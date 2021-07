Oroscopo Paolo Fox domani 16 Luglio 2021, previsioni segno per segno

Come ogni giorno la redazioni di controcopertina. com è felici di fornire ai propri lettori l’oroscopo dettagliato del maggiore astrologo italiano Paolo Fox. Domani venerdì 16 Luglio 2021 ci saranno moltissime novità per molti segni più o meno piacevoli. Ricordiamo sempre che prendere alla lettera ciò che dicono i nostri zodiacali non è consigliabile, infatti l’oroscopo è solo una previsione interpretata dall’astrologo, ed ovviamente non è scienza.

Ariete

Più del solito, probabilmente hai voglia di solitudine oggi, Ariete. Sebbene tu possa esserti impegnato a partecipare a una festa o a una riunione, ora l’idea potrebbe sembrare irritante. Potresti piuttosto lavorare su alcuni compiti o progetti, o potresti voler andare a fare un allenamento e rilasciare parte della tensione che senti. Quest’ultima idea è buona. Se ti alleni presto, potresti aver voglia di uscire più tardi.

Toro

Sebbene tu sia normalmente una persona socievole che si sente più a suo agio in compagnia degli altri, Toro, oggi potresti preferire stare da solo. Potresti sentirti un po’ giù di morale o potresti essere stressato da preoccupazioni legate al lavoro. Probabilmente hai bisogno di riposo, ma potresti anche trarre beneficio da una passeggiata per scaricare un po’ di tensione, far funzionare le endorfine e aiutarti a sentirti di nuovo te stesso.

Gemelli

Tendi a goderti la solitudine, Gemelli, ma oggi potresti sentirti più solitario del solito. Gli amici potrebbero invitarti, ma non accetterai l’offerta. Potresti anche sentirti un po’ irritato. Questo è un grande giorno per allenarti o buttarti nei tuoi progetti. La tua concentrazione è buona e l’attività fisica allevierà lo stress.

Cancro

Potrebbe esserci tensione nell’aria senza una ragione visibile oggi. I membri della famiglia potrebbero sembrare preoccupati per problemi che non riescono a definire. La tua inclinazione naturale potrebbe essere quella di cercare di tirarli su di morale, Cancro, ma probabilmente non funzionerà. Non essere infastidito se non rispondono. Non sono loro. Dai la colpa ai pianeti. Questo è un ottimo giorno per fare jogging, seguire un corso di cardio o in altro modo liberarsi dallo stress.

Leone

Potrebbero arrivarti alcune telefonate misteriose: numeri sbagliati o riattacchi. Le altre persone potrebbero sembrare meno comunicative del solito, Leone, e tu potresti essere preoccupato. Potresti sentirti un po’ più nervoso del solito, ma dovrebbe andare via se fai una passeggiata o fai qualche altro esercizio. Se hai pensato di scrivere un po’, questo è il giorno giusto per iniziare.

Vergine

Potrebbe sorgere confusione su questioni di denaro, Vergine. Potrebbe essere necessario controllare i tuoi record per far luce sulle transazioni passate. Non preoccuparti. Tutto dovrebbe andare bene una volta accertati i fatti. Potresti fare dei sogni intensi stanotte. Prendi nota. Ti consigliamo di ricordarli in seguito, perché potrebbero rivelare molto sulla tua situazione attuale. Possono anche ispirare progetti futuri.

Bilancia

Amore: Situazione tesa con la famiglia, sii paziente. Denaro: presta attenzione ai tuoi affari finanziari. Lavoro: Aumenta il tuo potere di concentrazione, sfruttalo al lavoro. Salute: Eccellente equilibrio tra il tuo corpo e la tua mente. Giornata soggetta a distrazioni e dimenticanze. Controlla il programma e conta sui ritardi. In cambio, le attività creative acquisiranno ulteriore slancio. Scatena la tua immaginazione e arricchisci i tuoi progetti. L’ambiente di lavoro potrebbe sembrare confuso oggi. In caso di dubbio, segui il tuo intuito e lascia che gli eventi fluiscano naturalmente. Conta sul supporto di amici speciali.

Scorpione

Amore: mantieni un atteggiamento positivo e dialogico di fronte al tuo partner. Denaro: supererai facilmente le spese extra che ti aspettano. Lavoro: In questo giorno, il lavoro è al centro della scena. Salute: problemi intestinali minori. Grande empatia nelle interazioni oggi. Giornata di tante emozioni e opportunità di carriera. I rapporti professionali saranno accesi. Ottimo per stabilire alleanze, associazioni o avviare un’impresa. Amore con progetti per il futuro e compagnia. Nuove amicizie ti sorprenderanno con notizie interessanti. Fare una presenza sulle reti ed espandere le relazioni.

Sagittario

Amore: troppo infatuato, controlla te stesso. Denaro: se continui a risparmiare riuscirai a fare quel viaggio da sogno. Lavoro: i tuoi capi noteranno le tue buone qualità. Salute: prendersi cura di se stessi non significa ossessionarsi su se stessi. Novità al lavoro! Aspettati buoni risultati finanziari. Sarai in grado di formare una potente proposta professionale, lanciare un prodotto o ottenere una proiezione nella tua carriera. La giornata porterà popolarità e progetti attraenti per il futuro. Fase favorevole ai cambiamenti e al raggiungimento del prestigio. I collegamenti internazionali o con le autorità saranno riscaldati. Successo!

Capricorno

Amore: Sii naturale, chi ti interessa scappa dalle affettazioni. Denaro: gestirai con successo i tuoi investimenti. Lavoro: sei entusiasta di iniziare un nuovo progetto di lavoro. Salute: lo sforzo fisico che stai facendo esaurisce le tue forze. Scenario ottimistico in materia di Giustizia. Puoi ricevere buone notizie ed essere fortunato. Il giorno porterà novità anche nell’amore. Aspetta una bella sorpresa, crea progetti insieme e accorci le distanze in una relazione speciale. Empatia e comprensione condiranno le interazioni di oggi. Una nuova storia d’amore può iniziare con una conversazione e un rapporto motivanti.

Acquario

Amore: le questioni del cuore vengono risolte, sii ricettivo. Denaro: economicamente, la fortuna sarà dalla tua parte. Lavoro: misura bene le tue parole nei colloqui di lavoro. Salute: sii consapevole di quanto lontano vanno le tue energie. I desideri di libertà e cambiamento ispireranno nuovi stili di vita e rifacimenti in casa. Scambiare confidenze con la coppia, creare strategie di tutela della salute e del lavoro. Conta su potere negoziale e su un contratto solido e promettente. Fase di buone prospettive di business e crescita finanziaria. Scommetti su nuove idee e piani di espansione. Amore con atteggiamento.

Pesci

Amore: non lasciare che la noia prenda il sopravvento nelle tue relazioni. Denaro: alcune raccolte in sospeso sono in ritardo. Lavoro: il tuo desiderio di migliorarti ogni giorno migliorerà il tuo lavoro. Salute: non esagerare con le feste notturne. Realizza sogni romantici e riscalda l’umore in amore. La giornata porterà momenti magici e incantevoli nella vita intima. L’armonia con i partner e le connessioni potenti porteranno motivazione e prospettive positive nel business. Buono per creare nuove associazioni di lavoro e iniziare un’attività diversa. Idee originali e creatività abbondano. Sviluppa nuovi progetti.