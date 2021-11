Programmi Tv stasera domenica 14 Novembre 2021: Film live Tv da non perdere programmazione e palinsesto

Stasera in Tv su Rai 1 Cuori«Suzanne» Alberto (Matteo Martori) si trova in un locale con Karen quando il noto Dlayboy Gianni Sciortino viene colto da ma-ore e ricoverato in ospedale. Grazie all’intuito di Delia (Pilar Fogliati, 28) e nonostante l’esitazione di Mosca, Sciortino viene portato in sala operatoria. Segue «Cortocircuito».

Stasera su Rai due alle 21.20 Atp Finals 2021Prende il via il torneo che tradizionalmente conclude la stagione del grande tennis maschile. Di scena i migliori otto della classifica mondiale, a partire dal leader del ranking Novak Djokovic. Nate nel 1970, le Finals si giocano per la prima volta in Italia, a Torino, città che le ospiterà almeno fino al 2025.

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che faNuovo appuntamento con il talk show trasmesso in diretta da Milano, diviso come sempre in tre parti. La più vista è quella che parte intorno alle 20.40 e termina poco dopo le 22. Anche stasera Fabio Fazio (56) intervista ospiti d’eccezione e accoglie alla scrivania la vulcanica Luciana Littizzetto.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente Prima Serata Anche stasera non mancano di certo gli spunti di discussione per Veronica Gentili (39) e i suoi ospiti, che tengono compagnia ai telespettatori fino a mezzanotte inoltrata. Tra i temi d’attualità, l’ipotesi di una ulteriore proroga dello stato d’emergenza sanitaria nei primi mesi dell’anno prossimo.

Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20 All Together Now Un’altra serata in compagnia della competizione musicale di Michelle Hunziker (44). I concorrenti ancora in gara sono pronti a sottoporsi al giudizio del muro e dei quattro giurati J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Soltanto uno di loro si porterà a casa il premio finale di 100.000 euro.

Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20 Sherlock Holmes-Cioco di ombre Stavolta Holmes (Robert Downey jr, 56) è alle prese con un degno avversario, il professor James Moriarty (Jared Harris), geniale e privo di scrupoli. Quando il principe d’Austria viene trovato morto, tutto fa pensare a un suicidio. Holmes e il fido Watson (Jude Law, 48) sono però di ben altro avviso.

Stasera in TV su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE Si rinnova l’appuntamento con le “storie di uomini e di mondi” proposte da Andrea Purgatori. Prima di avviare la sua carriera televisiva, il giornalista e scrittore romano è stato inviato del Corriere della Sera dal 1976 al 2000.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 G.P. DI SAN PAOLO DI FI In differita la 19g prova del campionato mondiale di Formula 1. Sul circuto di Interlogos si rinnova il duello tra l’inglese Lewis Hamilton su Mercedes, sette volte iridato, e l’astro nascente, l’olandese Max Verstappen, su Red Bull.

Stasera in Tv su Nove alle 21.15 ANNA AND THE KING (Usa 99) con Jodie Poster Nel 1862, la vedova inglese Anna Leonwens giunge in Siam per fare da istitutrice ai figli del re Mongkut. Tra lei e il sovrano si instaura un rapporto fatto di forti contrasti e di grande rispetto…

Stasera su Mediaset 20 alle 20:35 PORTOGALLO – SERBIA Le due protagoniste del gruppo A di qualificazione ai Mondiali 2022 si sfidano all’Estadio da Luz di Lisbona. I padroni di casa guidati da Fernando Santos ospitano la formazione serba che presenta in panchina Dragan Stojkovic.

Stasera su Rai 4 alle 21.30 WAKE UP – IL RISVEGLIO (Usa 2019) di A. Chernyaev con Jonathan Rhys Meyers Vittima di un incidente, John si sveglia in un letto d’ospedale, in preda a completa amnesia. Ma nonostante la sua identità sia sconosciuta, la polizia lo accusa di aver ucciso diverse donne.

Stasera su Iris alle 21.00 FUGA PER LA VITTORIA (Usa 1981) di John Huston con Sylvester Stallone Francia, 1941. Un gerarca nazista, patito di calcio, organizza una partita tra soldati tedeschi e prigionieri alleati. Tra questi ultimi c’è Hatch, che si rivela un ottimo portiere…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 LA RISPOSTA E NELLE STELLE (Usa 15) con Britt Robertson, Scott Eastwood Il cowboy Luke e la studentessa d’arte Sophia appartengono a due mondi diversi, eppure si innamorano. L’incontro con l’anziano Ira farà capire loro cosa conta realmente.

Stasera su Paramount Network alle 21.10 LA TERRAZZA SUL LAGO (Usa 2008) di Neil Labute con Samuel L. Jackson Una giovane coppia mista, appena trasferitasi nella casa dei suoi sogni, viene presa di mira da un poliziotto di colore che “disapprova”la loro unione. È l’inizio di un incubo…

Stasera su La 5 alle 21.10 NATALE A BRAMBLE HOUSE (Can. 2017) di S. R. Monroe con David Haydn-Jones Finn decide di indagare in incognito su Willa, l’ex infermiera alla quale il proprio padre ha lasciato in eredità molto denaro. Ma quando incontra la donna, Finn cambia idea su di lei.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 SUPERFANTOZZI (It 1986) con Paolo Villaggio Dal Paradiso Terrestre allo spazio, il ragionier Ugo Fantozzi attraversa varie epoche storiche, subendo sempre beffe e umiliazioni di ogni sorta. Al suo fianco la moglie Pina e la figlia Mariangela.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI «Secrets of skin» Nell’ultimo episodio, Ben Garrod continua a spiegare le potenzialità della pelle, partendo dal mondo sottomarino; poi parla di serpenti, gechi, talpe e uccelli. Segue il viaggio di Lorenzo Di Maio nella “Terra dei briganti”.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 UN AMORE FUORI ROTTA (Ger. ’18) con Hans-Uwe Bauer, LinaWendel Il burbero Kurt, vedovo e costretto su una sedia a rotelle, fa fuggire tutte le badanti che il figlio gli procura. Finché arriva Roza, una polacca originaria del paese dove l’anziano è nato.

Stasera su Real Time alle 21.20 90 GIORNI PER INNAMORARSI «Tutta la verità» Vediamo ancora l’incontro tra le coppie. Mentre Andrew continua ad avere difficoltà a parlare con Amira, la donna rivela nuovi dettagli sulla loro relazione. Tarik e Hazel affrontano le loro ex.

Stasera su Giallo alle 21.10 BALTHAZAR «Prede e predatori» con T. Sisley Il corpo di una donna, con addosso il costume di Biancaneve, viene rinvenuto su una chiatta per il trasporto fluviale. Sembra che la vittima avesse un ‘ossessione: trovare suo figlio. Segue ep. 8 «Licenza di uccidere».

Stasera su Top Crime alle 21.10 IL RITORNO DI COLOMBO (2- st.z ep. 6) «Omicidio a Ma-libù» con Peter Falk Il tennista WayneJennings confessa di aver ucciso la scrittrice Theresa Gorend, sua fidanzata. L’autopsia, però, non conferma le sue dichiarazioni. Scattano le indagini di Colombo.

