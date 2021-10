Vanessa Scalera: chi è l’attrice di Imma Tataranni, età, carriera, vita privata, compagno

Vanessa Scalera per chi non lo sapesse è un’interprete teatrale ed anche televisiva e cinematografica la quale in questi anni ha avuto sicuramente un successo strepitoso. L’abbiamo vista protagonista della serie televisiva Imma tataranni Sostituto Procuratore dove ha recitato nel ruolo dell’omonima e anche piuttosto tenace protagonista. Questa fiction ha avuto un grande successo ed ha trattato Le avventure del sostituto procuratore di Matera insieme al braccio destro Ippazio Calogiuri ed ha appassionato molto il pubblico italiano nel 2019. Ad ogni modo che cosa conosciamo di lei e soprattutto della sua vita privata?

Vanessa Scalera chi è

La nota attrice è nata a Mesagne in provincia di Brindisi il 5 aprile 1977 sotto il segno dell’Ariete. È alta 174 cm e pesa 65 kg. Fin da piccolina Ha avuto una certa passione per il mondo della recitazione e proprio per questo motivo si è battuta per cercare di sfondare in questo settore.

Carriera

Ha iniziato a Calcare il palcoscenico teatrale sin da giovane e nello specifico all’età di 20 anni debuttando al fianco di Johnny Dorelli. Successivamente negli anni ha interpretato diversi ruoli al teatro ed esattamente nel 2003 ha vinto anche il tanto ambito premio Agis teatro come migliore attrice per lo spettacolo intitolato prima di andare via. Successivamente è passata al cinema nel 2001 dove ha recitato nel film intitolato Mari del sud. Successivamente ha preso parte ad altre collaborazioni con registi di un certo calibro come Marco Bellocchio nei film intitolati Vincere e bella addormentata. Ha collaborato anche con Nanni Moretti in Mia madre e Marco Tullio Giordana in Nome di donna. Ha preso parte anche ad Alberto fiction come ad esempio Squadra antimafia Palermo oggi al fianco di Marco Bocci.

VIta privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo ben poco perché l’attrice è stata da sempre molto riservata e non ha mai amato parlare della sua intimità. L’unica notizia che sappiamo è che ha un compagno e si tratta di un collega. A confermare questa storia è stata proprio la stessa Vanessa. Il suo compagno è Filippo Gili nato a Roma il 20 dicembre 1966. Sappiamo che è un regista con il quale Vanessa sta insieme da oltre 10 anni. I due sono molto innamorati ed anche lo stesso Filippo in diverse occasioni ha dimostrato di essere molto innamorato della sua fidanzata. A confessare di avere una relazione con il regista è stata la stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica in dove pare che a domanda diretta abbia dichiarato “Se ci sposiamo? Ma no!”.