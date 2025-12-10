A 102 anni supera l’intervento per un tumore al seno al Cardarelli di Napoli





Una donna di 102 anni è stata sottoposta con successo a un intervento per l’asportazione di un cancro al seno presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, una struttura all’avanguardia nel campo della chirurgia senologica. La notizia è stata diffusa dalla stessa azienda ospedaliera, che ha raccontato la storia di una paziente straordinaria, decisa a riconquistare la propria serenità.





«Non capita spesso di incontrare una paziente ultracentenaria con una tale determinazione», ha spiegato Martino Trunfio, direttore della Chirurgia senologica del Cardarelli. La donna si è presentata con una lesione mammaria piuttosto complessa, che causava disagio e sanguinamento. Nonostante l’età avanzata, le sue condizioni generali ottime e una lucidità fuori dal comune hanno convinto il team medico a procedere. «Dopo una valutazione multidisciplinare approfondita, abbiamo deciso di operare. L’intervento è andato bene, senza complicazioni, e la signora è tornata a casa la sera stessa, con un recupero sorprendentemente rapido».

Il Cardarelli, polo di eccellenza e più grande ospedale del Sud Italia, vanta una solida esperienza nel trattamento delle patologie mammarie, con circa 600 interventi all’anno, di cui 400 dedicati a neoplasie. Questo caso eccezionale è stato possibile grazie a un coordinamento multidisciplinare d’alto livello, che include oncologi, anestesisti, geriatri e infermieri specializzati.

Il direttore generale dell’ospedale, Antonio d’Amore, ha sottolineato il significato più ampio di questa riuscita: «Questo caso dimostra che l’età anagrafica, da sola, non deve essere un limite invalicabile. Quando ci sono competenza, coordinamento e una struttura di livello nazionale, è possibile garantire cure di qualità anche ai pazienti più fragili e longevi. Un risultato che ci rende orgogliosi e che rispecchia la missione del nostro ospedale: prendersi cura di ogni persona, a qualsiasi età».

La storia di questa coraggiosa centenaria napoletana diventa così un simbolo di speranza e un potente promemoria medico: con gli approcci giusti e un’attenta valutazione delle condizioni cliniche, anche in età molto avanzata si possono affrontare percorsi chirurgici con successo. Il Cardarelli si conferma un punto di riferimento per la sanità del Mezzogiorno, capace di coniugare alta tecnologia, expertise umana e una visione della cura che non guarda al solo numero anagrafico, ma alla persona nella sua interezza.



