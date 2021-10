Patrizio Rispo: avete mai visto la moglie del noto attore di Un posto al Sole? Ecco chi è

Patrizio Rispo lo conosciamo per essere uno degli attori più apprezzati dal pubblico di Rai 3 e nello specifico dal pubblico Rai. Tutti lo conoscono per aver interpretato Raffaele Giordano nella soap opera intitolata Un posto al sole, ma è anche un attore molto importante il quale ha lavorato per tanti anni al teatro. Ma se della sua carriera sappiamo tanto, cosa invece conosciamo della sua vita privata? Sapete ad esempio che è sposato con una donna di nome Maria Francesca Villani? Chi è quest’ultima e cosa conosciamo di lei?

Patrizio Rispo chi è

Il noto attore è nato a Napoli il 26 agosto 1956 ed ha esordito nel mondo dello spettacolo da prima come cabarettista al fianco di Francesco Paolantoni e Mario Porfito nel trio chiamato Il criticone. Successivamente pare che abbia iniziato a muovere i suoi primi passi in ambito cinematografico ed esattamente nel 1979 ha preso parte al film westernSchroeter intitolato Il Regno di Napoli. A questo ne sono seguiti poi tanti altri ed ha avuto anche un ruolo in Ricomincio da tre di Massimo Troisi nel 1981. Oltre ad essere un attore molto al teatro, lo è anche nel cinema. Riguardo la sua carriera sappiamo molto, un po’ meno invece della sua vita privata.

Chi è la moglie Maria Francesca Villani

La moglie si chiama Maria Francesca Villani ed i due hanno avuto due figli ovvero Giordano e Tommaso che oggi hanno 16 e 14 anni. La storia d’amore tra Maria Francesca e Patrizio è nata nel 2001 anche se sostanzialmente i due pare si conoscessero già da diverso tempo. Lei è titolare di una società che si occupa dell’organizzazione di eventi in Campania di cui lo stesso rispo è socio e presenzia insieme anche ad altri protagonisti della soap Un posto al sole. I due, come già abbiamo avuto modo di anticipare, pare si conoscessero già da tanti anni ed esattamente dalla loro infanzia. Poi crescendo si sono persi e ritrovati dopo tanti anni. Lei infatti in adolescenza si era trasferita ai Caraibi mentre lui aveva deciso di andare a Roma per poter diventare un attore.

La confessione dell’attore

È stato nel corso di una recente intervista che Patrizio ha raccontato del suo incontro con la moglie dopo tanto tempo. “Ci conosciamo sin da bambini, siamo cresciuti insieme, a Napoli. Poi, con gli anni, ci siamo persi di vista. Io sono rimasto nella Capitale vent’anni. Sono tornato a Napoli quando mi hanno preso a Un Posto al Sole e così ci siamo ritrovati”. Queste le parole del noto attore. Ed ancora Rispo avrebbe aggiunto “Eravamo a spasso in un parco, coi rispettivi cani: io l’ho subito riconosciuta, ma quando l’ho salutata, lei mi ha guardato confusa per dire: ‘E questo che vuole?’. Le ho dovuto spiegare chi fossi perché si ricordasse di me”.