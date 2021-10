Red Canzian: chi è, età, carriera, vita privata, i Pooh, moglie, figli

Red Canzian lo conosciamo tutti per essere un noto cantante e musicista e fa parte da ormai tanti anni di uno dei gruppi più famosi d’Italia ovvero i Pooh. Una intera vita trascorsa e immersa nel mondo della musica. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Red Canzian, chi è

Il suo vero nome è Bruno Canzian ed è nato a Quinto di Treviso il 30 novembre 1951. È sicuramente un compositore cantante polistrumentista e produttore discografico. I suoi genitori si chiamavano Giovanni e Caterina Schiavinato e ha vissuto per tanti anni in una villa nobiliare dove la famiglia viveva insieme ad altre, perché pare non fosse economicamente agiata. È stato appassionato di musica sin da piccolino ed ha iniziato a suonare la chitarra praticamente da bambino. Nella metà degli anni 60, ha partecipato ad alcuni concorsi in Veneto e poi è approdato nel gruppo musicale dei Prototipi. Ha militato per un periodo piuttosto breve negli Osage Tribe. Poi ha preso parte al gruppo I Pooh.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata, sappiamo che in passato ha avuto diverse storie tra le quali quella con Marcella Bella nel 1973 e Patty Pravo del 1976. Ha avuto anche una storia con Loredana Bertè nel 1977 e poi anche con Mia Martini e Serena Grandi. È sposato dal 9 luglio 2000 con una donna di nome Beatrice ” Niederwieser ed ha una figlia di nome Chiara.