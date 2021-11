Programmi Tv stasera lunedì 15 Novembre 2021: Film live Tv programmazione e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 20.30 Irlanda del Nord-ltalia Tornano in campo gli Azzurri per una nuova gara valida per la fase di qualificazione al Mondiale del 2022. Al Windsor Park Stadium di Belfast i campioni d’Europa guidati da Roberto Mancini (56) affrontano i nordirlandesi, già sconfitti a Parma il 25 marzo scorso per 2-0 con gol di Berardi e Immobile.

Stasera su Rai due alle 21.20 Miracoli dal cielo coniugi Christy (Jennifer Garner, 49) e Kevin Beam conducono una vita serena con le loro due figlie. Ma un giorno, alla secondogenita Annabel viene diagnosticata una malattia rara che provoca dolori insopportabili. Mentre Christy cerca di trovare una cura, accade un evento inspiegabile dalla scienza.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Una recente inchiesta sulla terza dose di vaccino anti Covid-19, trasmessa lo scorso 1° novembre nel programma condotto da Sigfrido Ranucci (60), ha suscitato molte polemiche. Il servizio, «Non c’è due senza tre», è firmato da Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale e si può rivedere su RaiPlay.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Nicola Porro (51) non ha che l’imbarazzo della scelta al momento di pescare nell’attualità gli argomenti da discutere in studio: dalle polemiche sempre incessanti sul l’obbligo del Green Pass alla situazione economica, senza dimenticare le indiscrezioni sui possibili candidati al Quirinale.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Diciannovesimo appuntamento in prima serata con la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini (57), che dovrebbe proseguire almeno fino ai primi mesi del 2022. Anche stasera scopriremo il nome del concorrente che dovrà lasciare la Casa. Chi sarà questa volta la “vittima” del televoto?

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le lene presentano Tornano gli speciali degli inviati di Davide Parenti. Stasera si torna a parlare della morte di Serena Mollicone, la diciottenne di Arce (FR) scomparsa il 1g giugno 2001 e ritrovata morta due giorni dopo. Secondo le indagini, la ragazza sarebbe deceduta all’Interno della caserma dei carabinieri del suo paese.

Stasera su la 7 alle 21.15 GREY’S ANATOMY «Non c’è tempo per la disperazione» con Ellen Pompeo La possibilità di accogliere altri pazienti Covid al Grey Sloan è quasi esaurita. Meredith lascia il limbo dove aveva ritrovato Derek. A seguire, «Disperata speranza».

Stasera su TV 8 alle 21.30 IO PRIMA DI TE (G B/Usa 2016) di T. Sharrock con Emilia Clarke, Sam Claflin La cameriera Louisa perde inaspettatamente il lavoro. Decide allora di accettare quello di badante di Will Traynor, un giovane costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente.

Stasera su Nove alle 21.15 LITTLE BIG ITALY «Bruxelles» Il ristoratore romano Francesco Panello gira per l’Europa alla ricerca degli autentici sapori italiani all’estero. La sua missione di oggi è dimostrare che si può mangiare bene italiano anche in Belgio, precisamente a Bruxelles.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 SPECIAL FORCES- LIBERATE L’OSTAGGIO con Diane Kruger Afghanistan. La giornalista francese Elsa Casanova viene fatta prigioniera dai talebani. Sei militari delle forze speciali vengono inviati sul posto nel disperato tentativo di salvarla.

Stasera su Rai 4alle 21.20 INHERITANCE (Usa 2020) di V. Stein con Lily Collins Un patriarca di una famiglia ricca e potente muore improvvisamente, lasciando moglie e figli con un testamento sconvolgente. Alla figlia Laurea, in particolare, spetta l'”eredità” segreta…