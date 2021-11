Programmi Tv stasera martedì 9 Novembre 2021: Film live Tv prima serata programmazione e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Imma Tataranni 2 «Un mondo migliore di questo» Imma (Vanessa Scalerà, 44) è alle prese con due casi che si intrecciano: il furto nella casa di un’amica di sua suocera e la morte di un artigiano. Intanto, Samuel si vede costretto a lasciare Matera: Valentina dà la colpa alla madre, ma questa volta lei non c’entra.

Stasera su Rai Due alle 21.20 Il collegio Continuano le trasmissioni della radio libera del Collegio, gestita interamente dai ragazzi. A raccontarci le loro storie, i litigi, i malumori e i comportamenti irrispettosi verso l’autorità c’è Giancarlo Magalli (74). Il reality ottiene un buon successo di pubblico con uno share dell’8,5% (lo scorso anno superava l’11%).

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Cartabianca Anche stasera il programma di Bianca Berlinguer (61) dà voce a esponenti di maggioranza e opposizione che dicono la loro sui temi più rilevanti del momento. Nella prima parte della puntata non può mancare l’opinione di Mauro Corona, tornato a essere un ospite fisso dopo oltre un anno di assenza.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Ogni settimana, oltre ad approfondire in maniera originale i temi caldi dell’attualità, Mario Giordano (54) tenta di restituire ai legittimi proprietari gli appartamenti occupati da chi non ne ha titolo. E spesso ci riesce (27 volte fino al 19 ottobre), grazie all’insistenza e all’intraprendenza dei suoi inviati.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Quo vado? Checco (Checco Zalone, 44) ha realizzato tutti i sogni della sua vita, compreso il posto fisso nella pubblica amministrazione. Ma ora deve fare una scelta: 0 si dimette, come vorrebbe la dottoressa Sironi (Sonia Bergamasco), una spietata dirigente, 0 accetta il trasferimento lontano da casa.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le lene Continua l’avvicendamento di partner femminili accanto a Nicola Savino (53). Dopo Elodie, Elisabetta Canalis, Paola Egonu e Madame, stasera è il turno di Michela Giraud, attrice comica che è stata tra i protagonisti su Amazon Prime Video del divertente gioco “Lol – Chi ride è fuori”, fenomeno del 2021.

Stasera su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ Dagli Studios di via Tiburtina, a Roma; Giovanni Floris dà il la a una nuova puntata del suo talk show. Inevitabile partire dalle polemiche sul Green Pass; ma poi si parlerà dell’ipotesi di una terza dose di vaccino per tutti.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 GAME OF TALENTS Quali tra gli artisti del game show di Alessandro Borghese sono dotati di un talento speciale? Scopriamolo nella nuova puntata, nella quale il conduttore ospita due squadre guidate da Mara Maionchi e Frank Matano.

Stasera su Nove alle 21.25 SHOOTER (Usa ’07) di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg, DannyGlover L’ex marine Swagger viene accusato di aver attentato alla vita del presidente americano. Deciso a dimostrare la sua innocenza, l’uomo si mette sulle tracce di chi vuole incastrarlo.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 ATTACCO AL POTERE 2 (Usa ’16) di Babak Najafi con Gerard Butler, Aaron Eckhart I leader mondiali si recano a Londra per partecipare ai funerali del Primo Ministro britannico. L’agente della Cia Mike dovrà salvare il Presidente degli Stati Uniti da un attacco terroristico.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 KINGSMAN: IL CERCHIO D’ORO (G.B./Usa 2017) con Taron Egerton Dopo l’attacco al quartier generale dei Kingsman e alla comparsa di un nuovo nemico, Eggsy e Merlin col la bora no con l’agenzia americana Statesman per salvare il mondo.

Stasera su Iris alle 21.00 I COWBOYS (Usa 72) di Mark Rydell con John Wayne, Lee Browne Roscoe L’anziano Will Andersen non ha più uomini che possano aiutarlo a trasferire una mandria di bovini. Assolda allora 12 adolescenti inesperti, ma il viaggio sarà pieno di insidie.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 THE POST (Usa ’17) di Steven Spielberg con Tom Hanksz Meryl Streep 1971: Katharine Graham, proprietaria del Washington Post, e il direttore Ben Bradlee devono prendere una decisione: pubblicare o meno informazioni segrete sulla guerra in Vietnam.

Stasera su Paramount Network alle 21.10 GHOSTBUSTERS II -ACCHIAPPAFANTASMI II (Usa ’89) con B. Murray Sono passati anni dalle prime imprese di Peter e compagni e ormai gli Acchiappa fantasmi sono stati dimenticati da tutti. Ma quando New York torna a popolarsi di ectoplasmi.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Ieri sera su Canale 5 Alfonso Signorini si è collegato come sempre con la Casa per commentare gli ultimi avvenimenti. Tra alti e bassi e messaggi dai familiari i vip cercano di dominare la tensione ma è sempre più difficile resistere.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 IL BISBETICO DOMATO (It. 80) di Castellano e Pipolo con Ornella Muti, Adriano Celentano Elia conduce una vita solitaria nella campagna pavese, accudito solo da una domestica di colore. Una notte, alla sua porta bussa una bella ragazza, rimasta in panne con l’auto…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ON THE MILKY ROAD – SULLA VIA LATTEA (Serbia 16) con M. Beliucci, E. Kusturica Durante la guerra in Jugoslavia, il lattaio Kosta attraversa tutti i giorni i campi per raggiungere un villaggio. Un giorno conosce una donna italiana con la guaio inizia una relazione proibita.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 UN’ESTATE IN GRECIA (Cer. 2014) con Aglaia Szyszkowitz, Alexis Georgoulis Rieke chiede ai genitori ospitalità e un lavoro nella loro agenzia di viaggi. Inizia cosi a fare l’autista di pullman. IVI a, durante un pernottamento in Grecia, il mezzo viene rubato…

Stasera su Real Time alle 21.25 MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA

La tanto attesa reunion è arrivata. Tra consigli, discussioni e momenti di serenità, le coppie Martina e Davide, Dalila e Manuel, Jessica e Sergio condividono alcuni momenti di grande emozione.

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00TC1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA – Tgl (8-9) Attualità con Monica Giandotti, Marco Frittella

9.55 STORIE ITALIANE Attualità con Eleonora Daniele, in diretta da Roma

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina con Antonella Clerici, Lorenzo Biagiarelli

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO Talk show con

Serena Bortone, in diretta da Roma Tra gli “affetti stabili” (gli ospiti ricorrenti del programma) c’è anche Massimo Cannoletta, supercampione del guiz «L’Eredità».

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Irene è decisa a boicottare Gemma per il bene di Stefania, che però non approvo. Don Saverio insiste con Giuseppe perché parli alla moglie dell’esistenza di Petra. Flora continua a indagare sui Guornieri e sul loro rapporto con il padre Achille Ravasi. Quando annuncia la sua partenza per Parigi, Adelaide è in ansia per guello che potrebbe rivelare Cosimo alla giovane “americana.” Agnese soffre perla sua crisi matrimoniale e, come sempre, trova conforto in Armando.

16.45 TG1 TELECIORNALE/16.55 TC1 ECONOMIA 17.05 LA VITA IN DIRETTA Attualità con Alberto Matano, in diretta da Roma

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinna, Samira Lui, Ginevra Francesca Pisani

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI IL RITORNO Game show con Amadeus, dal Teatro delle Vittorie di Roma

21.25 IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURA-

TORE 2 Fiction I9 Tv «Un mondo migliore di questo» on Vanessa Scalerà

23.40 PORTA A PORTA con Bruno Vespa

1.20 RaiNews241.55 Viaggio nella bellezza: Le ragioni dell’archeologia 2.55 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO con Bianca Guaccero

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES Telefilm (6* st.) con Teri Hatcher, Felicity Huffman

7.00 CHARLIE’S ANGELS Telefilm (2* st.) con Ka-te Jackson, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd

7.45 HEARTLAND Telefilm 1* Tv (12* st, ep. 9) «La lunga strada del ritorno»

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB Musicale con Luca Barbarossa e Andrea Perroni

10.00 TG2 ITALIA Attualità con Marzia Roncacci

10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI con Salvo Sottile, Anna Falchi, Emanuela Aureli, Umberto Broccoli

13.00 TG2/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33 Salute e benessere

14.00 ORE 14 Attualità con Milo Infante

15.15 DETTO FATTO Tutorial con con Bianca Guaccero, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi

17.15 UNA PAROLA DI TROPPO Game show

18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TC2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA

18.50 BLUE BLOODS Telefilm (1* st, ep. 11) «Pesce piccolo» con Tom Selleck, Will Estes Una ex escort, Anna Zoltin, viene assassinata dopo aver telefonato a Danny per chiedere aiuto. I sospetti si concentrano su John Vega, il proprietario dell’agenzia per cui lavorava.

19.40 NCIS: NEW ORLEANS Telefilm (4* st, ep.

20) «Pregiudizi» con Scott Bakula

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 IL COLLEGIO Reality Terza puntata

23.30 IL COMMISSARIO LANZ Telefilm 1* Tv

0.30 I lunatici 2.15 Sorgente di vita 2.50 Un caso per due Telefilm 3.45 Piloti Sitcom 4.10 Avatars 4.35 Detto fatto Tutorial

Programmi Tv su Rai Tre

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA Telegiornale

8.00 AGORÀ Attualità con Luisella Costamagna

10.30 RAI PARLAMENTO – SPAZIO UBERO

10.40 ELISIR Medicina con Michele Mirabella

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE Talk con Giorgio Zanchini

13.15 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE « La Ger mania del Muro» Documenti con Paolo Mieli Solo pochi mesi dopo la formazione della Repubblica democratica tedesca nasce la Stasi, il servizio di sicurezza e spionaggio che negli anni metterà in piedi una gigantesca rete di controllo, sotto la cui cappa saranno costretti a vivere tutti i cittadini della Germania Est. L’inasprirsi delle tensioni tra i due blocchi porterà alla costruzione del muro che dividerà in due Berlino fino all’89.

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI

15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 MAESTRI con Edoardo Camorri

16.00 ASPETTANDO GEO Documenti

17.00 GEO Documenti con Emanuele Biggi

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00BLOB Videoframmenti

20.20 CHE SUCC3DE? con Geppi Cucciari

20.45 UN POSTO AL SOLE 5.812* p. Roberto prova ad accorciare le distanze con Marina, ma la donno è impegnata ad affrontare la propria crisi matrimoniale. Una fastidiosa discussione fra Gravi e Mattia rivela ulteriormente la natura violenta del rider ma getta anche gualche ombra sul bel dottore. Mariella vorrebbe affrontare Espedito e perorare la causa di Speranza, ma Guido fa dietrofront.

21.20 ttCARTABIANCA con Bianca Berlinguer

24.00 TG3 LINEA NOTTE Attualità

1.10 Save thè date 1.40 RaiNews24