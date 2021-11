Programmi Tv stasera sabato 13 Novembre 2021: Film live Tv programmazione e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Ballando con le stelle Un’altra lunga serata (più di quattro ore) in compagnia dei ballerini vip scelti da Milly Carlucci (67) per dare vita alla 16? edizione. Come sempre anche quest’anno gli imprevisti sono all’ordine del giorno. Tra gli ultimi, la positività al Covid-19 di Mietta, rivelata al pubblico durante la seconda puntata.

Stasera su Rai 2 alle 21.05 S.W.A.T. «Sotto la cenere» Hondo (Shemar Moore, 50) è sulle tracce di un cecchino che colpisce i vigili del fuoco della Stazione 127. È un uomo che ritiene i pompieri responsabili della morte dei familiari, deceduti in un incendio. Intanto, Street riceve dal carcere una telefonata della madre. Segue «La crociata».

Stasera su Rai Tre alle 21.05 Sapiens – Un solo pianeta Al via questa sera la nuova edizione del programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul nostro futuro cercando le risposte con accurate indagini sul campo. La scienza diventa così un racconto avvincente e spettacolare grazie alla narrazione di Mario Tozzi (61).

Stasera su Rete 4 alle 21.25 007 – La spia che mi amava Un folle milionario, Karl Stromberg, si impadronisce di due sommergibili nucleari, uno inglese e l’altro sovietico, per provocare una catastrofe e creare un nuovo mondo sommerso. L’agente segreto James Bond (Roger Moore, 1927-2017) e la spia russa Anya (Barbara Bach) si alleano per impedirglielo.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Tu si que vales Non è solo la qualità delle esibizioni a conquistare, ogni sabato sera, un quarto della platea televisiva, ma anche le reazioni dei giudici, che spesso finiscono per interagire sul palco con i talenti. Come Gerry Scotti (65), sempre pronto ad arruolare nuovi membri nella sua pittoresca scuderia.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 I Simpson «Re degli hamburger» Il signor Burns decide finalmente di fare una buona azione: mette sul mercato degli hamburger vegani, dando così il suo contributo alla riduzione delle emissioni di C02. Con i suoi mezzi sbaraglia la concorrenza, ma poi Lisa e Bart scoprono un segreto… A seguire, 4 episodi.

Stasera su Iris alle 21.15 VERSAILLES con George Blagden L’esercito di re Luigi XIV ottiene molteplici vittorie sul fronte olandese, ma questo non è abbastanza per il re che vuole schiacciare l’olanda e costringere alla resa l’astuto Guglielmo d’Orange.

Stasera su Tv 8 alle 22.00 G.P. DI SAN PAOLO FI Dopo Silverstone e Monza si corre la terza Sprint Race (una gara della durata di 100 km, che assegna dei punti ai primi tre classificati) e che determina la griglia del G. P. di domani. Max Verstappen e Lewis Hamilton sono in lizza per il Mondiale.

Stasera su Nove alle 21.15 IL MALE VICINO – L’OMICIDIO DI CHICCA LOFFREDO La puntata è dedicata all’omicidio di Chicca Loffredo. La bambina aveva 6 anni nel 2014 quando fu gettata dal balcone di un palazzo di Coivano (NA). Una storia terribile perché Chicca aveva subito abusi sessuali.

Stasera su Mediaset 20 alle 20.35 FRANCIA – KAZAKISTAN “Bleus”campioni del mondo in carico scendono in campo per una gara valida per il girone D di qualificazione ai Mondiali 2022. Al Pare des Princes di Parigi gli uomini di Didier Deschamps ospitano lo formazione kazaka.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 FIRST KILL di Steven C. Miller con Bruce Willis, Hayden Christensen ** Will è costretto a sottostare agli ordini di un criminale che tiene in ostaggio suo figlio. Ma un suo vecchio amico, capo della polizia, capisce che ha bisogno di aiuto…

Stasera su iri alle 21.00 SLEEPERS con Robert De Niro New York, Anni 60. A causa di una bravata, quattro amici finiscono in riformatorio dove subiscono abusi sessuali da parte di un secondino. Undici anni dopo, diventati adulti, decidono di vendicarsi…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 IL GIOCO DELLE COPPIE (Fr. ’18) di Olivier Assayas con Juliette Binoche L’editore Alain si rifiuta di pubblicare il nuovo romanzo dell’amico Léonard perché lo ritiene troppo banale. Ma la moglie di Alain, Selene, non è della stessa idea anche perché…

Stasera su Paramount Network alle 21.00 LUCE DEI MIEI OCCHI (Usa ’17) di Castille Landon con Avery Arendes, Amy Smart Lo giovane Bailey, appassionata di cavalli, perde la vista a causa di un incidente. Ritrova il buon umore quando Charles le addestrerà un pony per tenerle compagnia e farle da guida.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Per chi l’avesse persa, viene riproposta la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5.1 vip sono stati protagonisti di molti momenti emozionanti. Come sempre a commentare le loro avventure le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Brugonelli.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LUCKY LUKE – UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE (Italia 1991) di e con Terence Hill Lotta Legs è follemente innamorata di Luke, ma il timido cowboy non sembra ricambiarla. La donna, allora, decide di comprare un filtro d’amore da una zingara giunta in città.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 LA SIGNORINA GIULIA La tragedia in un atto unico, scritta nel 1888 dal drammaturgo svedese August Strindberg, affronta la doppia tematica dell’integrazione tra classi sociali e tra il genere maschile e femminile. Con Valter Molasti e Valeria Salarino.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 UN PROFESSORE con Alessandro Gassmann Dante, insegnante di filosofia, torna a Roma dopo anni per occuparsi del figlio Simone, perché l’ex moglie si è trasferita per lavoro a Clasgow. Tra Dante e Simone però i rapporti sono molto tesi.

Stasera su Real Time alle 21.30 VITE AL LIMITE Per Chrystal i problemi aumentano di giorno in giorno e deve essere aiutata dalla figlia perfino perforo la doccia. Il dottor Now cerca di aiutarla a risolvere i suoi traumi infantili e a farle cambiare il suo stile di vita. Ma è molto difficile…

Stasera su Giallo alle 21.10 CHERIF «Cherif contro Cherif» con Abdelhafid Metalsi, Carole Bianic Cherif e Briard indagano sull’omicidio di una tassista finita in prigione perché trasportava banconote contraffatte. Cherif capisce che il padre è co in volto… Segue ep. 6 «Rapita».

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT: ASSASSINIO IN MESOPOTAMIA (G B. 01) con B. Barnes, D. Suchet In viaggio in Irag, Poirot viene coinvolto nelle indagini sull’omicidio della moglie di un archeologo. La vittima aveva ricevuto alcune lettere da parte del primo marito, creduto morto.