“Non volevo lasciarla in strada”: parcheggia la sua Ferrari sul balcone a Vienna. «L’idea viene da Dubai»





Immaginate di affacciarvi da un balcone e, invece di vasi di fiori, trovarvi davanti una Ferrari SF90 Stradale da 300.000 euro. Non è la scena di un film d’azione, ma la realtà vissuta in un complesso residenziale a Vienna-Floridsdorf. Protagonista di questa insolita storia è Amar Dezic, un imprenditore austriaco con una vera passione per i motori, che ha trasformato il suo terrazzo al primo piano in un garage d’eccezione.





La motivazione? Pura preoccupazione. «Non la volevo lasciare in strada», ha spiegato Dezic, temendo per l’incolumità della sua vettura ibrida da 980 cavalli (non 380, come inizialmente riportato da alcuni media, ma la potenza della SF90 è ben superiore). L’idea, racconta, gli è venuta osservando le abitudini dei super ricchi di Dubai, dove ascensori privati trasportano le auto direttamente all’interno degli attici. Nella sua abitazione viennese, però, questa tecnologia non esisteva. Così, si è ingegnato: ha chiamato un carro attrezzi speciale che, con una gru, ha sollevato i 1.570 kg della supercar fino al balcone.

L’operazione, tecnicamente complessa, è costata diverse migliaia di euro. Ma per Dezic, che gestisce un negozio di ricambi con annessa officina di tuning e possiede una collezione che spazia da BMW M a Porsche, ne è valsa la pena. O almeno, così credeva. Il suo sogno di esporre la Ferrari come un’opera d’arte, magari all’interno di una teca di vetro illuminata, si è infatti scontrato con la realtà delle norme.

Le forze dell’ordine viennesi sono intervenute prontamente, ordinando la rimozione immediata della vettura per motivi di sicurezza strutturale. Un portavoce ha chiarito che il peso della vettura, concentrato su una struttura non progettata a tale scopo, poteva rappresentare un rischio. «Altrove non sarebbe un problema, solo qui», ha commentato con delusione l’imprenditore al tabloid tedesco Bild.



