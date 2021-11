Rita Pavone: avete mai visto il marito Teddy Reno, età, carriera, vita privata

Rita Pavone è una nota cantante italiana, la quale da tanti anni ormai è sposata con un noto cantante e produttore musicale ovvero Teddy Reno. Di lei ancora sappiamo che è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo oltre ad essere una grande cantante. È nata a Torino il 23 agosto 1945 ed è cresciuta in una famiglia piuttosto unità. Ha tre fratelli ovvero Piero Carlo e Cico e lei è la terzogenita. Riguardo la sua vita privata sappiamo che ha avuto un solo ed unico amore ovvero Teddy Reno, che è suo marito esattamente dal 1968. I due hanno avuto due bambini ovvero Alessandro e Giorgio. Ma cosa sappiamo della loro vita privata?

Rita Pavone, chi è il marito Teddy Reno

In realtà è conosciuto meglio come Ferruccio merk e si tratta di un produttore musicale e discografico. I due hanno avuto due splendidi bambini ovvero Giorgio e Alessandro merk. Si sono conosciuti nel 1968 quando partecipavano entrambi al festival degli sconosciuti di Ariccia. Inizialmente la loro relazione non venne vista di buon occhio perché Rita e Teddy iniziarono a frequentarsi quando lui era ancora sposato ed aveva anche avuto un figlio. È stato nel 1968 che hanno ufficializzato la loro relazione pubblicamente e poi da quel momento non si sono più lasciati. Oggi comunque vivono in Svizzera e la coppia ha circa 20 anni di differenza.