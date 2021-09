Programmi Tv stasera mercoledì 29 Settembre 2021: Film in Tv da non perdere programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA

9.55 STORIE ITALIANE

10.55 RELAZIONE ANNUALE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA

12.00 È SEMPRE MEZZOGIORNO

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 FILM-Drammatico GIFTED IL DONO DEL TALENTO

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.00 CHARLIE’S ANGELS

7.45 HEARTLAND

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB

10.00 TG2 ITALIA

10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.15 DETTO FATTO

17.10 CANDICE RENOIR

18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.3O TG SPORT SERA

18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

19.40 NCIS

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 L’ISPETTORE COLIANDRO

23.30 VITALIA – ALLE ORIGINI DELLA FESTA

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24

8.00 AGORÀ

10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI

15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 IL COMMISSARIO REX CP

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00 BLOB

20.20 CHE SUCC3DE?

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 CHI L’HA VISTO?

24.00 TG3 LINEA NOTTE

Programmi Tv su Rete 4

6.10 CELEBRATED – COLIN FARRELL

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA – MATTINA

6.55 STASERA ITALIA Attualità

7.45 HAZZARD

9.45 THE CLOSER

10.50 CARABINIERI Fiction

12.00 TG4 TELEGIORNALE

12.30 IL SEGRETO Telenovela

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRERÒ 21 Telefilm

16.35 FILM-Drammatico GUERRA AMORE E FUGA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE .

20.30 STASERA ITALIA

21.20 ZONA BIANCA

0.35 FILM-Commedia AL MOMENTO GIUSTO

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA

8.00 TG5 MARINA

8.45 MARINO CINQUE

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 LOVE IS IN THE AIR

17.35 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA

23.40 FILMIO C’È (Italia 2018)

Programmi Tv su Italia 1

6.00 NEW GIRL Sitcom

6.40 I PUFFI Cartoni/ 7.10 POLLYANNA

7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY

8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR

8.35 DR. HOUSE

10.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.15 SPORT MEDIASET Tg sportivo

14.05 ISIMPSON

14.55 I SIMPSON I3

15.25 THE BIG BANG THEORY

15.55 YOUNG SHELDON

16.20 M0M

17.15 SUPERSTORE

17.45 FRIENDS

18.05 GRANDE FRATELLO VIP

18.20 STUDIO APERTO Telegiornale

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 HONOLULU

0.15 BEFORE PINTUS

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TGLA7/METE0

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFEE BREAK

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA Attualità

16.40 TAGA DOC Documenti

18.00 GHOST WHISPERER

2O.OOTGLA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 NON È L’ARENA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità

1.50 UKE TUTTO CIÒ CHE PIACE

Programmi Tv su Tv 8

10.00 FILM-Dramm. AMARSI ANCORA

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM-Thriller MI VENDICHERÒ

15.45 FILM TV-Commedia L’AMORE DAVVERO

17.30 VITE DA COPERTINA

18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

19.30 ALESSANDRO BORGHESE PIATTO RICCO Reality

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show

21.30 X FACTOR 2021

23.45 MSTERCHEF ITALIA Talent

Programmi Tv su Nove

6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO Cucina

6.15 MOGLI ASSASSINE Doc.

7.15 COMUNICAZIONE POLITICA

7.45 ALTA INFEDELTÀ

9.45 DELITTI IN COPERTINA

13.40 VICINI ASSASSINI Doc.

15.40 L’ASSASSINO È IN CITTTÀ

17.35 STORIE CRIMINALI – CHI HA UCCISO MIO FIGLIO? Doc.

19.30 RISTORANTI DA INCUBO – TUTTO IN 24 ORE Reality

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO

21.25 ACCORDI b DISACCORDI

23.00 OLTRE LA VITTORIA

Programmi Tv su Mediaset 20

6.30 RENEGADE

7.15 SOUTHLAND

8.45 PERSON OF INTEREST

10.35 THE BIG BANG THEORY

11.30 ISIMPSON Cartoni

12.15 ARROW

14.00 SOUTHLAND

15.35 PERSON OF INTEREST

17.20 ARROW

19.20 I SIMPSON Cartoni

20.05 THE BIG BANG THEORY

21.05 FILM-Azione FERITE MORTALI

23.20 FILM-Azione TAKEN – LA VENDETTA

1.15 MR. ROBOT

Programmi Tv su Rai 4

7.00 LASTCOP-L’ULTIMO SBIRRO

7.50 SENZA TRACCIA

9.25 FLASHPOINT

10.55 COLD CASE

12.35 CRIMINAL MINDS

14.10 IN THE DARK

15.40 CHARLIE’SANGELS

17.30 SENZA TRACCIA

19.00 LAST COP – L’ULTIMO SBIRRO

19.50 CRIMINAL MINDS

21.20 FILM-Fantasc. ROBOCOP

23.25 FILM-Thriller GAMER