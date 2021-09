Oroscopo Paolo Fox domani 2 settembre 2021, anteprima astrale

Ariete

Vuoi essere consapevole dei cambiamenti che avranno luogo nella tua performance professionale. La tua iniziativa sul lavoro sarà molto apprezzata, commenta le tue idee. La tua economia finalmente si sistemerà e ti sentirai meglio anche al lavoro. Dovrai risolvere una questione delicata con un vecchio amico, stai attento. Avrai il supporto del tuo partner e della tua famiglia in tutto ciò che fai. Oggi trascorrerai una giornata favolosa per le relazioni sociali e l’amore, avrai l’attenzione degli altri su di te. Le stelle ti proteggono da ogni eccesso, ma cerca di controllarti. Ti sorgerà una sfida che dovrai usare a fondo, ma ne varrà la pena. Sarai in ottima salute e molto fortunato con i viaggi che intraprendi ora. Ti senti bene e vuoi apportare cambiamenti positivi nella tua vita, vai avanti.

Toro

La tua situazione finanziaria cambierà, sii paziente e tutto andrà come vuoi. Il tuo lavoro attraversa una fase di equilibrio e stabilità. La tua economia migliorerà ora e avrai più denaro del solito. Oggi sarà un giorno assolutamente perfetto per te negli affari d’amore, avrai grandi progetti con il tuo partner e voi due sarete molto vicini. Mantieni il morale alto perché presto arriveranno bei tempi per te. Controlla il tuo programma e non perdere nessun appuntamento importante, sei confuso. Puoi essere un po’ sui nervi e potrebbe essere difficile per te addormentarti, rilassarti. Non avrai problemi con il tuo corpo e sarai in buona salute, avrai molta energia per tutto. Potresti essere un po’ sensibile, ma sii paziente, andrà via.

Gemelli

Nell’aspetto professionale, senti che dai molto e ricevi poco, ma non sarà sempre così. Tutto ciò che riguarda i documenti verrà ritardato un po’, dovrai aspettare. L’armonia con il tuo partner ti porterà in un momento speciale in amore, goditelo. Potresti perdere qualcosa di valore, quindi sii vigile e non distrarti. Qualcuno cercherà di intromettersi nella tua vita amorosa, non permetterlo. Sarai in grado di risolvere alcuni litigi finanziari che hai avuto con la tua famiglia. Le tensioni lavorative ti causano un po’ di stress, cerca di calmarti. Devi incanalare bene la tua energia in eccesso, prova a fare esercizio. La tua energia sarà invidiabile, oltre alla tua buona salute, e la diffonderai agli altri, non ti fermerai. Ti farebbe molto bene fare qualche attività manuale per rilassarti.

Cancro

Approfitta bene di tutte le opportunità che si presenteranno sul lavoro, farai bene. È tempo per te di iniziare a risparmiare seriamente, inizia ora, funzionerà. Potresti avere delle spese extra che ti porteranno alla testa, ma puoi risolverlo. Ti circonderai di amici che ti incoraggeranno e saranno sempre al tuo fianco. I momenti più dolci in amore, li vivrai accanto al tuo partner o alla tua famiglia. La tua cerchia di amici si allarga e incontrerai persone nuove e interessanti. Sarai felice, vivace e desideroso di uscire e fare cose divertenti. Sperimenterai una rivoluzione personale e vorrai cambiare la tua vita. Col passare dei giorni ti sentirai più calmo, starai bene, anche se è possibile che il tuo corpo dia un tocco di attenzione alla tua salute, dovresti prenderti più cura di te.

Leone

Hai una propensione a fare spese inutili, dovresti cercare di evitarlo. Potrebbe sorgere una nuova opportunità di lavoro e potresti essere interessato. Stai bene fisicamente e soprattutto mentalmente, cerca la pace per continuare così. Agisci con saggezza in ogni modo e non avrai battute d’arresto. La conquista di quella persona sembra difficile, ma in realtà non è impossibile. Hai davanti a te alcuni giorni favorevoli all’amore e anche al divertimento. La medicina naturale risveglierà il tuo interesse e scoprirai cose utili. Le esplosioni possono far perdere il controllo alle situazioni, calmarsi. Se fai la tua parte, ritroverai tutte le tue energie e buona salute, cerca di riposare. Se devi fare delle prove o una revisione, tutto andrà per il meglio,

Vergine

Piuttosto movimentato il settore degli incontri dal 27 al 31 agosto, possono essere professionali o sentimentali, e in questo caso decisamente passionali. Del resto, Marte nel vostro segno in trigono erotico con Urano in Toro è uno spettacolo per molti, ma non per tutti. Ed ecco settembre, il vostro mese zodiacale; inizia con la Luna protettiva per la famiglia, per gli affetti vicini e lontani, mentre l’alato Mercurio si insedia nella vicina Bilancia, dove resterà fino al 5 novembre, come una banca per voi. INCONTRO SÌ: Invidiamo il marinaio che vi avrà. Sapete che anche il Cancro è il segno dei marinai?

Bilancia

Agosto si conclude con la Luna in Gemelli, tutto bene quel che finisce bene. Anche se non avete un buon rapporto con l’instabile Luna, dovete tenere presente i suoi cambi di fase perché coincidono spesso con i momenti più importanti dell’anno, se non della vita. L’Ultimo quarto di lunedì 30 agosto coincide con l’arrivo di Mercurio nel segno, mentre all’orizzonte brilla Venere; nel segno della vostra fortuna transitano, invece, Giove e Saturno. E non venite a dirmi che non trovate l’amore… Normali problemi femminili e di famiglia a inizio settembre. INCONTRO SÌ: Gemelli, uno che conosce tutti gli inganni di Mercurio. Persino Giove ammira le sue frottole.

Scorpione

Vi piace Brahms? Ecco, da mercoledì 1° settembre in poi le vostre stelle si muoveranno secondo la sua musica, intensa, musica dell’anima. Non mancheranno quindi momenti di celeste nostalgia, ma poi alla fine arriverà Venere e inizierà la battaglia vera. Ma non per questioni di lavoro o di affari, parliamo ovviamente di sesso, di passione sotto le lenzuola. Senza nulla togliere alle sensuali donne del segno, ma questo settembre l’uomo Scorpione prevale: la seduzione è una sua arte molto apprezzata dalla critica e dal mercato. INCONTRO SÌ: Ariete, per certi versi non è alla vostra altezza, però non ha paura di sperimentare.

Sagittario

Restate fermi fino a mercoledì 1° settembre. Diamo questo consiglio perché ci sembra un peccato sprecare tempo e denaro con persone che non possono darvi quello che vi aspettate. Tenetevi lontano anche dall’ambiente professionale, basta una scintilla per provocare un incendio. E di fuoco ne abbiamo avuto abbastanza. Resta ancora aggressivo Marte, Mercurio però inizia un transito a favore sino alla fine dell’anno! Davanti a tutti voi brillano traguardi mai raggiunti, è questo il momento in cui i giovani lanciano la loro freccia lontano e fanno centro. INCONTRO SÌ: Venere transita in Bilancia, sollecita Giove in Acquario, entrambi pazzi di voi.

Capricorno

Mercurio inizia un transito abbastanza lungo in Bilancia, segnali di guerra professionale si possono scorgere fin da mercoledì 1° settembre. Prima di passare in difesa, però, avete un’altra preziosa occasione per sferrare un attacco alla concorrenza, Luna eccezionale dal 27 al 31 agosto. Marte è ancora un bel conquistatore in amore, al massimo della potenza e della creatività. Rose rosse per voi, caro Capricorno: una decisione in amore, probabilmente rimandata più volte, deve essere presa e vi porterà una grande fortuna. INCONTRO SÌ: L’ultimo weekend d’agosto, Luna è appassionata, ma non sarà l’ultimo tango con il Toro.

Acquario

Ascoltate il suggerimento delle vostre stelle, davvero incredibili in questo passaggio dal mese di agosto a settembre: organizzate ancora una piccola vacanza per il weekend, ma rilassante. Dovete essere nuovi per ripartire lunedì 30, Luna ultimo quarto nel campo della fortuna; Mercurio ritorna il grande protettore dei segni d’aria e rimarrà in Bilancia fino al 5 novembre. Venere rende belle le donne, Marte pensa gli uomini. Giove e Saturno, a ritmo di sirtaki come Zorba il greco, vi mandano incontro un grande amore, che si trasformerà in matrimonio. INCONTRO SÌ: Siete vincenti con la Bilancia, voi due soli in mezzo alla folla, che non vedete.

Pesci

Settembre è il mese della Vergine, le quattro fasi lunari non sono a vostro favore, dovete programmare le mosse professionali con prudenza, guardandovi bene soprattutto le spalle. Fatta questa premessa, annunciamo un primo miglioramento nel settore della vita pratica: Mercurio inizia il suo lungo passaggio positivo in Bilancia, accolto da Venere che è già pazza di voi. Le stelle raccontano di un amore che vive su una barca a vela, in navigazione su un mare generalmente tranquillo, ma si sa che qualche Luna può anche essere contro (lunedì 30 e il 31). INCONTRO SÌ: Bilancia, prendetela al naturale, così com’è, è una delizia e renderà stupenda la vostra vita.