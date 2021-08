Programmi Tv stasera lunedì 2 Agosto 2021: Film da vedere con palinsesto tv

Programmi Tv su Rai 1

Alle 21.25 The Help Jackson, Mississippi, Anni 60. La neolaureata Skeeter (Emma Storie, 32) trova lavoro in un giornale locale occupandosi della posta. Ma il razzismo che la circonda attira la sua attenzione. Inizia così a raccogliere le confidenze di cameriere di colore per raccontare in un libro le angherie da loro subite.

6.00 RA1NEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA ESTATE con Barbara Capponi e Gianmarco Sicuro

9.55 DEDICATO Talk show con Serena Autieri

11.25 DON MATTEO 9 Fiction con Terence Hill, Nino Frassica «Il bambino conteso» Dopo essersi offerto di ospitare in canonica un bambino conteso tra due genitori separati, Don Matteo è vittima di un’aggressione e finisce in ospedale. «Mio figlio» Don Matteo e i carabinieri indagano sulla morte di un giovane operaio>, che si era opposto al desiderio del fratello minore di fare il ballerino.

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 IL PRANZO £ SERVITO con Flavio Insinna

14.50 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Roberta chiede a Gabriella come mai non si sia ancora lasciata andare con Cosimo. Nicoletta; tornata a Milano, rivede Riccardo, che poi si presenta a casa sua per riabbracciare la figlia Margherita. Marcello e Salvatore hanno grane burocratiche perla guestione dei permessi necessari per aprire la Caffetteria di sera; Armando si offre di aiutarli. I Conti tornano alla loro vita senza Anna, ma la mancanza della piccola si fa sentire: Agnese suggerisce a Vittorio un viaggio con Marta.

15.40 ESTATE IN DIRETTA Attualità

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 ESTATE IN DIRETTA Attualità

18.45 REAZIONE A CATENA Game show

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 TECH ETECHETE’ Varietà

21.25 FILM-Drammatico THE HELP (Usa ’11) di Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer

0.05 SETTESTORIE con Monica Maggioni

Programmi Tv su Rai 2

Alle 21.20 Il Circolo degli Anelli Mentre a Tokyo è notte fonda, Alessandra De Stefano ripercorre gli eventi della giornata olimpica soffermandosi su quelli che hanno visto protagonisti gli italiani. C’è molta attesa per la prova femminile del corpo libero di ginnastica artistica. Tra le probabili finaliste, Vanessa Ferrari, alla sua quarta Olimpiade.

6.00 OLIMPIADI DI TOKYO 2020

6.40 BASKET F: FRANCIA-USA

7.30 TIRO A SEGNO M: PISTOLA 25 METRI Finale

8.30 VELA MASCHILE: 49er FX Medal race

9.25 PALLAVOLO F : CINA-ARGENTINA

9.50 TIRO A SEGNO

10.00 EQUITAZIONE: SALTO OST. A SQUADRE Finale

10.00 CALCIO FEMMINILE Prima semifinale

10.00 GINNASTICA: ANELLI Finale

10.45 GINNASTICA F: CORPO UBERO Finale

12.25 ATLETICA: 200 m. FEMMINILE Semifinali

12.55 LOTO GRECO-ROMANA M -60KG Finale

13.00 ATLETICA: LANCIO DISCO FEMM. Finale

13.00 CALCIO FEMMINILE Seconda semifinale

13.00 TC2 GIORNO TELEGIORNALE

13.30 LOTO GRECO-ROMANA M -130KG Finale

13.45 EQUITAZIONE: SALTO OST. INDIVID. Finale

14.15 ATLETICA: 3000 METRI SIEPI M. Finale

14.40 ATLETICA; 5000 METRI FEMM. Finale

16.30 RECORD La storia dei Giochi Olimpici

17.15 TOKYO BEST OF II meglio della giornata

20.30 TC2 TELEGI0RNALE/21.00 TC2 POST

21.20 IL CIRCOLO DEGLI ANELLI con Alessandra De Stefano, Jury Chechi, Sara Simeoni

23.45 RECORD La storia dei Giochi Olimpici

0.30 GO TOKYO Anticipazioni sulla nuova giornata

2.00 PALLAVOLO IVI Primo quarto di finale

3.00 BASKET MASCHILE Primo quarto di finale

3.50 ATLETICA: SALTO IN LUNGO FEMM. Finale 4.35 CANOA SPRINT FEMM. K1 200 IVI. Finale

4.55 CANOA SPRINT MASCH.C21000 IVI. Finale

5.20 ATLETICA: 400 METRI OSTACOLI M Finale

5.20 CANOA SPRINT M K11000 metri Finale

5.45 CANOA SPRINT FK2 500 metri Finale

Programmi Tv su Rai Tre

Alle 21.20 Report Quali inchieste rivedremo nell’odierna puntata del programma di Sigfrido Ranucci (59)? Uno dei servizi più seguiti è stato «Smart working in progress», dedicato alle migliaia di piccoli borghi in via di spopolamento che sognano di rinascere grazie al lavoro agile, ma non hanno connessioni Internet veloci.

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

8.00 AGORÀ ESTATE con Roberto Vicaretti

10.10 ELISIR D’ESTATE Medicina

11.10 DOC MARTIN Telefilm con Martin Clunes

12.00 TG3 TELEGIORNALE

12.15 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE «La Prima guerra del Golfo» Documenti con Paolo Mieli

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR PIAZZA AFFARI/15.05 TG PARLAMENTO

15.10 IL COMMISSARIO REX Telefilm (8g st.)

15.50 IL MARESCIALLO ROCCA Fiction

17.30 GEO MAGAZINE Documenti

19.00 TG3 TELEGIORNALE /19.30 TG REGIONE

20.00BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

20.20VIA DEI MATTI N°0 Musicale

20.45 UN POSTO AL SOLE 5.751a- p. Dopo il fallimento della cena romantica, Samuel si accinge a lasciare Palazzo Palladini. Guido e Mariella fanno varie ipotesi sui motivi dello stato d’animo di Speranza; Vittorio sembra deciso a riesumare vecchie e dannose abitudini. Bianca fa la conoscenza di Cristina, con cui instaura subito un rapporto conflittuale; con Jimmy invece le cose sembrano andare meglio.

21.20 REPORT Attualità con Sigfrido Ranucci

23.15 IL FATTORE UMANO «Sound of gangs» di Amalia De Simone e Simona Petricciuolo Un’inchiesta sul fenomeno delle gang a cavallo di due città: Londra e Napoli. Ex affiliati, gangster, vittime innocenti, produttori musicali sono i protagonisti di una storia che racconta di ragazzini cresciuti nella violenza e di una musica che a volte esalta la vita criminale, a volte è un mezzo di riscatto.

24.00TG REGI0NE/TG3 LINEA NOTTE

0.45 Digital world – Storia del Personal Computer: Il caso Italia 1.05 RaiNews24Telegiornale

Programmi Tv su Rete 4

Alle 21.20 Controcorrente Informare i telespettatori sugli ultimi avvenimenti del mondo della politica e dell’economia, cercando di fornire una chiave di lettura fuori dagli schemi: è l’obiettivo del programma condotto da Veronica Gentili (39), che anche stasera si confronta con i suoi ospiti sugli argomenti di cui tutti parlano.

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

7.45 FILM-Poliziesco LA BANDA DEL TRUCIDO di Stelvio Massi (Italia 1977) con Lue Merenda, Elio Zamuto

9.45 DISTRETTO DI POLIZIA 7 Fiction con Giorgio Tirabassi «Un sogno spezzato»

10.50 R.I.S. 5 – DELITTI IMPERFETTI Fiction con Lorenzo Flaherty «Il mistero del bosco»

12.00 TG4 TELECIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO Telenovela con Maria Bouzas

13.00 DETECTIVE IN CORSIA Telefilm «Conferenza con il morto» Un noto finanziere muore in seguito a un attacco di cuore. Il suo cadavere; però, sparisce misteriosamente…

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM con Barbara Palombelli, Camilla Chini, Francesco Foti

15.30 FLIKKEN – COPPIA IN GIALLO

16.30 FILM-Commedia LA VEGLIA DELLE AQUILE (Usa 1963) con Rock Hudson, Rod Taylor II colonnello Jim Caldwell deve riportare l’ordine in una base aerea. Il suo rigore scatenerà il malumore dei col leghi e persino della moglie.

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.50 TEMPESTA D’AMORE Soap Werner e Robert sono entusiasti dei falsi progetti che Erik presenta loro relativamente all’hotel termale, e decidono di accettarli. Lucy scopre che il padre ha messo un annuncio per cercare una donna. In ospedale, Florian sogna Maja e si rende conto di quel che prova per lei.

20.30 STASERA ITALIA NEWS Attualità

21.20 CONTROCORRENTE Attualità

0.05 FILM-Commedia MAGIC MIKE (Usa ’12) con Channing Tatum

2.25 Tg4 l’u Iti ma ora notte 2.45 FI LM-Comm. L’arcangelo (It. 1969) con Vittorio Cassman

4.25 Superclassifica show 1982 – Best 9

Programmi Tv su Canale 5

Alle 21.20 Terapia di coppia per amanti Modesto (Pietro Sermonti, 49) e Viviana (Ambra Angiolini, 44) sono amanti, ma il loro rapporto, da sempre complicato, entra in crisi. Decidono così di sottoporsi alla terapia di coppia per decidere se continuare nella loro doppia vita o iniziarne una nuova lasciando i rispettivi coniugi.

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 MORNING NEWS con Simona Branchetti

11.00 FORUM con Barbara Palombelli, Paolo Ciavarro, Camilla Chini, Francesco Foti

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL Soap Sally ricoverata per un attacco di panico, chiede perdono a Wyatt; la stessa cosa fa la dottoressa Escobar con Fio, in realtà soltanto perché vuole evitare una denuncia.

14.10 UNA VITA Telenovela Fetida riunisce i vicini al Nuovo Secolo per annunciare il fidanzamento di Camino e lldefonso. Rivela inoltre che il matrimonio sarà celebrato assieme a guello di Cinta ed Emilio.

14.45 BRAVE AND BEAUTIFUL Soap Tahsin va a trovare Suhan a Istanbul e le spiega che la sua relazione con Adalet va avanti da tempo e che lei è innamorata di lui.

15.30 LOVE IS IN THE AIR Soap Serkan cerca di cancellare Eda dalla sua vita, ma Efe la convince a tornare ad ArtLife costringendo i due a lavorare a stretto contatto. Eda e Serkan si lanciano continuamente frecciatine: lo studio di architettura diventa una vera e propria polveriera.

16.30 FILM-Drammatico ROSAMUNDE PILCHER: L’EREDITÀ DI NOSTRO PADRE (Cer. 2018) con Lena Meckel

18.45 CONTO ALLA ROVESCIA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà con Vittorio Brumotti, Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva

21.20 FILM-Commedia TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI (It. 2017) con Ambra Angiolini, Pietro Sermonti

23.20 FILM-Commedia MOGLIE E MARITO con K. Smutniak

1.30 Tg5 Notte/Meteo.it 2.05 Paperissima Sprint con Vittorio Brumotti 2.30 Vivere Soap

Programmi Tv su Italia 1

Alle 21.20 Freedom Oltre il confine Continuiamo a rivedere la prima edizione del programma di Roberto Giacobbo (59). Tra i servizi in scaletta, quello dedicato al Vittoriale degli Italiani, la casa-museo di Gabriele d’An-nunzio sul lago di Carda. Scopriamo poi l’Antro della Sibilla Cumana, in Campania, la grotta in cui, secoli fa, il futuro sarebbe stato rivelato.

6.10 ODD MOM OUT Sitcom

6.55 BABY DADDY Sitcom «Un nuovo Ben» – «Ben-detta»

7.40 PICCOLO LORD Car. «Non sono più un lord»

8.10 ILTULIPANO NERO Cartoni

8.40 ROSSANA Cartoni «La vera Rossana»

9.10 GEÒRGIE Cartoni «Delusioni per Elise»

9.35 DR. HOUSE «Padri e figli» con Hugh Laurie, Robert Sean Léonard

10.25 BONES Telefilm «Uno strano chef» – «La mano di cenere»

12.25 STUDIO APERTO/METEO.IT

13.20 SPORT MEDIASET

13.45 ISIMPSON Cartoni «La bacheca della serie «I Simps.»» – «La guerra segreta di Lisa Simpson»

14.35 IGRIFFIN Cartoni «Killer Queen»

15.00 AMERICAN DAD Car. «L’ordine delle uova»

15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom «L’enigma del Comic-con»

15.55 THE GOLDBERGS Sitcom «Mister mani di lama» – «Il violinista»

16.55 SUPERSTORE Sitcom con America Ferrera «Caccia al videogame»

17.20 WILL & GRACE Sitcom «Il male minore» – «Strane coppie»

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE Telefilm «Cospirazione e vendetta»

20.20 NCIS «Salvate le balene»

21.20 FREEDOM – OLTRE IL CONFINE Documenti

0.25 BARBARIANS – ROMA SOTTO ATTACCO « Boudica, la regina guerriera» Documenti