Oroscopo Paolo Fox domani 17 Luglio 2021, anteprima del giorno

Ariete

Amore: piccoli fastidi o discussioni con un amico. Denaro: avrai molte spese ma la tua economia non ne risentirà. Lavoro: alcuni ostacoli al lavoro non dovrebbero preoccuparti. Salute: la tua salute è importante, ma non trascurare la tua. Marte, Venere e Luna intensificheranno l’amore. Se sei alla ricerca di nuove emozioni, tutto è aperto per innamorarti di nuovo e iniziare una bella fase della vita intima. In una relazione esistente, proponi piaceri diversi e riscalda il clima. La settimana si concluderà con il profumo del romanticismo nell’aria. I sentimenti generosi promuoveranno una maggiore unità e comprensione con la famiglia.

Toro

Amore: il tuo partner sta aspettando una carezza, non essere così scontroso. Denaro: un giorno di notevoli vantaggi economici. Lavoro: Migliora il lavoro di squadra. Salute: i cambiamenti termici possono influenzare la gola. Conta su una maggiore stabilità nel lavoro e nelle finanze. È ora di consolidare la tua carriera e guadagnare premi per il riconoscimento acquisito. Una salute più debole richiederà piccoli aggiustamenti nella routine, nel cibo e nella divisione dei compiti. Non stancarti troppo, con conversazioni infinite e riordino in casa. Stabilisci confini chiari e rispetta i segnali del tuo corpo. Le filosofie cambieranno.

Gemelli

Amore: sei risentito per le cose accadute in passato. Soldi: economicamente, diffida dei soldi facili. Lavoro: Al lavoro, oggi può succedere di tutto. Salute: se soffri di dolori alle ossa, proteggiti dall’umidità. Organizza un viaggio con la coppia o organizza un divertente weekend con i bambini. Con prospettive finanziarie positive sarà già possibile pensare a nuovi investimenti e godere di piaceri diversi. Ottimo per reinventare la vita e creare progetti per due. Carriera in ascesa. La settimana si concluderà con successo nelle imprese. Assumi più potenza e risplendi!

Cancro

Amore: Dedicati ad aiutare gli altri; che ti farà stare bene. Denaro: far fronte ai problemi finanziari. Lavoro: sii più paziente con la fretta dei tuoi capi. Salute: impegnarsi e dedicare più tempo al tempo libero. Approfondire le amicizie e rafforzare un legame speciale. I cambiamenti nella squadra o nell’ambiente sociale continueranno in questa fase di ristrutturazione e nuovi investimenti. La settimana si concluderà con autostima e serenità. Goditi momenti affettuosi, scambia confidenze con la famiglia e pianifica i tuoi prossimi passi di carriera. Le riorganizzazioni in casa forniranno più comfort.

Leone

Amore: scatena le tue emozioni senza paura di annegare. Denaro: risparmia un po’ di più per sentirti al sicuro in futuro. Lavoro: la tua ingegnosità sarà ben accolta dai tuoi capi. Salute: Fisicamente e mentalmente noterai poca energia. Parla con amici, fratelli e organizza le idee. La giornata favorirà le comunicazioni, i contatti e la definizione dei documenti. Le scelte e le decisioni di vita richiederanno rispetto per la tua sensibilità, che sarà amplificata in questa fase. Il completamento di un lungo ciclo sarà accompagnato da una maggiore consapevolezza, conoscenza di sé e trasformazioni interne. Segui il tuo intuito e reinventa la vita.

Vergine

Amore: sai che il tuo partner non è quello che sta fallendo. Denaro: buon momento economico per diventare indipendenti. Lavoro: Vuoi ampliare i tuoi orizzonti professionali. Salute: la tua tendenza ad aumentare di peso ti costringe a iniziare una dieta. La necessità di stabilità finanziaria e il desiderio di cambiamento incoraggeranno ulteriori passi di carriera. La giornata porterà un riconoscimento professionale e una maggiore vicinanza alla missione. Tieni d’occhio un’opportunità di lavoro e denaro extra. La settimana si concluderà con sicurezza e visione del futuro. I cambi di squadra e i giochi di potere causeranno rumore. Sostieni un’amicizia.

Bilancia

Amore: sii più sollecito con il tuo partner, ti gioverà. Denaro: le questioni monetarie si risolveranno a tuo favore. Lavoro: se sei disoccupato, le stelle ti aiuteranno a trovare un lavoro. Salute: presta più attenzione alla tua dieta. Aumenta l’autostima, valuta i tuoi talenti e visualizza dove vuoi andare. Le strade per il futuro saranno illuminate. Brillare alle riunioni di lavoro e valutare nuove proposte. Le opportunità di espansione in questa fase non mancheranno. L’importante sarà fare scelte che garantiscano sicurezza, cambiamenti di qualità e una sana routine. Fai spazio a nuove amicizie.

Scorpione

Amore: l’ amore ti sorride, lasciati amare. Denaro: alcuni progetti finanziari possono finire per essere frustrati. Lavoro: Al lavoro, avrai la tendenza a metterti in alto. Salute: un check-up è conveniente per mantenere la calma. Un po’ di ritiro farà bene allo spirito. Cogli l’occasione per meditare, valutare i tuoi sogni e investire nella conoscenza di te stesso. Forse sei troppo pigro per fare attività che implicano il pensiero. I pensieri voleranno via oggi. Attendi le risposte con calma e non precipitarti nelle decisioni. Lascia che la barca corra e scorra con gli eventi. Questioni familiari in primo piano.

Sagittario

Amore: sarai sentimentale e un po’ sensibile, quindi sii intelligente. Denaro: Con il denaro, segui i consigli degli intenditori. Lavoro: valuta le opportunità di carriera e decidi. Salute: non fare sforzi oltre le tue possibilità.

Capricorno

Amore: Avrai grande cura della tua immagine personale per essere irresistibile. Denaro: le preoccupazioni economiche vengono lasciate indietro. Lavoro: lanciati alla ricerca di nuove avventure professionali. Salute: Per quanto riguarda la salute, prenditi cura dei tuoi piedi.

Acquario

Amore: non cadere in quell’avventura sentimentale, non c’è da fidarsi. Denaro: pianifica la tua economia senza ansia o stress. Lavoro: se non sei sistematico nel tuo lavoro, il caos prenderà piede. Salute: non preoccuparti per la tua salute, è molto buona.

Pesci

Amore: grande momento per l’amore. Denaro: Giornata per risolvere questioni finanziarie delicate. Lavoro: opportunità di avanzamento di carriera. Salute: monitorare la pressione sanguigna.