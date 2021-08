Programmi Tv stasera sabato 21 Agosto 2021: Film in Tv attualità e intrattenimento con guida e palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

7.05 OVERLAND 19 – LE INDIE DI OVERLAND Documentari

8.00 TG1 Attualità

8.30 UNO WEEKEND Lifestyle

9.00 TG1 Attualità

10.30 IL MEGLIO DI BUONGIORNO BENESSERE ESTATE Attualità

11.15 PASSAGGIO A NORD-OVEST Documentari

12.00 LINEA VERDE TOUR Doc

13.30 TELEGIORNALE Attualità

14.00 LINEA BLU Documentari

15.00 DREAMS ROAD Documentari

15.45 A SUA IMMAGINE Attualità

16.30 TG1 Attualità

16.45 FILM GLI EQUILIBRI DEL CUORE Commedia (Germania 2020). Di Bruno Grass

18.00 AMORE IN QUARANTENA 2

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00 TELEGIORNALE Attualità

20.35 TECHETECHETÈ Spettacolo

21.25 LA MUSICA CHE GIRA INTORNO Spettacolo 0.00 TG1 SERA Attualità 0.10 OVERLAND 22

Documentari

Programmi Tv su Rai Due

6.35 NEWTON EDU Doc

7.10 PAPÀ A TEMPO PIENO

7.30 STREGHE Serie Tv

8.50 DESPERATE HOUSEWIVES Serie Tv

11.00 TG SPORT Attualità

11.15 UN CICLONE IN CONVENTO Serie Tv

12.05 FELICITÀ-LA STAGIONE DELLA RINASCITA Attualità

13.00 TG2- GIORNO Attualità

14.00 RE DI CUORI Serie Tv

15.35 FILMI MISTERI DI EMMA FIELDING: IL CASTELLO MALEDETTO Giallo (USA 2018). Di Kevin Fair

17.05 BELLISSIMA ITALIA Doc

18.10 TG SPORT SERA Attualità

18.50 BLUE BLOODS Serie Tv

19.40 F.B.I. Serie Tv

20.30 TG 2 20.30 Attualità

21.05 FILM IL PREZZO DELLA VENDETTA Drammatico (Germania 2018). Di Viviane Andereggen

0.25 TG 2 STORIE. I RACCONTI DELLA SETTIMANA Attualità

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAI NEWS 24: NEWS Attualità

8.00 PRESA DIRETTA Attualità

10.25 FILM PIEDONE L’AFRICANO Avventura (Germania, Italia 1978). Di Steno

11.10 DOC MARTIN Serie Tv

12.00 TG3 Attualità

12.25 LINDA E IL BRIGADIERE Serie Tv

14.00 TG REGIONE Attualità

14.20 TG3 Attualità

15.00 FILM IL GRANDE DUELLO Western (Francia, Germania, Italia 1972). Di G. Santi

16.35 IL PALIO DELL’ASSUNTA Evento

17.00 REPORT Attualità

19.00 TG3 Attualità

19.30 TG REGIONE Attualità

20.00 BLOB Attualità

20.30 CHE CI FACCIO QUI Documentari

21.20 FILM LO SCANDALO KENNEDY Drammatico (USA 2017). Di John Curran

23.10 TG REGIONE Attualità 23.15 TG3 Attualità

23.30 AMORE CRIMINALE

Programmi Tv su Rete 4

6.35 TG4 TELEGIORNALE Att

6.55 STASERA ITALIA Attualità

7.45 UN CICLONE IN FAMIGLIA Serie Tv

9.55 FILMI BARBIERI DI SICILIA Comico (Italia 1967). Di Marcello Ciorciolini

10.45 TGCOM Attualità

12.00 TG4 TELEGIORNALE

12.30 IL SEGRETO Telenovela

13.00 POIROT Serie Tv

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM Attualità

15.30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO Serie Tv

16.55 FILM RELAZIONE SEGRETA Drammatico (Canada 2013). Di Andrew de Villiers

17.35 TGCOM Attualità

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE Soap

20.30 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

21.25 UNA VITA Telenovela

23.35 FILM MOGLIE A SORPRESA

Programmi Tv su Canale 5

6.00 PRIMA PAGINA TG5 Attualità

8.00 TG5-MATTINA Attualità

8.45 IL LATO SELVAGGIO DELLA GRECIA Documentari

11.00 FORUM Attualità

13.00 TG5 Attualità

13.45 BEAUTIFUL Soap

14.10 UNA VITA Telenovela

14.45 ELISA DI RIVOMBROSA Fiction

16.30 FILM LA VITA FACILE Commedia (Italia 2011). Di Lucio Pellegrini

17.25 TGCOM Attualità

18.45 CONTO ALLA ROVESCIA Spettacolo

19.55 TG5 PRIMA PAGINA Attualità

20.00 TG5 Attualità

20.40 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 FILM SHARM ELSHEIKH -UN’ESTATE… Commedia (Italia 2010). Di Ugo Fabrizio Giordani

22.15 TGCOM Attualità

23.20 FILM ONDA SU ONDA Com. (Ita. 16). Di Rocco Papaleo

Programmi Tv su Italia 1

7.00 GREAT NEWS Serie Tv

8.00 MILA E SHIR0-DUE CUORI NELLA PALLAVOLLO Cartoni Animati

8.50 OCCHI DI GATTO Cartoni

9.40 THE BOLD TYPE Serie Tv

12.25 STUDIO APERTO Attualità 13.05 SPORT MEDIASET Attualità

13.45 DRIVE UP Attualità

14.25 FILM SCUOLA DI POLIZIA Com. (USA ’84). Di H. Wilson

15.15 TGCOM Attualità

16.20 FILM SCUOLA DI POLIZIA 2: PRIMA MISSIONE Com. (USA 1985). Di Jerry Paris

17.10 TGCOM Attualità

18.00 CAMERA CAFÉ Serie Tv

18.10 CAMERA CAFÉ Serie Tv

18.20 STUDIO APERTO Attualità

19.30 CSI Serie Tv

20.25 N.C.I.S.-UNITÀ ANTICRIMINE Telefilm

21.20 FILM RITORNO AL FUTURO Fantascienza (USA 1985) Di Robert Zemeckis

22.50 TGCOM Attualità

23.40 FILM TREMORS Horror (USA 1990). Di Ron Underwood Attiva

Programmi Tv su Rete 4

10.05 FUMETTOLOGY Documentari

10.35 CRIMINAL MINDS Serie Tv

14.20 FILM BULLETHEAD

15.55 HALT AND CATCH FIRE Serie

17.30 SCORPION Serie Tv

20.35 ROSEWOOD Serie Tv

21.20 FILM VITA SEGRETA DI MARIA CAPASSO

23.10 WONDERLAND Attualità

23.20 CRIMINML COVO DI TERESA Fiction

Programmi Tv su TV 8

13.45 PRESBK Sport

14.00 WORLDSBK Sport

14.30 POST SBK Rubrica

15.00 ITALIA’S GOT TALENT Spe

17.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA Spettacolo

19.15 ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI ESTATE Spettacolo

21.30 FILM ANACONDA

23.15 FILM VOLO PAN AM 73

Programmi Tv su Rai 5

15.45 SAVE THE DATE Doc

16.10 STARDUST MEMORIES

18.30 VISIONI – FESTIVAL DEI DUE MONDI SPOLETO

19.25 RAI NEWS-GIORNO

19.301 CONCERTI DIVPM

20.45 L’AFRICA Documentari 21.15THELEGENDIS BACK

22.40 BIENNALE COLLEGE DANZA

2021 Spettacolo

23.45 RUMORI DAL’900

Programmi Tv su Cielo

14.00 FILM CODE M – LA SPADA DI D’ARTAGNAN

15.50 FRATELLI IN AFFARI

16.50 BUYING & SELLING

18.30 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Documentari

19.30 AFFARI AL BUIO Doc

20.25 AFFARI DI FAMIGLIA

21.20 FILM MAI STATA MEGLIO

23.00 FILM LOVEMOBIL – I CARAVAN DEL SESSO

Programmi Tv su Real Time

9.35 CORTESIE PER GLI OSPITI Lifestyle

14.45 FATTO IN CASA PER VOI Lifestyle

15.45 IL SALONE DELLE MERAVIGLIE Spettacolo

21.00 IL SALONE DELLE MERAVIGLIE Spettacolo

21.25 VITE AL LIMITE Doci

23.15 VITE AL LIMITE Documentari

Programmi TV su Rai Scuola

9.00 THE GREATMYTHS: THE ILIAD

10.50 ENGLISHUP Rubrica

11.15 RIBATTUTE DEL WEB RAI SCUOLA Rubrica

18.05 LE MISURE DI TUTTE LE COSE

19.00 PROGETTO SCIENZA

21.05 DOLORE, PUS E VELENO

22.05 LE DONNE NELLA STORIA

Programmi Tv su Rai Movie

12.25 FILM UFO, DISTRUGGETE BASE LUNA

1400 FILM MIAMI BEACH

15.35 FILM NIENTE PUÒ FERMARCI

17.20 FILM VITA, CUORE, BATTITO

19.00FILM COPYCAT-OMICIDI IN SERIE

21.10 FILM SISSI

23.10 FILM THE YOUNG VICTORIA

Programmi Tv su La 5

7.20 IL SEGRETO Telenovela

10.25 TEMPESTA D’AMORE Soap

11.30 BEAUTIFUL Soap 12.40 RIVIERA Serie Tv

18.05 BRAVE AND BEAUTIFUL Serie Tv

21.10 FILM ROSAMUNDE PILCHER: TEMPESTA D’AMORE

23.05 FILM UNA FIGLIA IN VENDITA

Programmi Tv su Nove

12.00 IL TUO PEGGIOR INCUBO Documentari

14.00 HO VISSUTO CON UN KILLER Documentari

16.00 TRADITI Attualità

18.00 PROFESSIONE ASSASSINO Lifestyle

20.001 MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA Spettacolo

21.25 L’ENIGMA DEL MOSTRO DI FIRENZE Documentari

Programmi Tv su La 7 D

7.551 MENÙ DI BENEDETTA Rub

9.55 LA CUCINA DI SONIA Rub

10.151 MENÙ DI BENEDETTA Rub

13.30 LA CUCINA DI SONIA Rub

14.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Serie Tv

18.15 TG LA7 Attualità 18.201 MENÙ DI BENEDETTA Lifestyle

21.30 UÈ TOME Serie Tv 23.10 LIETO ME Serie Tv

Programmi Tv su Iris

8.40 HAZZARD Serie Tv

10.15 FILM 1921 – IL MISTERO DI ROOKFORD

12.20 FILM WHITE NOISE – NON ASCOLTATE

14.20 FILM THREE KINGS 16.40 FILM CRONISTI D’ASSALTO

18.50 FILM IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL

21.00 FILM PSYCHO

23.20 FILM THEWATCHER