Non rimandate. Dovresti essere consapevole dei diversi segnali che ti vengono incontro durante la giornata. Molte di esse conterranno la chiave che guiderà il tuo prossimo futuro. Amare: Se hai intenzione di creare legami più forti tra i tuoi amici, trova il tempo per fare una videochiamata con loro. Comprendi che ogni relazione deve essere nutrita con affetto. Ricchezza: Guarda bene quel contratto che devi firmare, altrimenti potresti farti del male senza capirne il motivo. Se hai bisogno di aiuto, cercalo. Benessere: Sarebbe opportuno che tu iniziassi a riposare più del necessario, se vuoi evitare l’esaurimento quotidiano. Impara a prenderti più cura della tua salute.

Scorpione

Dovresti fissare obiettivi e agire di conseguenza, avanzerai. Se continui a lavorare in questo modo, otterrai un aumento a lungo termine. Al lavoro avrai dei giorni difficili, abbi pazienza, passeranno presto. In amore, oggi dovresti evitare di dare molta fiducia alle persone del segno Capricorno o Pesci. Ti senti bene e vuoi espandere il tuo lavoro e i tuoi orizzonti sociali. Hai la possibilità di fare presto un viaggio, anche se breve, vedi se puoi. Avrai una conversazione molto rivelatrice con una persona del tuo ambiente. Ti senti molto bene e con molti pensieri positivi, ti divertirai. La tranquillità della tua vita è molto benefica per la tua salute, ti sentirai bene. Presto avrai più tempo da dedicare a fare ciò che ti piace di più.

Sagittario

Avrai alcune notizie positive che ti incoraggeranno molto. Dovresti cercare di avere un maggiore controllo sui tuoi flussi di denaro in entrata e in uscita. Hai più spese di quanto avevi pianificato, sfrutta la tua organizzazione. Se hai litigato con un parente più anziano, sarebbe molto utile per te riconciliarti. Avrai cambiamenti positivi nella tua relazione o in altre relazioni. Dovrai spostare le carte per mettere le cose in ordine, ma ti si addice ed è necessario. In amore, dovresti spingere te stesso e cercare di prendere decisioni in modo più calmo. Potresti avere qualche problema di attenzione, ma con uno sforzo lo supererai. Sarà difficile per te concentrarti, ma non lasciarti sopraffare, a poco a poco puoi raggiungerlo. Potresti usare un piccolo movimento fisico per liberare l’adrenalina, vedrai come la tua salute lo apprezza.

Capricorno

Se vuoi fare una mossa economica e lavorativa, dovrai pensarci prima di decidere. Non sprecare soldi e pensa profondamente alle decisioni che prendi. I pianeti ti proteggono nelle relazioni amorose e farai molto bene in questo giorno. Se sei in attesa di qualsiasi procedura, ci saranno ritardi, ma la risolverai presto. Avrai più tempo libero, condividilo con il tuo partner o con gli amici, esci un po’. Avrai molta stabilità, soprattutto in amore e nelle questioni personali. Evita gli eccessi e fai le cose con moderazione, controlla i tuoi nervi. Se vuoi rilassarti, devi entrare in contatto con la natura, cercare di uscire un po’. Sarai in ottima salute e sarai in grado di ignorare l’argomento in questo giorno.

Acquario

Ti stai organizzando meglio e vedrai dei buoni risultati. Potrebbero esserci tensioni sul posto di lavoro, state calmi, è temporaneo. Al momento i tuoi piani di lavoro non si concretizzeranno, ma di volta in volta. Se volevi riprendere alcuni dei tuoi studi, ora è un momento molto adatto. In amore, mostrerai il lato più gentile del tuo carattere, ti chiederanno. Hai una buona giornata per incontrare persone nuove e interessanti. Prova a disconnetterti per eliminare la tensione accumulata, quindi eseguirai di più. Sentiti libero di apportare alcune modifiche per ottenere miglioramenti nelle tue cose. Fisicamente ti manca l’energia, ma mentalmente e nella salute generale stai molto bene. Dopodiché, avrai più energia e lavorerai con molto più entusiasmo.

Pesci

La tua economia soffre delle spese che sono arrivate, ma ti riprenderai. Potrai recuperare il ritardo e sarai in grado di risolvere i problemi in sospeso. Ti diverti se vuoi introdurre una sorta di cambiamento drastico. La tua simpatia e il tuo buon umore saranno contagiosi in questo giorno, sarai molto popolare. In amore, avrai nuove alternative per risolvere i tuoi problemi, sarai incoraggiato. Cerca di rinnovare la tua immagine, avrà effetti positivi sulla tua vita personale, ti manca. Ti senti molto bene mentalmente, vuoi imparare cose nuove. Avrai un piccolo problema temporaneo, non lasciare che ti colpisca in modo particolare. La tua salute fisica e mentale sarà eccellente, approfitta di questa striscia positiva.