Programmi Tv stasera Domenica 15 Agosto 2021: Film in Tv in prima serata con guida e palinsesto

Su Rai 1 Alle 21.25 Nessuno mi può giudicare Roma. Rimasta vedova, Alice (Paola Cortei-lesi, 47) scopre che il marito l’ha lasciata piena di debiti. Abbandonata la vita agiata, si trasferisce in un quartiere popolare e, per racimolare qualche soldo, decide di fare la escort. Ma quando s’innamora di Giulio (Raoul Bova, 50), le cose si complicano.

6.15 A SUA IMMAGINE Religione

7.05 OVERLAND

8.20 UNO WEEKEND

9.40 AZZURRO – STORIE DI MARE

10.30 A SUA IMMAGINE

10.55 SANTA MESSA

12.00 RECITA ANGELUS

12.20 LINEA VERDE ESTATE

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 IL MEGLIO DI DA NOI A… RUOTA UBERA Nella versione estiva del programma, Francesca Fialdini ripropone i momenti più significativi della stagione appena trascorsa. Rivediamo, tra l’altro; il racconto di Giorgio Panariello, le interviste a Serena Rossi e Paolo Conticini e l’incontro con Bruno Vespa.

16.00 TECHETECHETÈ

16.50 AFFARI TUOI (VIVA GLI SPOSI)

17.00 TG1TELEGIORNALE/CHE TEMPO FA

18.45 REAZIONE A CATENA Game Show

20.00TG1 TELEGI0RNALE/20.35 TECHETECHETÈ

21.25 FILM-Commedia NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE (Italia 2011)

23.20 TG1 SERA/23.25 SPECIALE TG1 Attualità

23.40 El FU. VITA, CONQUISTE E DISFATTE DI NAPOLEONE BONAPARTE

Su Rai Due alle 21.05 Delitti in paradiso «Addio al celibato» Quattro giovani organizzano un addio al celibato che finisce in tragedia: la mattina successiva al loro arrivo, il proprietario della barca che avevano affittato per una battuta di pesca viene trovato morto infilzato da un arpione da pesca subacquea, L’Ispettore Parker (Ralf Little, 41) indaga.

6.20 NEWTON EDU

7.00 PAPÀ A TEMPO PIENO Sitcom

7.20 STREGHE

8.40 SORGENTE DI VITA

9.10 SULLA VIA DI DAMASCO

9.40 0 ANCHE NO Docureality

10.15 TG2 DOSSIER Attualità/11.00 TG SPORT

11.15 FILM TV-Commedia LA NAVE DEI SOGNI – NEW YORK – SAVAN-NAH – SALVADOR DE BAHIA

13.00 TG2 – GIORNQ/13.30 TG2 MOTORI Motori

14.00 I MISTERI DI MARTHA’S VINEYARD

15.30 FILM TV-Drammatico IL RANGER – UNA VITA IN PARADISO: AMO-RE PATERNO

17.00 IL COMMISSARIO VOSS

18.05 TG SPORT DELLA DOMENICA

18.15 BLUE BLOODS Telefilm

19.40 F.B.I. Telefilm

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.05 DELITTI IN PARADISO Telefilm

22.05 FILM TV-Thriller IN PUNTA DI PIEDI CON LA MORTE

23.45 LA DOMENICA SPORTIVA ESTATE Sport

0.45 FELICITÀ – LA STAGIONE DELLA RINASCITA

1.35 Protestantesimo 2.05 Sulla via di Damasco 2.35 Racket Fiction con Michele Placido 1§ p.

4.15 Piloti Sitcom 4.30

Su Rai Tre alle 21.20 Kilimangiaro Estate Anche stasera Camila Raznovich (46), con contributo dei suoi ospiti in studio, propone una nuova puntata ricca di documentari e di storie e curiosità dal mondo: temi legati a viaggi, scienza, ambiente, natura, arte e culture del pianeta. La Raznovich conduce il programma dal 2014.

6.30 RAINEWS24 Telegiornale

8.00 CEO MAGAZINE Documenti

9.25 FILM-Commedia TOTÒ, FABRIZI E I GIOVANI D’OGGI

11.05 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI

12.00 TG3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI LINEA ESTATE

12.25 GEO Documenti/12.45 TG3 L.I.S.

12.50 CONCERTO DI FERRAGOSTO

14.00 TG REGIONE/14.15 TG3 TELEGIORNALE

14.30 FILM-Commedia PANE, AMORE E FANTASIA

16.00 HUDSON ò REX Telefilm

16.45 KILIMANGIARO COLLECTION 2021 Viaggi

19.00 TG3 TELEGI0RNALE/19.30 TG REGIONE

20.00BLOB

20.30 SAPIENS FILES – UN SOLO PIANETA Documenti con Mario Tozzi «Bioko – Gli ultimi re dell’isola» Dalle foreste e dai laghi dei Castelli Romanii, Mario Tozzi ci racconta la misteriosa Bioko, un’isola della Guinea Equatoriale al largo della costa occidentale dell’Africa. Ci aspetta un affascinante viaggio in un luogo dove la natura è incontaminata.

21.20 KILIMANGIARO ESTATE

23.25 TG REGI0NE/TG3 M0ND0/METE03

23.45 FILM-Drammatico I VILLEGGIANTI

1.45 FILM-Drammatico Un dramma per televisione

2.45 FILM-Orrore Phnomena di Dario Argento

Su Rete 4 alle 21.25 Basic Instinct Il detective Nick Curran (Michael Douglas) indaga sulla morte di un uomo, ucciso con un punteruolo da ghiaccio durante un incontro amoroso. I sospetti cadono sulla scrittrice di libri gialli Catherine Tramell (Sharon Storie, 63), una donna sfrontata e aggressiva, che si trovava con la vittima la notte del delitto…

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

7.45 DIO CI HA CREATO GRATIS

9.55 CASA VIANELLO

10.55 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 FILM-Commedia BOCCACCIO’70: LA RIFFA

13.35 FILM-Commedia LE VACANZE INTELLIGENTI

15.05 FILM-Commedia ABBRONZATISSIMI (It. 1991) con Jerry Cala, Alba Parietti In uno torrido estate romagnolo, si intrecciano le vite di alcuni personaggi alle prese con tragicomiche avventure, progetti matrimoniali e tormentate storie d’amore.

18.55 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE Soap Vanessa si risveglia dall’anestesia e si ritrova davanti Michael. Il medico le dice che purtroppo la dottoressa Petrova ha commesso un errore nell’intervento e quando Vanessa gli chiede se potrà ancora tirare di scherma, Michael le dice che la risposta è no.

21.25 FILM-Thriller BASIC INSTINCT

0.10 FILM-Commedia TRAVOLTI DAL DESTINO

2.20 Tg4 l’ultima ora notte

Su Canale 5 alle 21.20 Grand Hotel – Intrighi e passioni «L’annullamento» L’agente Ayala riesce a dimostrare che non è stata Alicia (Amaia Salamanca) a sparare a Carrido. Julio (Yon Gonzàlez, 35), Alicia e Ayala indagano su Yanes per capire quale sia il motivo per cui il padre di Alicia gli ha lasciato in eredità una casa. A seguire, «Il sequestro».

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 I GRANDI IMPERI DELLA STORIA «I Maya»

10.00 SANTA MESSA

10.50 LE STORIE DI MELAVERDE con Ellen Hidding

12.00 MELAVERDE con Ellen Hidding

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 L’ARCA DI NOÈ con Maria Luisa Cocozza

14.00 BEAUTIFUL Soap Mentre Hope e Zoe cercano di buttarsi il passato alle spalle; Donna cerca di convincere Eric, senza riuscirci; che il matrimonio tra Ridge e Sha una è un imbroglio. Ma…

14.20 UNA VITA Soap Liberto e Ramon invitano Felipe alla prudenza e lo esortano a non dare per scontato che la moglie sia colpevole. L’avvocato tentenna, ma infine decide di assumere la difesa della donna.

16.00 FILM-Drammatico LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA (Usa 04) con Gena Rowlands, James Garner In una casa di riposo, un anziano legge a una donna senza più memoria le pagine di un vecchio diario. E la storia d’amore tra l’operaio Noah e la ricca Al He.

18.45 CONTO ALLA ROVESCIA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà con Vittorio Brumotti, Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva

21.20 GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI

0.30 STATION

1.30 Tg5 Notte/Meteo.it2.05 Paperissima sprint

2.30 Sei forte maestro Fiction 4.30 Soap

Su Italia 1 alle 20.50 Torino – Cremonese I trentaduesimi di Coppa Italia propongono stasera l’esordio di un’altra squadra di serie A. Si tratta del Torino, che vede sulla panchina il nuovo allenatore Ivan Juric (45), proveniente dal Verona. Allo stadio Olimpico, intitolato al Grande Torino, i granata affrontano la Cremonese guidata da Fabio Pecchia.

6.50 POWERLESS

7.10 GREAT NEWS

7.30 L’ORSO YOGI

7.35 TOM JERRY KIDS

7.50 SCOOBY DOO

8.40 I FLINSTONES Car.

9.10 NEW FRED AND BARNEY SHOW

9.35 KATY KEENE

12.25 STUDIO APERTO/METEO

13.05 SPORT MEDIASET

13.45 E-PLANET Motori

14.15 PRE GARA FORMULA E

15.30 E-PR1X Di BERLINO Automobilismo

17.00 COPPA ITALIA LIVE

17.20 STUDIO APERTO LIVE/METEO

17.30 STUDIO APERTO

17.50 CALCIO: COPPA ITALIA Una partita diretta

20.00 COPPA ITALIA UVE

20.50 COPPA ITALIA: TORINO – CREMONESE diretta

22.55 COPPA ITALIA LIVE

Su La 7 alle 20.30 TUT- IL DESTINO DI UN FARAONE con Ben Kingsley La storia dell’ascesa al potere di Tutankhamon e la sua faticosa lotta per condurre l’Egitto alla gloria. Attorno al faraone ruotano però consiglieri cattivi e manipolatoritra i quali il gran visir Ay.

8.00 CAMERA CON VISTA

8.25 UOZZAP Varietà

8.55 FILM-Commedia I TARTASSATI

10.50 FILM-Commedia FRACCHIA CONTRO DRACULA

12.30 MERAVIGLIE SENZA TEMPO

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

13.55 I SEGRETI DELLA CORONA «Il Valore di una Famiglia» -«Matrimoni reali: ieri e oggi» – «Camilla e Diana» – «La successione al trono» – «Dinastie: famiglie che hanno cambiato il mondo» Doc.

18.50 BELL’ITALIA IN VIAGGIO

20.00TGLA7 TELEGIORNALE

20.30TUT – IL DESTINO DI UN FARAONE

1.35 TG LA7 TELEGIORNALE

Su TV 8 alle 21.30 ESCAPE ROOM (Sudafrica/ Usa 2019) con Taylor Russell, Logan Miller Sei persone che non si conoscono, tra cui Zoey, si ritrovano in uno escope room: saranno costrette a usare intelligenza e ingegno per trovare degli indizi e sfuggire allo morte.

10.25 FILM-Drammatico UN NUOVO INIZIO (Usa 17)

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 … 4 RISTORANTI Reality

13.00 TG8 SPORT

13.30 PADDOCK UVE GARA

14.15 G.P. D’AUSTRIA Motociclismo Moto 3 differita

15.00 PADDOCK UVE

15.30 G.P. D’AUSTRIA Moto 2 diff.

16.15 PADDOCK LIVE/GRID

17.05 G.P. D’AUSTRIA Moto Gp diff.

17.45 PODIO GARA MOTOGP

18.00 ZONA ROSSA

18.30 G.P. D’AUSTRIA Moto E Race differita

19.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

20.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

21.30 FILM-ESCAPEROOM (Sudafrica/ Usa ’19) con Taylor Russell

23.30 X-FACTOR PEOPLE -10 ANNI DI AUDIZIONI Talent

Su Nove alle 21.25 ROCKYV (Usa 1990) con Sylvester Stallone Rocky è costretto a lasciare la boxe per i troppi colpi ricevuti. Decide allora di tornare a Philadelphia e aprire una palestra. Tra i tanti pugili, si allena anche un giovane promettente: Tommy Cunn.

6.00 COME FANNO GLI ANIMALI

7.00 AFRICA: RIVE SELVAGGE

11.00 GLI ALBERI DELLA VITA

14.00 NOI, VITTIME DI UNO SQUALO

14.55 FILM-Commedia UN WEEKEND DA BAMBOCCIONI

16.55 FILM-Commedia SEGNI PARTICOLARI: BELLISSIMO (Italia 1983)

19.00 PROFESSIONE ASSASSINO

20.00 LITTLE BIG ITALY Reality

21.25 FILM-Drammatico ROCKYV

23.25 FILM-Drammatico ROCKY IV

Su Mediaset 20 alle 20.45 VENEZIA-FROSINONE Esordio in Coppa Italia per il Venezia neopromosso in serie A (debutterà domenica 22 in casa del Napoli). Agli ordini dell’allenatore Paolo Zanetti, i lagunari devono vedersela con il Frosinone che presenta in panchina Fabio Crosso.

6.50 WALKER TEXAS RANGER

7.30 THE BIG BANG THEORY

8.20 FREQUENCY

15.30 E-PRIX DI BERLINO

16.35 FREQUENCY

17.40 COPPA ITALIA: EMPOLI – LR VICENZA Calcio

19.40 THE BIG BANG THEORY

20.45 COPPA ITALIA: VENEZIA -FROSINONE Calcio

22.50 FILM-Fantasc. JOHNNYMNEMONIC

0.55 SHADES OF BLUE

Su Rai 4 alle 21.20 I SEGNI DEL MALE (Usa 07) di S. Hopkins con Hilary Swank, David Morrisseyù Una missionaria, esperta nello smascherare fenomeni pseudo-religiosi, ha perso la famiglia e la fede. Un giorno arriva in una cittadina colpita dalle piaghe bibliche e…

6.25 SENZA TRACCIA

14.20 FILM-Azione CODICE FANTASMA

15.50 HALTAND CATCH FIRE

17.35 ELEMENTARY

21.20 FILM-Orrore I SEGNI DEL MALE

23.00 FILM-Orrore KRISTEN (01. 2015)

0.40 FILM-Azione HELL – ESPLODE LA FURIA (Usa ’03) con M. Bailey Smi

Programmi Tv su La 7 D

6.00 TGLA7

6.10 THE DR.OZ SHOW Medicina con il Dr. Mehmet Òz

7.50 I MENÙ DI BENEDETTA

14.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIENT

18.15 TGLA7D

18.20 DOWNTONABBEY

20.35 I MENÙ DI BENEDETTA

21.30 GREY’S ANATOMY

0.50 THE DR.OZ SHOW Medicina con il Dr. Mehmet Òz

Programmi Tv su Cielo

6.00 SKY TG24 MATTINA

7.00 AFFARI AL BUIO Reality

8.00 SALVO PER UN PELO Doc.

9.00 ICARUS ULTRA Varietà

9.30 HOUSE OF GAG Varietà

10.00 SKY TG24 GIORNO

10.30 TOP 20 COUNTDOWN

11.00 TOP 20 FUNNIEST

13.00 STEVE AUSTIN – SFIDA IMPLACABILE Documenti

14.00 FILM-Orrore ATOMIC SHARK (Fr.16)

16.00 FILM-Azione TWIN DRAGONS (H.K. 92)

17.30 FILM-Azione • GLOBAL MELTDOWN (Can. ’17) con Michael Paré

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Thriller SUDDENLY (Usa/Can. ’13) con Dominic Purcell

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

10.00 FILM-Biografico IL SINDACO PESCATORE (It. ’16) con Sergio Castellino

12.00 ANGELUS

12.20 FILM-Avventura L’AMICO DEI PINGUINI

13.50 LA SANTA BELLEZZA

14.20 BORGHI D’ITALIA Doc.

15.00 LA CORONO NA…

15.15 BEL TEMPO SI SPERA

18.00 ROSARIO

18.30 LA VIA ROMEA STRADA

20.00 ROSARIO

20.30 SOUL con Monica Mondo

21.00 FILM-Storico MARIA, MADRE DI GESÙ

22.45 FILM-Commedia CAMMINA NON CORRERE (Usa ’66) con Cary Grant

Programmi Tv su Mediaset Extra

6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPERANZA Sitcom

6.15 DUE PER TRE Sitcom

7.05 CULTURA MODERNA

7.35 ALBANO-UNA VOCE NEL SOLE Musicale

9.40 FESTIVALBAR Musicale

11.40 FILM-Commedia PICCOLO GRANDE AMORE

14.55 RAFFAELLA CARRÀ SHOW

16.55 CAMERA CAFÈ Sitcom con Luca e Paolo

17.00 ZEUG OFF

18.15 COLORADO

21.10 TU SI QUE VALES

0.40 UNA NUOVA VITA

Programmi Tv su Focus

8.35 DITTATORI DEL NOVECENTO

10.35 MERAVIGLIE DELLA TERRA

11.35 SUPER SENSES: THE SECRET POWER OFANIMALS Doc.

12.35 I GRANDI OCEANI SELVAGGI

13.35 FOCUS NATURA «Tesori dominicani» Documenti

14.00 28 GIUGNO 2019: L’IMPLOSIONE DEL PONTE MORANDI

15.00 LE BASI SEGRETE DEI NAZISTI

16.00 I GERARCHI DI HITLER Doc.

17.00 CAMPI DI BATTAGLIA Doc.

18.00 TESORI NASCOSTI Doc.

19.00 WILD NUOVA ZELANDA «Misteri e meraviglie» Doc.

20.15 TERRA DI GREMLINS Doc.

21.15 FILM-Doc. IL POPOLO MIGRATORE di Jacques Perrin (Fr. 2001)

22.35 WILD PORTOGALLO Doc.

23.35 IL LATO SELVAGGIO DELLA GRECIA Documenti