Programmi Tv stasera mercoledì 29 Settembre 2021: Film in Tv da non perdere programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE
7.10 UNOMATTINA
9.55 STORIE ITALIANE
10.55 RELAZIONE ANNUALE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA
12.00 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 L’EREDITÀ
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.30SOLITI IGNOTI – IL RITORNO
21.25 FILM-Drammatico GIFTED IL DONO DEL TALENTO
Programmi Tv su Rai 2
6.00 DETTO FATTO
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB
10.00 TG2 ITALIA
10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ
13.50 TG2 MEDICINA 33
14.00 ORE 14
15.15 DETTO FATTO
17.10 CANDICE RENOIR
18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.
18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.3O TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 L’ISPETTORE COLIANDRO
23.30 VITALIA – ALLE ORIGINI DELLA FESTA
Programmi Tv su Rai Tre
6.00 RAINEWS24
8.00 AGORÀ
10.30 ELISIR
12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG
12.45 QUANTE STORIE
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI
15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO
15.25 IL COMMISSARIO REX CP
17.00 GEO
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00 BLOB
20.20 CHE SUCC3DE?
20.45 UN POSTO AL SOLE
21.20 CHI L’HA VISTO?
24.00 TG3 LINEA NOTTE
Programmi Tv su Rete 4
6.10 CELEBRATED – COLIN FARRELL
6.35 TG4 L’ULTIMA ORA – MATTINA
6.55 STASERA ITALIA Attualità
7.45 HAZZARD
9.45 THE CLOSER
10.50 CARABINIERI Fiction
12.00 TG4 TELEGIORNALE
12.30 IL SEGRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRERÒ 21 Telefilm
16.35 FILM-Drammatico GUERRA AMORE E FUGA
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE .
20.30 STASERA ITALIA
21.20 ZONA BIANCA
0.35 FILM-Commedia AL MOMENTO GIUSTO
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA
8.00 TG5 MARINA
8.45 MARINO CINQUE
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE
16.10 AMICI
16.40 GRANDE FRATELLO VIP
16.50 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA LIBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE
20.40 STRISCIA LA NOTIZIA
23.40 FILMIO C’È (Italia 2018)
Programmi Tv su Italia 1
6.00 NEW GIRL Sitcom
6.40 I PUFFI Cartoni/ 7.10 POLLYANNA
7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY
8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR
8.35 DR. HOUSE
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO
13.00 GRANDE FRATELLO VIP
13.15 SPORT MEDIASET Tg sportivo
14.05 ISIMPSON
14.55 I SIMPSON I3
15.25 THE BIG BANG THEORY
15.55 YOUNG SHELDON
16.20 M0M
17.15 SUPERSTORE
17.45 FRIENDS
18.05 GRANDE FRATELLO VIP
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.20 HONOLULU
0.15 BEFORE PINTUS
Programmi Tv su La 7
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TGLA7/METE0
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK
11.00 L’ARIA CHE TIRA
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA Attualità
16.40 TAGA DOC Documenti
18.00 GHOST WHISPERER
2O.OOTGLA7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 NON È L’ARENA
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
1.10 OTTO E MEZZO Attualità
1.50 UKE TUTTO CIÒ CHE PIACE
Programmi Tv su Tv 8
10.00 FILM-Dramm. AMARSI ANCORA
11.45 TG24 TELEGIORNALE
12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
14.00 FILM-Thriller MI VENDICHERÒ
15.45 FILM TV-Commedia L’AMORE DAVVERO
17.30 VITE DA COPERTINA
18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
19.30 ALESSANDRO BORGHESE PIATTO RICCO Reality
20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show
21.30 X FACTOR 2021
23.45 MSTERCHEF ITALIA Talent
Programmi Tv su Nove
6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO Cucina
6.15 MOGLI ASSASSINE Doc.
7.15 COMUNICAZIONE POLITICA
7.45 ALTA INFEDELTÀ
9.45 DELITTI IN COPERTINA
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 L’ASSASSINO È IN CITTTÀ
17.35 STORIE CRIMINALI – CHI HA UCCISO MIO FIGLIO? Doc.
19.30 RISTORANTI DA INCUBO – TUTTO IN 24 ORE Reality
20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO
21.25 ACCORDI b DISACCORDI
23.00 OLTRE LA VITTORIA
Programmi Tv su Mediaset 20
6.30 RENEGADE
7.15 SOUTHLAND
8.45 PERSON OF INTEREST
10.35 THE BIG BANG THEORY
11.30 ISIMPSON Cartoni
12.15 ARROW
14.00 SOUTHLAND
15.35 PERSON OF INTEREST
17.20 ARROW
19.20 I SIMPSON Cartoni
20.05 THE BIG BANG THEORY
21.05 FILM-Azione FERITE MORTALI
23.20 FILM-Azione TAKEN – LA VENDETTA
1.15 MR. ROBOT
Programmi Tv su Rai 4
7.00 LASTCOP-L’ULTIMO SBIRRO
7.50 SENZA TRACCIA
9.25 FLASHPOINT
10.55 COLD CASE
12.35 CRIMINAL MINDS
14.10 IN THE DARK
15.40 CHARLIE’SANGELS
17.30 SENZA TRACCIA
19.00 LAST COP – L’ULTIMO SBIRRO
19.50 CRIMINAL MINDS
21.20 FILM-Fantasc. ROBOCOP
23.25 FILM-Thriller GAMER
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