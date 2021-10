Oroscopo Paolo Fox domani 30 ottobre 2021

Ariete

Oggi: oggi potrebbe iniziare qualcosa di nuovo. Forse ricevi la notizia di una nascita, inizi gli studi o ricevi ricompense per il tuo lavoro. Amore: sperimenterai un cambiamento molto benefico nell’amore. Sarai in grado di liberarti dalla pressione e dalle regole che non ti rendevano felice. Ricchezza: pensa e analizza le spese prima di farle. Se non lo fai, dovrai fare duri sacrifici finanziari. Benessere: essere moderati, mangiare sano, fare sport, consultare regolarmente il medico e ridere, soprattutto ridere, sono le chiavi per una vita equilibrata.

Toro

Oggi: stanno arrivando cambiamenti piuttosto grandi. Molto probabilmente, sarai deluso da una persona a cui ti senti molto vicino. Amore: le tue relazioni romantiche e di amicizia avranno una piacevole sorpresa. Divertiti senza sensi di colpa o inibizioni. Ricchezza: tutte le questioni relative al lavoro, agli studi o all’economia, possono continuare il loro ritmo normale poiché non ci sono nuvole temporalesche. Benessere: Cerca di uscire dall’ambiente in cui sei immerso. Questo è l’unico modo per combattere i tuoi mutevoli stati d’animo.

Gemelli

Oggi: non ci sono grossi problemi con la tua salute. Se hai avuto qualche disturbo, scomparirà quasi senza che te ne accorga. Amore: una sottile pigrizia interiore ti spinge a percorrere i sentieri della fantasia. Navigherai senza intoppi. Ricchezza: non disperare se noti che i tuoi risparmi diminuiscono, perché gli alti e bassi economici sono temporanei. Benessere: Rifugiati in una donna anziana se hai bisogno di qualche consiglio per evitare di commettere errori. I problemi ai quali non hai visto una soluzione, finiscono.

Cancro

Oggi: i problemi in corso relativi alle riparazioni o ai lavori di ristrutturazione della casa non sono stati ancora risolti e perderai la pazienza. Amore: Momento di movimenti e sorprese nel campo dell’amore. Non avere fretta e lascia che gli eventi si sistemino. Ricchezza: puoi rischiare e investire. Non ignorare il tuo intuito perché un colpo di fortuna ti cambierà la vita. Benessere: il tuo naturale scetticismo ti impedisce di credere di poter arrivare più in alto, ma è vero, hai quello che vuoi. Quello che ti manca è avere fiducia in te stesso.

Leone

Oggi: oggi avrai molta energia, i tuoi colleghi saranno un po’ sorpresi. Contenere i tuoi impulsi perché finirai per essere esausto. Amore: faresti bene a mantenere una postura prudente oggi e non correre troppi rischi. Quando cerchi di sedurre, pensa a un piano B. Ricchezza: Entrerai in una fase di tranquilla attesa, la tua ricchezza non si moltiplicherà rapidamente ma non perderai nemmeno ciò che hai. Benessere: sei nei giorni appropriati per dare il via al tuo naturale ottimismo. Tuttavia, sii realistico su alcune questioni e ottimista su altre.

Vergine

Oggi: stai rimuginando su un’aggressività latente, devi portarla fuori con lo sport o qualsiasi altra forma di esercizio fisico. Amore: periodo ideale per programmare attività condivise. Una cosa è essere gentili e un’altra essere travolti. Mantieni le distanze. Ricchezza: giorni di spesa elevata . Per questo, niente di meglio che avere una prenotazione alla cassa. Divertirsi non è sinonimo di sprecare soldi. Benessere: ti sei concentrato sui tuoi piani di carriera, ora devi considerare la felicità personale. Pensa a quello che vuoi e cerca di ottenerlo.

Bilancia

Oggi: sarai energico e disposto ad aiutare coloro che chiedono il tuo supporto, anche se ti toglie un po’ del tuo tempo prezioso. Amore: chi deve scegliere sei tu. Non lasciare che ti mettano tra l’incudine e il martello. Fai quello che ti dice il tuo cuore. Ricchezza: Avrai l’opportunità di fare una proficua dimostrazione di talento e sagacia che si tradurrà in vere notizie economiche. Benessere: a causa dell’eccessivo entusiasmo per la tua vita sociale, può sorgere un problema di salute. Modera il tuo dinamismo, non vuoi fare tutto in una volta.

Scorpione

Oggi: Avrai la forza di carattere necessaria per realizzare tutto ciò che proponi. Indulgi in piaceri banali. Amore: Lontano dai vecchi sfoghi, userai la testa anche se il tuo cuore resiste. Dovrai prendere alcune decisioni difficili. Ricchezza: i tuoi progressi di carriera hanno raggiunto il picco e le cose sembrano fermarsi. Potrebbero esserci dei cambiamenti. Benessere: l’ ansia è pericolosa. Niente andrà bene se non metti in ordine la testa. Devi avere un grado di concentrazione molto alto.

Sagittario

Oggi: ti prendi del tempo per pesare e pesare ciò che proponi. E sei felice perché mostri un grande potere di concentrazione. Amore: la tua relazione romantica non è consolidata. Ti complichi la vita, non hai una relazione in modo semplice e naturale. Ricchezza: la tua posizione economica avrà prospettive favorevoli e possibilità di crescita se generi azioni cooperative. Benessere: tendenza a soffrire di mal di testa. Una dieta leggera, esercizio all’aperto e dormire a sufficienza possono aiutare in questo momento.

Capricorno

Oggi: un giorno in cui sarai costretto ad affrontare alcune paure che ti affliggono da molto tempo. Amore: non potrai più tardare a prendere certe determinazioni. Fidati del tuo istinto e parti alla conquista. Ricchezza: troverai nell’organizzazione efficace del tuo tempo la soluzione a tutti i tuoi problemi di lavoro. Benessere: non lasciare che chi ti circonda giochi con i tuoi bisogni. Cerca di ridurre i fattori in cui dipendi dagli altri ed eviterai problemi.

Acquario

Oggi: L’ energia diminuisce, attenzione a eventuali segni di scoraggiamento. Puoi combatterlo se ti prendi cura della tua salute, del tuo benessere e della tua dieta. Amore: Il rapporto con il tuo partner sarà gratificante, perché sarà un grande contributo alla tua conoscenza. Ricchezza: La situazione economica sarà molto variabile, ma sempre all’interno di un trend di opportunità e miglioramento. Benessere: torna all’attacco con nuova forza e scoprirai che gli ostacoli sembrano scomparire. Per completarlo, porta nuove idee.

Pesci

Oggi: c’è qualcuno che sta ritardando i tuoi progressi e quella persona può significare ostacoli nel tuo lavoro. Amore: Tutto ciò che riguarda il sentimentale passa attraverso un momento di calma. Nel familiare potrebbe esserci qualche malinteso. Ricchezza: avrai un acuto intuito che ti aiuterà a rilevare i problemi in anticipo e a risolverli. I tuoi superiori ti ringrazieranno. Benessere: le opportunità appariranno non appena metti le cose in ordine. Se ti fidi delle tue capacità organizzative, lo vedrai.