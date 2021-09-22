Programmi Tv stasera mercoledì 22 Settembre 2021: Film in Tv attualità e intrattenimento programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE
7.10 UNOMATTINA-
9.55 STORIE ITALIANE
11.30 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 REAZIONE A CATENA
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.30SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game Show
21.25 FILM-Commedia PRETTY WOMAN
23.35 PORTA A PORTA Attualità con Bruno Vespa
Programmi Tv su Rai 2
6.00 DETTO FATTO
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB
10.00 TG2 ITALIA
10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ
13.50 TG2 MEDICINA 33
14.00 ORE 14
15.15 DETTO FATTO
17.10 CANDICE RENOIR Telefilm
18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.
18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.3O TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS: LOS ANGELES Telefilm
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 L’ISPETTORE COLIANDRO
23.20 SPECIALE 90° MINUTO Calcio
Programmi Tv su Rai Tre
6.00 RAINEWS24
8.00 AGORÀ
10.30 ELISIR
12.00 TG3 TELEGIORNALE
12.25 QUANTE STORIE
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TGR/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 TGR SPECIALE PULIAMO IL MONDO
15.25 IL COMMISSARIO REX
16.10 ASPETTANDO GEO
17.00 GEO Documenti con Emanuele Biggi 19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00BLOB
20.20 VIA DEI MATTI N°0
20.45 UN POSTO AL SOLE
21.20 CHI L’HA VISTO?
24.00 TG3 LINEA NOTTE
Programmi Tv su Rete 4
6.10 CELEBRATED – JIM CARREY
6.35 TG4 L’ULTIMA ORA – MATTINA
6.55 STASERA ITALIA
7.45 HAZZARD
9.45 THE CLOSER
10.50 UN DETECTIVE IN CORSIA
12.00 TG4TELEGI0RNALE/METE0.IT
12.30 IL SEGRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO
16.30 FILM-Drammatico SCANDALO AL SOLE
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 STASERA ITALIA Attualità
21.20 ZONA BIANCA con Giuseppe Brindisi
0.35 FILM-Commedia BENVENUTO A BORDO (Fr. 2011)
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA
8.00 TG5 MARINA
8.45 MARINO CINQUE
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE
16.10 AMICI
16.40 GRANDE FRATELLO VIP Realitity
16.50 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA UBERA Quiz con Gerry Scotti
20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà
21.20 LUCE DEI TUOI OCCHI
23.40 FILM-Drammatico FORTUNATA
Programmi Tv su Italia 1
6.00 CARMICHAEL SHOW
6.40 I PUFFI Cartoni/ 7.10 POLLYANNA
7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY
8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR
8.35 DR. HOUSE
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO Telegiornale
13.00 GRANDE FRATELLO VIP
13.15 SPORT MEDIASET Tg sportivo
14.05 ISIMPSON
15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom
15.55 YOUNG SHELDON
16.20 M0M
17.15 SUPERSTORE
17.45 FRIENDS
18.05 GRANDE FRATELLO VIP
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.20 HONOLULU
0.10 PRESSING
Programmi Tv su La 7
6.00 METEO – OROSCOPO 7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TG LA7 TELEGIORNALE 8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK
11.00 CARIA CHE TIRA
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO
FA POLITICA Documenti
16.40 TAGA DOC
18.00 THE GOOD WIFE
20.00TG LA7 TELEGIORNALE 20.35 OTTO E MEZZO Attualità
21.15 FILM-Dramm. IL PETROLIERE
Programmi Tv su Tv 8
10.00 FILM-Commedia MALINTESO D’AMORE
11.45 TG24 TELEGIORNALE
12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI
13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
14.00 FILM TV-Dramm. LA VENDETTA DI ELLE
15.45 FILMTV-Comm UN AUTUNNO MOLTO SPECIALE
17.30 VITE DA COPERTINA
18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI
19.15 ALESSANDRO BORGHESE – PIATTO RICCO
20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ
21.15 X FACTOR
23.45 MSTERCHEF ITALIA Talent
Programmi Tv su Nove
7.15 ALTA INFEDELTÀ
9.45 DELITTI IN COPERTINA
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 L’ASSASSINO È IN CITTTÀ
17.35 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO
19.30 RISTORANTI DA INCUBO – TUTTO IN 24 ORE Reality
20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO
21.25 ACCORDI & DISACCORDI
23.05 OLTRE LA VITTORIA
0.15 AIRPORTSECURITY SPAGNA
Programmi Tv su Mediaset 20
6.35 THE LAST KINGDOM
7.15 THE VAMPIRE DI ARI ES
8.45 PERSON OF INTEREST
10.35 THE BIG BANG THEORY
11.30 ISIMPSON Cartoni
12.15 ARR0W
14.00 THE LAST SHIP
15.35 PERSON OF INTEREST
17.20 ARROW
19.20 I SIMPSON Cartoni
20.10 THE BIG BANG THEORY
21.00 FILM-Azione FIRE DOWN BELOW – INFERNO SEPOLTO
23.20 FILM-Azione FROM PARIS WITH LOVE
Programmi Tv su Rai 4
8.15 SENZA TRACCIA
9.45 FLASHPOINT
11.15 COLD CASE
12.55 CRIMINAL MINDS
14.20 IN THE DARK
15.55 FLASHPOINT
17.25 SENZA TRACCIA
18.55 ELEMENTARY
19.45 CRIMINAL MINDS
21.20 FILM-Azione REAL STEEL
23.40 FILM-Thriller ID:A
1.30 ELI ROTH’S HISTORY OF HORROR
Programmi Tv su La 7 D
9.40 ELISABETTA
9.50 LA CUCINA DI SONIA
10.10 I MENÙ DI BENEDETTA
11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina
12.10 PRIVATE PRACTICE
13.45 GREY’S ANATOMY
16.25 DROP DEAD DIVA
18.15 TGLA7D
18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
20.10 I MENÙ DI BENEDETTA
20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
21.30 THE GOOD WIFE
0.50 DAMAGES
Programmi Tv su Cielo
7.00 CASE IN RENDITA Doc.
8.30 CHI SCEGLIE LA SECONDA
CASA Reality
10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI
11.45 PILLOLA TG Attualità
12.00 BROTHER VS BROTHER
13.00 BUYING AND SELLING
14.00 MASTERCHEF ITALIA
16.15 FRATELLI IN AFFARI – UNA
CASA È PER SEMPRE
17.15 BUYING AND SELLING
18.15 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO
21.15 FILM-Dramm. FLIGHT WORLD WAR II
23.15 FILM-Commedia AMORI, LETTI E TRADIMENTI
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina
11.55 ANGELUS
12.00 TG 2000/METEO
12.15 STELLINA Telenovela
14.00 L’ORA SOLARE Talk show
15.00 LA CORONCINA…
15.15 SIAMO NOI
16.00 STELLINA Telenovela
17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
19.30 LE PAROLE DELLA FEDE
20.00 ROSARIO/TG 2000
20.50 ITALIA IN PREGHIERA – RECITA DEL ROSARIO
21.40 LA SANTA FOLLIA
22.30 I MISTERI DI MARIA DA NAZARETH A FATIMA: MARIA E BERNADETTE Doc.
Programmi Tv su Mediaset Extra
6.00 TGCOM24
6.05 GRANDE FRATELLO REWIND
9.00 GRANDE FRATELLO VIP
21.00 GRANDE FRATELLO VIP
Programmi Tv su Focus
9.00 INCLINAZIONE L RITMO DELLA TERRA Doc
11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA
12.00 COSE DI QUESTO MONDO
12.55 MYSTERIES OF THE MEKONG
14.00 GALAPAGOS: Al CONFINI DEL MONDO
15.00 LOST SECRETS OF THE PYRAMID
17.00 PIRAMIDI: I MISTERI SVELATI «I segreti di Giza» Doc.
18.00 ENGINEERED
19.00 CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA!
20.15 COSE DI QUESTO MONDO
21.15 GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA
22.15 MONDI ESTREMI – LA VITA ALLA PROVA
23.15 LA STORIA DELL’UNIVERSO
Programmi Tv su Iris
8.10 FILM-Commedia ZIRO QUANDO PARLI
10.05 FILM-Dramm. RITORNO A COLD MOUNTAIN
13.05 FILM-Dramm. I DUE PRESIDENTI
15.10 FILM-Western LA NOTTE DELL’AGGUATO
17.25 FILM-Azione 90 MINUTI PER SALVARLA
19.15 RENEGADE
21.00 FILM-Commedia OCEAN’S TWELVE – IL GIOCO CONTINUA
23.35 FILM-Commedia BURN AFTER READING – A PROVA DI SPIA
Programmi Tv su Rai Movie
8.35 FILM-Commedia A TOTÒ CERCA PACE
10.10 FILM-Commedia AL BAR DELLO SPORT
12.00 FILM-Commedia PIEDONE L’AFRICANO
14.00 FILM-Western CAROGNE SI NASCE
15.40 FILM-Western EHI AMICO… C’È SABATA HAI CHIUSO!
17.35 FILM-Western IL MAGNIFICO FUORILEGGI
19.10 FILM-Comm. TOTÒ, PEPPINO E LA MA LAFEMMINA
21.10 FILM-Commedia POLI OPPOSTI
22.50 FILM-Commedia FRATELLI UNICI
Programmi Tv su Paramount Network
6.00 S0K0 -MISTERI TRA LE MONTAGNE
7.20 STREGA PER AMORE Sitcom
9.00 LA CASA NELLA PRATERIA
13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
15.30 PADRE BROWN
17.30 LA CASA NELLA PRATERIA
21.10 FILM TV-Giallo CASSANDRE – GLI ECCESSI DELL’AMORE
23.00 FILM-Thriller WITNESS- IL TESTIMONE
Programmi Tv su La 5
6.00 VIVERE Soap
7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela
9.40 TEMPESTA D’AMORE
10.50 BEAUTIFUL
11.20 UNA VITA Telenovela
12.25 GRANDE FRATELLO VIP
12.45 UOMINI E DONNE
14.15 AMICI Talent
14.45 SOLO PERAMORE
17.00 HARTOFDIXIE
19.00 RICCI & CAPRICCI Sitcom
19.10 AMICI Talent
19.40 UOMINI E DONNE
21.10 FILM-Commedia PITCH PERFECT
23.25 UOMINI E DONNE
0.55 GRANDE FRATELLO VIP
Programmi Tv su Cine 34
6.00 FILM-Commedia CHIARI DI LUNA
8.05 FILM-Storico COSTANTINO IL GRANDE
10.45 FILM-Thriller UNA PURA FORMALITÀ
12.55 FILM-Commedia AMORE A PRIMA VISTA
14.45 FILM-Commedia PAOLO IL FREDDO
16.45 FILM TV-Commedia DIN DON – UNA PARROCCHIA IN DUE
18.40 FILM-Commedia IMMATURI – IL VIAGGIO
21.00 FILM-Commedia ABBRONZATISSIMI 2 – UN ANNO DOPO
23.55 FILM-Commedia IO, IO, IO… E GLI ALTRI
Programmi Tv su Rai Storia
14.20 PASSATO E PRESENTE Doc.
15.00 LA GRANDE GUERRA
16.00 ITALIANI
17.00 a.C.d.C.
17.50 MAESTRI
18.30 LA GRANDE GUERRA
19.35 LADY TRAVELLERS
20.00 IL GIORNO E LA STORIA
20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.
21.15 BULLI E PUPE Documenti
22.10 LA GUERRA SEGRETA
23.10 a.C.d.C.
Programmi Tv su Rai Sport
6.00 PERLE DI SPORT
6.30 TG SPORT
8.00 PERLE DI SPORT
9.20 EUROPEO 2021
12.05 GP SARDEGNA Motocross
14.00 CAMPIONATO DEL MONDO
17.00 CAMPIONATO ITALIANO
18.30 TG SPORT
18.50 CAMPIONATO ITALIANO
19.20 PERLE DI SPORT Doc.
19.55 TROFEO MATTEOTTI Ciclismo
20.40 SERIE C Calcio Monopoli -Avellino
22.45 GP FRANCIA Vela 2021/22
23.15 MARATONA DI ROMA Atletica leggera
24.00 TG SPORT
Programmi Tv su DMAX
6.00 AVVENTURE IMPOSSIBILI CONJOSH
7.55 LA FEBBRE DELL’ORO Doc.
10.55 NUDI E CRUDI XL
13.55 A CACCIA DI TESORI Doc.
15.50 VENTIMILA CHELE SOTTO I MARI
17.40 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO
19.30 NUDI E CRUDI XL
21.25 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO
23.15 RIVER MONSTERS Doc.
1.05 LOCKUP: SORVEGLIATO SPECIALE
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